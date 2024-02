Red Bull Sledgends: Eine legendäre zweite Ausgabe

Red Bull Sledgends Am 3. Februar fand die zweite Ausgabe des Red Bull Sledgends in Davos statt.

Vor dem Startschuss wurde noch fleissig gewachst und geschliffen. Die schnellste Schlittlerin, Ursina Wendler, Mitglied des Rodelclubs Davos, brauchte gerade mal 08:28:80 Minuten bis ins Ziel. Andere hingegen nahmen es gemütlicher und genossen während knapp einer Stunde die Winterlandschaft am Flüelapass. Mit einer Zeit von 30:49:50 kam Silvio Bersorger der durchschnittlichen Schlittelzeit aller Teilnehmenden am nächsten – und siegte.

