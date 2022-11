Red Bull SoundClash, eine einzigartige Hip-Hop Show

Red Bull Soundclash Es ist Hip-Hop, es ist Entertainment. Es ist eine Show. Am 11. Februar 2023 findet das innovative & interaktive Musik-Battle Red Bull SoundClash statt, das es so in der Romandie noch nie gegeben hat.

So viel mehr als nur eine Show! Der Red Bull SoundClash entstand im Jahr 2006 in Holland. Das Konzept? Ein musikalischer Battle, der zwei Künstler auf zwei Bühnen in mehreren Rounds gegenüberstellt, wobei die Live-Interpretation und der Sinn fürs Warm-Up die Schlüssel zu den Herzen des Publikums sind. Den Saal zum Kochen bringen, ist eine Kunst für sich und umso mehr, wenn der Sieger mit einem Applaus-Barometer bestimmt wird. Tatsächlich entscheidet das Publikum, wer der beiden Kontrahenten seine Performance besser meistert, und das in einem ultra-interaktiven Konzert.

