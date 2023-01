So werden Snowboard-Slopestyle-Events bewertet

Von Yuki Kadonos Back-to-Back Triple Cork 1620 an den Burton US Open 2015 über Mark McMorris höchste Gesamtpunktzahl der Geschichte des Snowboard-Slopestyle an den X Games 2013 bis hin zu Zoi Sadowski-Synnotts Dreifachsieg im Jahr 2019: Der Slopestyle-Snowboard-Sport entwickelt sich zu einer der innovativsten, aber auch gefährlichsten Sportarten der Welt. In einer Zeit, in der Fahrer:innen so gut sind wie noch nie, ist es wichtig, zu wissen, wie sie bewertet werden.