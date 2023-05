Das sind die besten Surfspots in Grossbritannien

Mit über 12.000 km Küstenlinie ist Großbritannien mit zahlreichen großartigen Surfspots gesegnet. Es gibt dort einfach alles, von geschützten und gemütlichen Beachbreaks bis hin zu unglaublich schnellen Barrels . Irgendwo zwischen Schottland im Norden und Cornwall ganz im Südwesten findest du mit Sicherheit den perfekten Spot für dich - egal, welches Level. An den richtigen Tagen sind die Wellen auf der Insel so gut wie überall auf der Welt - nur das Wasser ist etwas kühler.

Der folgende Teil ist der perfekte Begleiter für spektakuläre und chillige Surfabenteuer. Also schnapp dir ein Board, rein in den Wetsuit und mach dich auf den Weg, um die besten Surfspots Grossbritanniens zu erkunden!

1. Croyde, North Devon

Andrew Cotton in his hometown Croyde © Richie Hopson / Red Bull Content Pool

Die beste Welle in Devon befindet sich unumstritten in Croyde. Bei grossem Swell tummeln sich dort geübte Shortboarder, die ihre Skills auf den steilen und kraftvollen Peaks unter Beweis stellen. Die Bedingungen sind am besten bei Ebbe. Im Line-Up kann es dann schon einmal voll werden, also achte auf andere Surfer und respektiere sie. Der Surfspot ist umgeben von Sanddünen und der Landschaft von Devon. Croyde-Bay liegt zwischen zwei Landzungen, mit den Stränden „Woolacombe" und „Saunton Sands" auf beiden Seiten. Longboarder und Anfänger sollten eher nach „Saunton Sands" fahren - der Verlockung von sanften Atlantikwellen kombiniert mit einem langen, weichen Sandstrand ist kaum zu widerstehen.

Surflevel : Anfänger bis Fortgeschritten

2. Thurso East, North East Scotland

Thurso East in Schottland © Screenshot / Red Bull

Thurso ist der nördlichste Ort in Grossbritannien und bietet ganz zufällig auch eine der besten Surfwellen Europas . Sogar so gut, dass Big-Wave-Profi Love Hodel aus Hawaii den Spot an der rauen Küste von Caithness als „pretty damned perfect" bezeichnet hat. Die Wellen brechen über einem seichten Riff, vor der malerischen Kulisse der Burgruine Thurso und ist nichts für Anfänger. Für fortgeschrittene Surfer ist diese rechte Welle dafür der perfekte Spielplatz. Bei optimalem Swell aus Nordwesten liefert der Spot sogar surfbare Wellen, die über 5 m hoch sind. Kein Wunder also, dass dort auch Surfcontests stattfinden, die Topsurfer aus der ganzen Welt anziehen.

Surflevel : Experte

3. Fistral Beach, Cornwall

Cornwall hat eine unglaubliche Dichte an Surfspots, aber „Fistral Beach„ hat wirklich für jeden etwas zu bieten. Im Sommer sind die Wellen sanft, klein und ideal für alle, die das erste Mal auf dem Board stehen oder sich mit dem Longboard ins Wasser wagen. Swells im Winter zeigen sich dagegen steil und kraftvoll - perfekt also für alle erfahrenen Surfer und Experten. Es gibt dort ausserdem eine ganze Reihe internationaler Surfcontests, wie die British National Surf Championships. Direkt am Strand warten neben einer Surfschule auch Restaurants und Bars, um nach einer guten Session wieder Energie zu tanken. Wenn es einen Mega-Swell mit sauberen Wellen gibt, funktioniert auch der Big-Wave-Spot „The Cribbar", wo unerschrockene Boardsportler enorme Drops wagen.

Surflevel : Anfänger bis Experte

Auch Windsurfer kommen in Cornwall übrigens auf ihre Kosten, seht selbst:

4 Min Red Bull Storm Chase: Cornwall Red Bull Storm Chase: Cornwall

4. Portrush East Strand, County Antrim

Portrush hat ebenfalls eine Unmenge an Surfspots. Einer davon ist „East Strand", der einer der besten Beachbreaks für Anfänger ist, weil er dank seiner geschützten Lage tendenziell kleinere Wellen liefert. An stürmischen Tagen, wenn überall sonst der Wind aus Nordwesten zu heftig weht, ist das häufig der einzige Spot der noch funktioniert. Das ist dann auch der Zeitpunkt, an dem es dort richtig abgehen kann und sich sowohl linke aus auch rechte Barrels bilden können. Das hält auch erfahrene Surfer bei Laune. Manchmal ist es aufgrund der Windverhältnisse unmöglich ins Line-Up zu paddeln. Die Surfer springen dann einfach von den Felsen ins Wasser.

