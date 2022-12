Red Bull SoundClash in 5 legendären Momenten

Red Bull Soundclash Es ist Hip-Hop, es ist Entertainment. Es ist eine Show. Am 11. Februar 2023 findet das innovative & interaktive Musik-Battle Red Bull SoundClash statt, das es so in der Romandie noch nie gegeben hat.

Und auch wenn die USA die meisten Zuschauer*innen zählt, steht Europa in nichts nach: Nach Paris im letzten Oktober ist nun Genf an der Reihe. Am 11. Februar 2023 ist die grösste Stadt der Romandie mit Danitsa und Di-Meh als Headliner dran. Ein Event, der jetzt schon verspricht, in die Annalen der Geschichte einzugehen, so wie die folgenden fünf legendären Momente.

Das Jahr 2011 hat gerade begonnen und obwohl Snoop Dogg sein elftes Album «Doggumentary» herausbringt, lässt er es sich nicht nehmen, sich im Battle mit dem Duo Ghostland Obersavotry musikalisch zu messen. Auf der riesigen Bühne von South Padre Island, die für den Event neu eingerichtet wurde, kämpfte der Rapper Runde um Runde gegen die Rocker, wobei eine besonders beeindruckend war. Zur Erinnerung: Beim «Takeover» performt ein Künstler einen seiner grössten Hits, bevor sein Gegner übernimmt und den Song auf seine Art interpretiert. Genau das passierte mit Snoop Doggs «Drop It Like It’s Hot». Der legendäre Song des Künstlers aus Long Beach sticht vor allem wegen seines instrumentalen Minimalismus von The Neptunes hervor. Es ist daher wenig erstaunlich, dass der Unterschied zwischen der super laid-back Originalversion und der etwas weniger gelassenen Interpretation von Ghostland Observatory ziemlich markant war, was Uncle Snoop aber nicht davon abhielt, einen gut getimten C-Walk hinzulegen.

Shelley drops his breakout hit Broccoli at Red Bull SoundClash Atlanta where he's joined by Westside Boogie.

Rico Nasty performs Check Me Out with Danny Brown for a killer Takeover round at Red Bull SoundClash Chicago.

Zur Feier der ersten französischen Ausgabe vom Red Bull SoundClash machte Paris keine halben Sachen und brachte Leto und Guy2Bezbar in den Ring. Die zwei Grössen der Pariser Rap-Szene forderten sich live während fast zwei Stunden in einem zum Bersten gefüllten Saal heraus. Unter den Höhepunkten des Abends gehören Leto, der seinen Song «17%» auf der Produktion vom Hit «Pookie» von Aya Nakamura performte, Guy2Bezbar, der uns einen Remix von «La Calle Ramontada» auf R&B Art der 90er-Jahre servierte und der ultimative Joker von Leto, der seinen Gevatter DA Uzi auf die Bühne holte und «Macaroni» performte. Ein ausserordentlicher Wettkampf, der die zwei Rapper mehr denn je zusammenschweisste, wie ihr gemeinsames, in den Staaten aufgenommenes Album «Jusqu’aux étoiles» beweist, das ab dem 11. November erhältlich ist.

