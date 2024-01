The Streif: Fabio Wibmer hebt in Kitzbühel ab

Fabio Wibmer: Da hast du auf jeden Fall recht! Man sieht auf den ersten Blick gar nicht, wie viel Arbeit und wie viel Teamwork in jedem Detail steckt, um so ein Projekt in die Realität umsetzen zu können. Es waren so viele Stunden an Vorbereitungszeit ... das kann ich gar nicht mehr zählen. Gemeinsam mit meinem Team haben wir fast zwei Jahre an diesem Projekt gearbeitet, die letzten zwei Monate war es dann extrem intensiv. Aber jede Minute zahlt sich aus und braucht es auch, weil wir nur ein kurzes Zeitfenster gehabt haben, an dem wir abliefern mussten – dafür ist eine gute Vorbereitung das Fundament, ansonsten würde es nicht funktionieren.