Street Fighter 6: Mit diesen 18 Kämpfern startet das Fighting Game

Fighting Games leben von ihren Charakteren. Es ist essenziell, dass Spieler einen Kämpfer im Roster finden, der sie interessiert. Sei es aufgrund des optischen Designs, oder deren Gameplays. Street Fighter 6 wird zum Release 18 Fighter im Arsenal haben. Neben einigen wiederkehrenden Veteranen gibt es auch eine Hand voll Neuzugänge.

49 Min The Art of Street Fighting Die besten "Street Fighter V" Spieler der Welt bereiten sich auf den Kampf ihres Lebens beim Red Bull Kumite vor.

01 Ryu

Ryu darf natürlich nicht fehlen © Capcom

Erster Auftritt: Street Fighter

Spielstil: Shoto

Natürlich darf Ryu in einem Street Fighter-Titel nicht fehlen. In Street Fighter 6 hat er zudem einige neue Tricks auf Lager. Mit Hashogeki hat er nun ein Close-Range-Tool, welches seinen Mid-Range-Gameplan perfekt ergänzt. Abgesehen davon behält er seinen klassischen Shotokan-Spielstil mit einem Mix aus Feuerbällen und Uppercuts.

02 Ken

Ken hat nun einen neuen Look © Capcom

Erster Auftritt: Street Fighter

Spielstil: Shoto

Auch Ken ist in Street Fighter 6 nach wie vor ein Shotokan. Allerdings hat er in den vergangenen Spielen der Reihe eine essenzielle Entwicklung durchgemacht, welche ihn von seinem früheren Counterpart Ryu abhebt. Mittlerweile ist er wesentlich offensiver als sein freundschaftlicher Rivale. Das wird auch dadurch unterstrichen, dass sein Command-Run, der in Street Fighter V sein V-Skill 1 war, nun ein eigener Special-Move ist.

03 Chun-Li

In Würde gealtert: Chun-Li © Capcom

Erster Auftritt: Street Fighter II: The World Warriors

Spielstil: Mid-Range

Die First Lady von Street Fighter hat ein optisches Re-Design erhalten und wirkt nun wesentlich älter und eleganter. Ihr Gameplan hat sich nicht gross geändert. Sie greift immer noch auf Normal-Moves mit grosser Reichweite zurück und hält Gegner mit ihrem Projektil Kikoken auf Distanz. Allerdings hat sie nun aber einen neuen Move im Repertoire, welchen sie in eine spezielle Stance bringt, aus der sie dann unterschiedliche Follow-Ups für bessere Offensive hat.

04 Guile

Jetzt mit Augenbrauen: Guile © Capcom

Erster Auftritt: Street Fighter II: The World Warriors

Spielstil: Zoning

Guile ist auch in Street Fighter 6 der Zoner, als den man ihn kennen gelernt hat. Es ist auch das erste Mal, dass er einen neuen Special Move abseits seiner Staples, dem Sonic Boom und Flash Kick, erhalten hat. Zwar kennt man Sonic Blade bereits aus Street Fighter V. Aber hier war es lediglich ein V-Skill.

05 Blanka

Blanka setzt auf Puppen und STromschläge © Capcom

Erster Auftritt: Street Fighter II: The World Warriors

Spielstil: Rushdown

Genau wie Guile hat Blanka in der Vergangenheit keine grossen Schritte in Sachen Design-Evolution gemacht. In Street Fighter 6 hat er nun endlich ein neues Werkzeug bekommen: Es ist möglich, kleine Blanka-Chan-Puppen zu werfen und mit seiner Elektrizität aufzuladen. Dadurch bekommt sein Gameplan etwas mehr Tiefe.

