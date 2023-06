Street Fighter 6: Alles was wir bisher über das Game wissen

UPDATE (24.02.2023): Der Artikel wurde im Informationen ergänzt, die während der Sony State of Play am 23.02. präsentiert wurden.

Am 21. Februar enthüllte Capcom die Zukunft von Street Fighter. In einem kurzen Teaser wurde der kommende Teil des renommierten Fighting Game-Franchises vorgestellt. Wir haben euch alle aktuell verfügbaren Informationen zusammengetragen.

Was wir uns von Street Fighter 6 wünschen haben wir bereits in einem Artikel vorgestellt. Was sich davon letztendlich bewahrheitet wird die Zukunft zeigen.

Alles auf einen Blick Engine RE Engine Producer Yusuke Hashimoto (Bayonetta)

02 Die 3 Gameplay-Pfeiler: Fighting Ground. World Tour, Battle Hub

Street Fighter 6 baut auf drei Spielmodi. Fighting Ground ist ein klassischer Versus-Mode, der von seiner Struktur an die üblichen Street Fighter-Titel erinnert. World Tour ist eine Art Kampagnen-Modus, in dem ihr einen eigenen Charakter erstellt. Battle Hub ist die Online-Plattform von Street Fighter 6.

Fighting Ground ist der klassische Street Fighter-Modus © Capcom

Laut Capcom sind die drei unterschiedlichen Modi so gross, dass sie jeweils als eigenes Spiel durchgehen könnten.

03 Content für Single Player: Der World Tour-Modus

Für Einzelspieler wird der World Tour-Modus der Kern von Street Fighter 6 sein. Hier erschafft ihr einen Charakter und erkundet die Spielewelt. Ihr trefft auf Rivalen und ikonische Charaktere, lernt neue Moves und kämpft euch an die Spitze.

Mit dem Editor könnt ihr euren persönlichen Street Fighter erstellen © Capcom

Die optische Anpassung eures Charakters muss sich vor den Editoren grosser Rollenspiele nicht verstecken. Zusätzlich wird es die Möglichkeit geben in den Läden von Metro City zahlreiche neue Accessoires und Kleidungsstücke zu kaufen. Auf diese Weise könnt ihr euren Avatar optisch nach eigenen Wünschen anpassen. Er wird euch zusätzlich im Battle Hub, der Online-Lobby, vertreten.

Innerhalb der Spielwelt trefft ihr auf unterschiedliche Kämpfer des Street Fighter-Universums. Bei diesen Meistern könnt ihr in Lehre gehen und so ihre Moves eurem Arsenal hinzufügen. Diese Angriffe könnt ihr dann nicht nur in Strassenkämpfen innerhalb von Metro City nutzen, sondern auch mit der Open World agieren. Ein Trailer zeigt wie ein Hadoken Fässer umwirft oder Abgründe per Spinning Bird Kick überwunden werden. Kämpfe werden übrigens nicht immer nur 1v1 stattfinden. Anscheinend werdet ihr euch teilweise auch mit mehreren Feinden messen müssen.

Kampf gegen die U-Bahn-Rowdies. Im World Tour Modus fliegen Fäuste und Füße © Capcom

Ein aktueller Trailer zeigt auch, dass ihr unterschiedliche Minispiele spielen könnt. Diese dienen unter anderem auch dazu, neuen Spielern klassische Fighting-Game-Eingaben wie Viertelkreise beizubringen. Auch das Parry-Mini-Game aus Street Fighter III: Third Strike war zu sehen.

Zusätzlich kann man einige Einblendungen während des Videos auf eine Weise interpretieren, die darauf hinweist, dass man auch andere Städte als Metro City besuchen kann. Neben den USA (mit Metro City) werden Italien und Frankreich erwähnt.

04 Das Drive-System

Der Kern von Street Fighter 6 ist das neu entwickelte Drive-System. Dieses nutzt einen Drive-Balken, der unabhängig von eurem Super-Meter funktioniert. Anstatt das sich dieser über offensive bzw. defensive Aktionen füllt, lädt er sich von alleine über Zeit auf. Dadurch wird der Spieler dazu angehalten Risiken einzugehen und den Drive zu nutzen. Denn wenn er einmal voll ist, wäre es Verschwendung ihn nicht zu gebrauchen.

Die Drive-Anzeige kann bis zu 6 Ladungen halten © Capcom

Diese Leiste kann für die folgenden Moves genutzt werden:

Drive Impact: Ein Angriff der gegnerische Treffer absorbiert und sie mit einer starken Attacke trifft. Vergleichbar mit der Focus-Attack aus Street Fighter IV.

Drive Parry: Hält man den Parry gedrückt gibt man stetig Drive aus, pariert aber in dieser Zeit alle Angriffe. Wer mit perfektem Timing pariert, löst einen Perfect Parry aus. Die erinnert an die Parry-Mechanik aus Street Fighter III.

