Dietikon: Die Strassenrap-Hauptstadt der Schweiz?

Dass er nicht nur auf den Putz hauen, sondern auch seine schwierige Jugend und Themen wie Drogenmissbrauch und Depression in den Fokus stellt, macht ihn zu einem der vielfältigsten und wichtigsten MCs des Landes. Ganz zu schweigen von seinem schier endlosen Arsenal an Styles und Flowvarianten. Dieses Gesamtpaket und die Aura, die ihn umgibt, machen ihn zum unbestrittenen Alphatier in Dietikon.

So wechselt er virtuos zwischen 2000er-RnB-Reminiszenzen und messerscharfem Spitten. Keiner in der Schweiz schafft es, derart stimmige und unpeinliche Lovesongs rauszuhauen wie die Dietiker Strassenlegende. Durch seine albanischen Songs hat er auch im Balkan eine treue Hörerschaft erobert und die Tür für sein Team weit aufgestossen. Fürs Erste freuen sich seine Fans jedoch wieder auf ein lupenreines CH-Rap-Album, das die ganze Bandbreite von EAZ’ Können vor dem Hörer ausbreiten soll.

Milli54 ist ein echter Dietiker Veteran und so etwas wie das politische Gewissen des Schweizer Strassenraps: sein musikalisches Statement «Grüezi Herr Blocher» schlug 2012 riesige Wellen und katapultierte die damalige Untergrundlegende in den Fokus der Schweizer Tageszeitungen.