06 Dhalsim

Dhalsim nutzt immer noch lange Arme und Beine © Capcom

Erster Auftritt: Street Fighter II: The World Warriors

Spielstil: Zoner

Ebenfalls ein Street Fighter-Urgestein ist der Inder Dhalsim. Er behält hier seine langen Arme, Beine und Feuerbälle. Das bedeutet, er hat auch in Street Fighter 6 die besten Voraussetzungen, eine Top-Wahl für Fans von Zoning zu sein. Jedoch haben erste Match-Videos gezeigt, dass er dank Drive Rush sehr einfach die Lücke zum Gegner schliessen kann, um in die Offensive zu gehen oder Counter-Hits zu konvertieren.

07 Dee Jay

Rhythmus im Blut: Dee Jay fühlt den Beat © Capcom

Erster Auftritt: Super Street Fighter II: The New Challengers

Spielstil: Mid-Range

Wer den Rhythmus fühlen möchte, kann in Street Fighter 6 wieder zu Dee Jay greifen. Nachdem er Street Fighter V ausgesetzt hatte, kehrt der Charge-Charakter nun wieder ins Roster zurück. Sein neuer Move Jus Cool ist ein Ausfallschritt mit mehreren Follow-Ups, mit denen ihr auf die unterschiedlichen Aktionen eurer Kontrahenten reagieren könnt.

08 E. Honda

E. Honda demonstiert Sumo-Power © Capcom

Erster Auftritt: Street Fighter II: The World Warriors

Spielstil: Defensiv

Auch der Sumo-Ringer E. Honda ist zurück. Erstes Bildmaterial weist darauf hin, dass er seinen reaktiven Spielstil beibehält. Er verfügt über gute Werkzeuge, um den Gegner zu bestrafen und anschliessend unter Druck zu setzen. Durch Drive Impact ist es nun noch gefährlicher sich einem E. Honda zu nähern, der genug Charge für seine Special Moves hat.

09 Zangief

Der Alpha-Grappler: Zangief © Capcom

Erster Auftritt: Street Fighter II: The World Warriors

Spielstil: Grappler

Der letzte der klassischen World Warriors ist Zangief. Der Alpha-Grappler hat ein paar spannende, neue Moves bekommen. Unter anderem einen Axe-Kick, der Low-Angriffe schlägt und einen Drop-Kick, der für einen Wall-Bounce sorgt. Nach Knock-Downs bekommt er durch einen Drive Rush enormen Vorteil und packt den Gegner damit in eine Situation, in der er leicht das Opfer eines Command-Grabs werden kann.

10 Cammy

Britin Cammy ist in Street Fighter 6 auch zurück © Capcom

Erster Auftritt: Super Street Fighter II: The New Challengers

Spielstil: Rushdown

Cammy hat in Street Fighter 6 nicht nur eine Hose spendiert bekommen, sie hat auch ein paar Änderungen für ihren ikonischen Move Hooligan Combination erhalten. Dieser kann nun aufgeladen werden, um unterschiedliche Varianten auszulösen: Zum Beispiel der klassische Wurf oder ein neuer Combo-Starter.

11 Juri

Wahnsinnige Kick-Braut: Juri © Capcom

Erster Auftritt: Super Street Fighter IV

Spielstil: Mid-Range

Die nächste Femme Fatale in der Charakter-Auswahl ist Juri. Sie setzt weiterhin primär auf Kicks und ihre Feuerbälle, welche sie bei Bedarf in Reserve halten kann, um sie schnell auszulösen. Auch ihr Install-Super ist immer noch vorhanden und erlaubt es ihr Combos auf den Bildschirm zu zaubern, die fast schon an einen Anime-Fighter erinnern.

12 Luke

Das neue Gesicht von Street Fighter: Luke © Capcom

Erster Auftritt: Super Street Fighter V

Spielstil: Mid-Range

Mit seinem Debüt in Street Fighter V wurde Luke als die “Zukunft des Franchises” beschrieben. Nun ist klar, was damit gemeint ist. Er wird in der Solo-Kampagne wohl euer erster Mentor sein. Ausserdem ziert er das Cover von Street Fighter 6. Sein Design und Gameplan haben sich nicht gross zum Vorgänger verändert. Das hängt wohl damit zusammen, dass er bereits mit diesem Spiel im Hinterkopf designt wurde.

