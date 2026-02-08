NFL : Wie, wann und wo kann man den Super Bowl schauen?

Jedes Jahr endet die Saison des American Football mit einem Paukenschlag: dem Super Bowl. In der Regel am zweiten Sonntag im Februar kämpfen die beiden letzten verbliebenen Teams des Wettbewerbs um einen Platz in den Geschichtsbüchern. Über den sportlichen Aspekt hinaus ist der SB auch ein wichtiges kulturelles Ereignis im amerikanischen Kalender. Die Halbzeitshow wird genauso erwartet wie das Spiel selbst, und die Werbespots, die den Abend prägen, sind zugleich originell und kostspielig. Übrigens wird in einem davon die Lackierung des ersten Formel-1-Autos von Cadillac enthüllt.

Bevor Arch Manning in der NFL aufschlägt und vielleicht in die Fussstapfen seiner Onkel Eli und Peyton tritt, was die Super-Bowl-Erfolge betrifft, erfahren Sie hier, wie Sie dieses aussergewöhnliche Spiel verfolgen können.

01 Wie man den Super Bowl LX verfolgen kann

An diesem Sonntag, oder besser gesagt in den frühen Stunden des Montags, treffen die New England Patriots auf die Seattle Seahawks. In der Schweiz wird das Spiel frei empfangbar auf RTL übertragen. Wenn Sie ein DAZN-Abonnement besitzen, wird das Event ebenfalls über den NFL League Pass ausgestrahlt.

Für alle, die in den Vereinigten Staaten leben, überträgt in diesem Jahr NBC den Super Bowl.

In Frankreich erfolgt der Kick-off um 00.30 Uhr in der Nacht von Sonntag, dem 8., auf Montag, den 9. Im Durchschnitt dauert das Ganze inklusive regulärer Spielzeit, Halbzeitshow, einer möglichen Verlängerung und den Feierlichkeiten nach dem Spiel rund 3 Stunden und 30 Minuten. Und ja, wenn die Person, die diese Zeilen schreibt, sich den Montag freigenommen hat, dann nicht ohne Grund.

02 Welche Künstler sorgen für die Show?

Nach Kendrick Lamar im Jahr 2025 ist es diesmal der puerto-ricanische Künstler Bad Bunny, der frisch mit einem Grammy für das Album des Jahres für «DeBÍ TiRAR MáS FOToS» ausgezeichnet wurde und während der Halbzeit auftreten wird.

Um den 60. Super Bowl der Geschichte nicht zu verpassen, der entweder die Pats von Drake Maye oder die Seahawks von Jaxon Smith-Njigba krönen wird, schalten Sie in der Nacht auf Montag um 00.30 Uhr ein.