Der ultimative Guide für den Grossen Preis von Saudi-Arabien in Dschidda

Damit so etwas nicht noch einmal passiert, hat sich die FIA dazu entschlossen, einige Änderungen durchführen zu lassen. Und so erklärt eine Mitteilung der Saudi Motorsport Company, dem Betreiber der Strecke: "Es wurde bereits bestätigt, dass kleinere Änderungen am Kurs vorgenommen werden sollen. Diese sollen dazu beitragen, die Sicht aus dem Cockpit in mehreren Kurven zu verbessern - insbesondere in den Kurven 2, 3, 14 und 21, wo die Mauern um eineinhalb bis zwei Meter zurückversetzt werden. Ebenso wird die Mauer auf der rechten Seite von Kurve 27 um etwa eineinhalb Meter verschoben, um die Fahrbahn hier zu verbreitern. In allen Fällen - ausser bei Kurve 27 - hat dies keinen Einfluss auf die Begrenzung der Strecke."