13 Jamie

Drunken Master Jamie ist ein Newcomer © Capcom

Newcomer

Spielstil: Rushdown

Vergleichbar mit: Yun, Yang, Gen

Der erste Newcomer, der für Street Fighter 6 vorgestellt wurde, ist Jamie. Er setzt auf eine Mischung aus Capoeira und Drunken Boxing. Ihr könnt im Laufe des Matches Schlücke aus seiner Kürbisflasche nehmen, um damit neue Special-Moves freizuschalten oder Angriffe zu verstärken. Damit ist das Management dieser Ressource ein wichtiger Teil seines Gameplays.

14 Kimberly

Neu dabei: Sprühdosen-Ninja Kimberly © Cacpom

Newcomer

Spielstil: Rushdown

Vergleichbar mit: Guy, Ibuki

Die Ninja-Funktion von Street Fighter 6. Ein paar ihrer Moves wurden von dem Bushin-Meister Guy übernommen. Allerdings hat Kimberly einige neue Moves in ihrem Arsenal: Ihre Farbdosen können mit einer verzögerten Explosion für fordernde Mix-Ups sorgen. Ihre Teleports verschaffen ihr derweil die Möglichkeit, immer nah an ihrem Gegner zu sein.

15 Manon

Manon tanzt sich zum Sieg © Capcom

Newcomer

Spielstil: Grappler

Vergleichbar mit: Abel

Manon teilt sich mehr als nur ihre französische Nationalität mit dem Street Fighter IV-Charakter Abel: Beide sind ausserdem Grappler. Allerdings hat die Tänzerin zusätzlich zu ihren Command-Grabs auch ein paar weitreichende Normals und gute Mobilität im Gepäck.

16 Marisa

Power-Frau Marisa ist eine Gladiatorin © Capcom

Newcomer

Spielstil: Mid-Range

Vergleichbar mit: Abigail, Gill

Wer möchte, dass seine Charaktere ordentlich ranknallen, der ist mit der Newcomerin Marisa perfekt bedient. Die massive Gladiatorin nutzt Super-Armor, um mit ihren mächtigen Schlägen durch die Offensive ihrer Gegner zu preschen. Sie erinnert dabei an den Hünen Abigail aus Street Fighter V. Ein paar ihrer Moves erinnern auch an die des Illuminati-Anführers Gill.

17 JP

JP ist der neue Bösewicht in Street Fighter 6 © Capcom

Newcomer

Spielstil: Zoner

Vergleichbar mit: Dhalsim

Nachdem in Street Fighter V das Angebot an Zoning-Charakteren eher mager war, führt Capcom in Street Fighter 6 einen neuen Archetyp-Vertreter ein: JP ist der Bösewicht des Titels und nutzt, ähnlich wie Ex-Schurke M. Bison, Psycho-Power. Er benutzt diese aber nicht, um als menschliche Rakete auf den Gegner zu zufliegen, er beschwört Realitätsrisse, aus denen Scherben herausschiessen, die den Gegner unter Druck setzen.

18 Lily

Wie T. Hawk, nur winzig: Lily © Capcom

Newcomer

Spielstil: Grappler

Vergleichbar mit: T. Hawk

Da sie vom selben Stamm wie T. Hawk abstammt, nutzt die zierliche Lily ähnliche Special Moves, wie der bullige Grappler. Sie verfügt sowohl über Condor Spire, als auch Condor Dive. Einen Command-Grab hat sie natürlich auch in petto. Aber sie hebt sich dadurch ab, dass sie mit ihren Holzwaffen einen grossen Raum abdecken kann. Ihr Gimmick: Sie kann Wind ansammeln, um ihre Moves zu verbessern.