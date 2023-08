Erfahre mehr über die Seifenkisten, die in Bern starten werden!

Natürlich lassen sich die lokalen Hobby Pilot:innen das Spektakel in der Heimatstadt nicht entgehen. Mit dabei ist das Team um Ralf Kopp, welches bereits 2002 bei der Schweizer Premiere des Red Bull Seifenkistenrennen in Bern dabei war. «Vor 21 Jahren mussten wir im Schneckentempo fahren, weil unsere Bremsen schlecht waren. Daraus haben wir gelernt! Eine gute Bremse und eine gute Lenkung sind essenziell», erzählt der Team Captain. Aktuell schweisst das Team «Wild Hogs» in einer Werkstatt an ihrer Seifenkiste, welches heuer nur wie eine Schnecke aussehen soll