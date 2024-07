Super Monkey Ball: Banana Rumble - Affenstarke Arcade-Action

SEGA hat einige legendäre Spielereihen unter ihrer Fittiche. Die meisten kennen natürlich den blauen Igel Sonic. Aber auch Affe AiAi und seine Kumpanen sind Gamern auf der ganzen Welt ein Begriff. Immerhin gehört die Monkey Ball-Reihe zu einem der größten Franchises des japanischen Publishers. Die Charaktere aus Monkey Ball haben auch in zahlreichen anderen SEGA-Spielen Gastauftritte. Unter anderem kann man sie in den Spielen der Yakuza-, bzw. Like a Dragon-Reihe, aus Crane-Game-Automaten ziehen.

Passenderweise hat nun das Team hinter diesen japanischen Open World-Games, Ryu Ga Gotoku Studio, die Entwicklung des neuesten Monkey Ball-Teils für die Nintendo Switch in die Hand genommen.

23 Jahre Monkey Ball

Monkey Ball hatte sein Debüt im Jahr 2001. Der erste Teil der Reihe erschien in Arcades und unter dem Namen Super Monkey Ball für den Nintendo GameCube. Die Konsolen-Version war ein direkter Erfolg und hat zu einer Vielzahl von Nachfolgern und Ablegern gesorgt.

Super Monkey Ball auf dem GameCube ist ein Klassiker © SEGA

Das Ziel der Spiele ist schnell erklärt: Ihr müsst einen Affen, welcher in einer Kugel eingesperrt ist, in ein Ziel rollen lassen und dabei möglichst viele Bananen einsammeln. Der Clou dabei: Ihr steuert nicht den Primaten, sondern kippt mit einem Analogstick die gesamte Spielwelt, um ihn ins Rollen zu bekommen. Dieses Konzept erinnert an klassische Kugellabyrinthe, ist simpel, eingängig und macht absolut süchtig.

Während erste Kurse noch relativ einfach sind, wird relativ schnell eine erhöhte Menge an Präzision gefordert. Da die Steuerung der Monkey Ball-Games in der Regel sehr genau ist, liegen eventuelle Misserfolge immer in der Hand der Spieler:in. Das führt zu einem süchtig machenden Gameplay-Loop, der einen schnell in den Modus von “Ein Versuch noch!” verfrachtet.

9 Min Arcades Insert coin, unleash memories: dive into Japan's arcade obsession.

Affen-Balls... ROLL OUT!

Und auch Super Monkey Ball: Banana Rumble ändert nichts an diesem Konzept. Noch immer sorgt ihr dafür, dass eure Affen möglichst schnell durch die Zieltore unterschiedlicher Stages kullern. Wie in anderen Teilen der Reihe wird das Ganze dabei durch eine (vernachlässigbare) Geschichte zusammengehalten. Diese nimmt zum Glück kaum Zeit in Anspruch und steht generell nicht dem Kern des Titels im Weg.

Das Affen-Mädel Palette ist ein Neuzugang in der Geschichte © SEGA

Spielerisch bietet Banan Rumble die gewohnte Qualität der Reihe: Die Steuerung ist präzise, die Kurse steigern in einer guten Kurve den Schwierigkeitsgrad und überraschen immer wieder mit neuen Mechaniken und Hindernissen. Neu ist dabei die Möglichkeit, einen Dash aufzuladen und eure Kugel dadurch einen kurzen Schub in eine bestimmte Richtung ausführen zu lassen. Nicht nur perfekt, um mit Tempo über eine lange Gerade zu preschen, sondern auch um euch mit viel Geschick durch die Level zu katapultieren und dadurch eventuelle Abkürzungen zu finden.

Mit dem neuen Dash sorgt man für einen kurzen Schub © SEGA

Und hier liegt auch eine der großen Besonderheiten von Super Monkey Ball: Banana Rumble. Wie die übrigen Teile der Reihe bietet er skalierbare Herausforderungen für Spieler jeder Art. Natürlich kann man einfach nur darauf abzielen, jede Stage abzuschließen. Aber wer möchte, findet hier eine schier endlose Quelle von Speedrun-Challenges. Viele der Stages lassen sich durch geschickte Bewegungen und Dashes brechen und dadurch rasante Bestzeiten erzielen. Wer seinen Run noch weiter optimieren möchte, kann auch je nach Level einen anderen Affen in seine Kugel setzen. Diese variieren in Aspekten wie Geschwindigkeit und Gewicht. Wenn ihr also Beispielsweise für einen Trick einen Charakter benötigt, der sich besonders leicht durch die Luft schleudern lässt, wählt ihr am besten ein leichteres Äffchen.

Der Weg ins Ziel ist nicht immer so einfach wie hier © SEGA

Auch Red Bull-Speedrunner David “GrandPooBear” Hunt ist ein großer Fan der Monkey Ball-Speedruns. Und auch wenn er es liebt, anderen dabei zuzusehen, wie sie die Spiele mit absurder Movement-Tech brechen, so bleibt er selbst doch lieber bei dem, was er am besten kennt: Super Mario.

Monkey Ball. Der Sh*t sieht einfach verrückt aus. David ‘GrandPOOBear’ Hunt

Eine Staude voller Content

Und neben dem Story-Modus bietet Super Monkey Ball: Banana Rumble noch einiges mehr, um Spieler:innen bei Laune zu halten. Wer alleine unterwegs ist, kann sich am Missionsmodus versuchen. Hier warten einzelne Aufgaben für die unterschiedlichen Stages auf euch: Es gilt, Bestzeiten zu unterbieten und goldene Bananen zu sammeln. Als Belohnung warten Punkte auf euch, die ihr in einem In-Game-Shop für neue Outfits und andere kosmetische Effekte ausgeben könnt.

Gönnt euren Affen ein paar neue Klamotten © SEGA

Für Mehrspieler-Freunde warten absurde Mini-Games für bis zu 16 Spieler:innen gleichzeitig. Egal ob ihr in Wettrennen um den ersten Platz oder die meisten gesammelten Bananen kämpft - hier ist spaßiges Chaos vorprogrammiert. Aber auch an einer Konsole könnt ihr euch zu viert in diesen Modi austoben. Wer möchte kann sich auch gemeinsam in die Level der Story stürzen und dabei die Kollision zwischen den kugelnden Affen an- oder ausschalten.

Bis zu vier Spieler:innen können an einer Switch spielen © SEGA

Optisch und musikalisch erwartet Kenner der Reihe das Gewohnte. Eine knuffig-bunte Grafik, die sowohl mit gedockter Switch, als auch im Handheld-Modus einwandfrei läuft. Die ikonischen Geräusche, welche die Kugeln vor allem bei hohen Geschwindigkeiten von sich geben, dürfen natürlich nicht fehlen.

Super Monkey Ball: Banana Rumble erfindet den Affenball nicht neu. Aber es bietet ein paar tolle Neuerungen und einiges an Spielinhalt für alle neuen und alten Fans der Arcade-Action. Durch seine kurzen Stages ist das Gameplay auch optimal portionierbar und eignet sich damit perfekt als Handheld-Titel.