Overdrive: Moves können mit Overdrive verstärkt werden. Das Äquivalent in älteren Teilen der Reihe sind EX-Moves.

Drive Rush: Ein Dash-Cancel für Angriffe und Parries. Einen Parry mit Drive Rush abzubrechen kostet weniger Drive, als das Canceln eines Angriffs. Eine Analogie dazu ist der FADC aus Street Fighter IV.

Drive Reversal: Der Alpha-Counter des Spiels. Auslösbar während des Blockens, um den Gegner von sich zu stossen.

Luke wehrt mit dem Drive Parry einen Angriff von Jamie ab © Capcom

05 Steuerung: Modern vs. Klassisch

Street Fighter 6 wird eine alternative Steuerungsoption für Einsteiger bieten. Das Spiel nennt diesen Steuerungstyp "Modern" und dieser erinnert ein wenig an die "Stylish"-Option der Arc System Works-Fighter Guilty Gear und BlazBlue.

Die modernen und klassischen Steuerungstypen in Street Fighter 6 © Capcom

Der Modern Style ist simpler und lässt vor allem Special Moves wesentlich leichter von der Hand gehen. Capcom betont aber, dass nur der Classic Style die volle Kontrolle über den Charakter ermöglicht. Das heisst, wer das maximale aus seinem Kämpfer herausholen möchte, sollte sich den klassischen Stil ansehen.

10 Min Esports Esport Stars wie Daigo and Tanukana erzählen uns vom Leben als Pro-Gamer in Japan.

06 Die bestätigten Charaktere

Street Fighter wurde vor allem durch seinen ikonischen Cast an Charakteren bekannt. Auch Teil 6 möchte natürlich an diesen Trend anschliessen. Aktuell sind die folgenden wiederkehrenden Fighter bekannt:

Ryu

Chun Li

Luke

Guile ( Trailer )

Juri ( Trailer )

Ken ( Trailer )

Dhalsim ( Trailer )

E. Honda ( Trailer )

Blanka ( Trailer )

Zangief ( Trailer )

Cammy ( Trailer )

Chun Li ist etwas älter und trainiert nun Kinder in Metro City © Capcom

Jamie ist der erste neue Charakter, der angekündigt wurde. Der junge Fighter kommt aus Hong Kong und hat scheinbar eine Verbindung zu den Street Fighter-Veteranen Yun und Yang. Sein Kampfstil verbindet optisch Breakdance mit Drunken Boxing.

Jamie ist ein Newcomer in Street Fighter 6 © Capcom

Kimberly ist ein weiterer Neuzugang. Sie scheint ein Moveset zu besitzen, dass an den Ninja Guy erinnert, der seinen ersten Auftritt in Street Fighter Alpha hatte. Ein weiteres ihrer Motive ist Graffiti. So nutzt sie Spraydosen als Rauchbomben.

Ein Trailer, der während der Game Awards präsentiert wurde, zeigt direkt drei Kämpfer, die in Street Fighter 6 ihre Debüt haben: JP, Manon und Marisa.

Manon scheint eine flexible Kämpferin mit weit reichenden Normal-Moves zu sein. Ihr Kampfstiel erinnert dabei an Ballett. Ihre Angriffe saugen den Gegner näher an sie heran. Perfekt. Denn sie wird von Capcom als Grappler kategorisiert.

Die Italienerin Marisa hingegen setzt auf pure Stärke. Neben einem Command-Grab scheint sie auch ein Projektil zu besitzen, was an den Sandblaster von Luke erinnert.

JP scheint hingegen der Bösewicht von Street Fighter 6 zu sein. Viele seiner Angriffe haben Effekte, welche optisch eine Ähnlichkeit mit der Psycho-Power von M. Bison haben. Der Trailer zeigt Normals mit guter Reichweite, einen Feuerball und sogar Teleport.

Die lebhafte Mexikanerin Lily ist mit zwei Schlägern und einer Kamera bewaffnet. Dadurch scheint sie trotz ihrer geringen Grösse eine ordentliche Reichweite zu besitzen. Ihre Special-Moves haben ein Wind-Motiv. Sie erinnern etwas an M. Bisons Pyscho Crusher oder T. Hawks Uppercut.

07 Extreme Battles

Street Fighter 6 setzt es sich als Ziel möglichst vielseitig zu sein und unterschiedlichste Spieler anzusprechen. Darum bieten sie nun auch Möglichkeiten den Titel abseits des harten Fighting Game-Pflasters zu geniessen.

Achtung, Bombe! In Extreme Battles passieren irrsinnige Dinge. © Capcom

In Extreme Battles könnt ihr darum Kämpfe mit auflockernden Bonus-Regeln bestreiten. So kann es zum Beispiel vorkommen, dass ein Stier durch die Arena rennt und die Kämpfer durch die Gegend wirft, oder ihr schlagt eine Bombe hin und her, bis diese explodiert. Können spielt aber auch in diesen lustigen Sonderkämpfen eine Rolle. Wer auf Zack ist kann es zum Beispiel schaffen die zusätzlichen Gefahren in seine Combo einzubauen.

