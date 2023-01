Board Tuning: Snowboard wachsen

Bevor du dich mit dem Bügeleisen ans Werk machst, reinigst du die Base deines Boards. Hierzu gibt es speziellen Belagsreiniger den du mit einem Lappen auf die Base aufträgst und so altes Wachs und sonstige Verschmutzungen entferst. Du kannst die Base auch durch Heisswachsen und anschliessendes Abziehen reinigen. Dazu nimmst du ein möglichst weiches Wachs für einen warmen Temperaturbereich, bügelst es auf und ziehst es gleich im Anschluss mit dem Scraper (Abziehklinge) gründlich ab. Auch so kommt sämtlicher Schmutz aus dem Belag.

Letzteres gibt es zum Aufreiben, Aufsprühen oder als Gel zum Einreiben. Die Verwendung ist simpel und der Wachs-Effekt bei Kaltwachsen leider nach einem Tag auf der Piste schon wieder verpufft. Wer also sein Board für den nächsten Snowboardtrip perfekt präparieren will, wird es heisswachsen.

Es gibt verschiedene Arten von Wachs und grundsätzlich unterschiedet man zwischen Heisswachs und Kaltwachs . Letzteres gibt es zum Aufreiben, Aufsprühen oder als Gel zum Einreiben. Die Verwendung ist simpel und der Wachs-Effekt bei Kaltwachsen leider nach einem Tag auf der Piste schon wieder verpufft. Wer also sein Board für den nächsten Snowboardtrip perfekt präparieren will, wird es heisswachsen.