Surflevel : Anfänger bis Experte

5. Saltburn, North Yorkshire

Saltburn bildet eines der ursprünglichen Zentren der Surfszene im Nordosten der Insel. Es ist ein freundlicher Spot mit sanften Wellen an beiden Seiten des Piers und geradezu ideal, um deinen Skills auf dem Board den Feinschliff zu verpassen. Ausserdem gibt es eine grosse Auswahl an Surfschulen. Oberhalb des Strandes befindet sich die „Saltburn Surf School", die bereits seit 1983 geöffnet ist und der perfekte Ansprechpartner ist, wenn es um Tipps und Ratschläge zu Boards oder den Wetterbedingungen geht. Etwas weiter unten an der Küste liegt Cayton, eine kleine und ruhige Bucht mit exzellenten Surfbedingungen das gesamte Jahr über, für Anfänger und Fortgeschrittene.

Surflevel : Anfänger bis Experte

6. Llangennith, Gower-Halbinsel

Die Gower-Halbinsel war immer schon der Mittelpunkt der walisischen Surfszene, mit Llangennith als der wahrscheinlich berühmteste Spot dort. Und das nicht ohne Grund. Ein fantastischer Beachbreak auf fast 5 km goldenem Sandstrand lässt jedes Surferherz höher schlagen und lockt neben Anfängern auch die absoluten Profis an. Wenn die Bedingungen stimmen, kann es jedoch schnell voll werden im Wasser. Bist du aber bereit für einen kurzen Spaziergang am Strand, mit deinem Brett unter dem Arm, findest du weiter unten auch etwas ruhigerer Breaks, die genauso beständig sind. Auf dem langen Sandstrand hast du die perfekte Möglichkeit deine Surfskills in einem sicheren Umfeld zu verbessern. Achte aber trotzdem auf Strömungen, vor allem wenn der Swell gross ist und die Flut einsetzt.

Surflevel : Anfänger bis Experte

7. Porthleven, Cornwall

Wenn alles zusammenkommt und Wind, Swell und Wetter perfekt sind, ist dieser pittoreske Surfspot an der Südküste Cornwalls kaum zu übertreffen. Die schönsten Wellen findet man westlich des Hafens - kurze, rechte Barrels, die auf extrem seichtem Untergrund brechen sind aber nur etwas für absolute Topsurfer. Es ist ohne Frage der beste Reefbreak Cornwalls. Deswegen sind oft auch viele Einheimische und Fotografen vor Ort. Der Untergrund ist sehr felsig - sei bei Ebbe also besonders vorsichtig.

Surflevel : Experte

8. Kimmeridge Bay, Dorset

Kimmeridge, mit dem Spitznamen „K-Bay", ist einer der Topadressen an der Südküste Englands. Die langen, sanften Reefbreaks bringen Spass ohne Ende. Die drei Hauptspots dort sind: „The Ledges", super zum Longboarden, „The Bay", gut geschützt an grossen Tagen, und „The Bench" für alle Hardcore-Surfer, die auf der Suche nach Wellen mit bis zu 4 m sind. Achte unbedingt auf die Felsen und checke vor der Surfsession die Vorhersage - der Spot funktioniert nur, wenn die Wind- und Wellenbedingungen absolut perfekt sind.

Surflevel : Fortgeschritten bis Experte

9. Dalmore Bay, Isle of Lewis

Wenn du auf einem Abenteuertrip mit den besten Surfspots bist, solltest du unbedingt einen Abstecher auf die Isle of Lewis auf den äusseren Hebriden machen. Die zerklüftete Küste ist die Heimat von ruhigen Buchten mit weissen Sandstränden und türkisfarbenem Wasser. Dalmore Bay, an der Nordküste, ist ein einzigartiger Ort zum Starten, und die Wellen sind dort weniger überfüllt als auf dem Festland. Der Surfspot ist ein wunderschön geformter Beachbreak, der bei kleinen Bedingungen unglaublich viel Spass macht. Wenn der Swell grösser ist, kann es schnell gefährlicher werden, daher ist er am besten geeignet für erfahrene Surfer . Neben aussergewöhnlichen Wellen, gibt es an diesem Ort auch einzigartige Wildtiere zu beobachten. Wenn du Glück hast, kannst du beim Hinauspaddeln von Delfinen bis Orcas alles entdecken. Enjoy the ride!

Surflevel : Anfänger bis Experte