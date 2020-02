Streamen, worauf man Lust hat

Mit 10 Jahren erhielt Stefanie ein Geschenk von ihren Eltern, das ihr Leben fortan beeinflussen sollte: Ein Nintendo 64 und Zelda: Ocarina of Time entfachten ihre Leidenschaft für Videospiele. Was folgte war eine Jugend voller WoW-Raids und Let’s Plays und als sich ein Job in der Schweizer Esport-Szene eröffnete, konnte sie nicht ablehnen.