08 Battle Hub - Die Online-Lobby

Der Battle Hub ist ein Ort, an dem ihr mit eurem Avatar Zeit verbringen könnt. Hier könnt ihr euch an unterschiedliche Arcade-Automaten setzen und gegen andere Spieler spielen. Eine Form der Online-Lobby, die man auch bereits in Spielen aus dem Hause Arc System Works kennt.

Ein Feeling wie in der Arcade: Der Battle Hub von Street Fighter 6 © Capcom

Allerdings soll der Battle Hub mehr sein, als nur eine schicke Oberfläche, um Online-Matches zu bestreiten. Es gibt hier noch viel mehr für euren Charakter zu tun. Am DJ Set hört ihr euch die Songs des Spiels an oder ihr macht in der Foto Booth coole Schnappschüsse. Neue Kleidung bekommt ihr hier ebenfalls. Die Währung dafür erspielt ihr euch in Online-Kämpfen. Wer sich die Zeit mit einem anderen Capcom-Klassiker vertreiben will: Kein Problem. Setzt euch einfach an eines der anderen Arcade Cabs und spielt Titel wie Final Fight oder Street Fighter II.

Auszeit mit Klassikern: Im Battle Hub könnt ihr andere Capcom-Games spielen © Capcom

09 Neue Engine

Capcom greift dieses mal auf die hauseigene RE-Engine zurück, die zuletzt in den Remakes von Resident Evil 2 und 3, sowie Resident Evil Village zum Einsatz kam. Tatsächlich ist die Engine aber im Stande mehr zu leisten als fotorealistische Looks. Monster Hunter Rise baut ebenfalls auf RE-Engine auf und zeigt eine wesentlich stilisiertere Optik.

Auch macht Monster Hunter Rise klar, wie gut sich die Engine skalieren lässt. Der Titel zählt zu den grafisch beeindruckendsten Spielen auf der Nintendo Switch.

49 Min The Art of Street Fighting Die besten "Street Fighter V" Spieler der Welt bereiten sich auf den Kampf ihres Lebens beim Red Bull Kumite vor.

10

Wer möchte kann sich in Street Fighter 6 sein Match von einer Auswahl von Kommentatoren begleiten lassen, die man auch zu hören bekommt, sollte man sich Turniere in Live-Streams ansehen. Ihre Phrasen sollen auch dabei helfen, dass neue Spieler ein besseres Gefühl für das Game bekommen. So weisen sie darauf hin, wieviel Super-Meter man besitzt, oder erwähnen, sollte man wiederholt einen bestimmten Fehler machen.

Aktuell sind die folgenden Kommentatoren angekündigt:

Viscous

Aru

James Chen

Tasty Steve

Kosuke Hirauwa

H.E.Demon Kakka

11 Der Producer: Yusuke Hashimoto

Die Producer-Rolle übernimmt Yusuke Hashimoto. Hashimoto hatte zuletzt für Platinum Games gearbeitet und war unter anderem für Bayonetta und Bayonetta 2 verantwortlich.

Diese beiden Titel stechen vor allem durch ihr ausgefeiltes, spektakuläres Kampfsystem hervor, welches Spielern viel Freiraum für Experimente und Improvisation lassen. Aspekte, die Spieler auch in Fighting Games begrüssen. Street Fighter V war zu seinem Release sehr homogen, was das Gameplay betraf. Erst in den vergangenen Jahren wurde Street Fighter V schritt für schritt wieder etwas “wilder”. Eine Designrichtung, die hoffentlich für Street Fighter 6 beibehalten wird.

12 Der Hip Hop kehrt zurück

In den letzten Jahren hatte Street Fighter eine kleine Identitätskrise. Das Franchise hatte keinen wirklichen Charakter und auch das Logo, welches zuerst für Street Fighter 6 gezeigt wurde, lies jegliche Seele vermissen.

Glücklicherweise kehrt der Titel zurück zum Hip Hop. Eine Stilrichtung, die bereits in Street Fighter III: Third Strike zum Einsatz kam. Der Style mit seiner Musik und Street-Art passt perfekt zu dem 2D-Fighter und hebt Street Fighter 6 optisch klar von seiner Konkurrenz ab.

Die Grafftiti-Effekte in den Kämpfen sehen einfach nur grossartig aus!

Knallige Farben! Street Fighter 6 packt ordentlich Effekte aus © Capcom

13 2 Millionen Dollar Preispool

Nachdem Capcom Cup IX zu Ende ging lies Capcom noch die Bombe platzen: Capcom Cup 2023 wird natürlich Street Fighter 6 als sein Hauptspiel aufführen und einen Preispool von 2 Millionen Dollar ausschütten. 1 Millionen davon gehen an den erstplatzierten des Capcom Cup.