Die 8 besten Surfspots in Irland

Versteckt in der Bucht von Liscannor Bay, an der nordwestlichen Küste vom County Clare, wird Lahinch häufig als DAS Surfjuwel entlang der atemberaubenden Küstenstrasse Wild Atlantic Way bezeichnet. Und das nicht ohne Grund. Der breite, sichelförmige Sandstrand bietet Surfaction für alle Könnensstufen. Die Locals paddeln meist direkt vorm Surfshop weg. Anfänger begeben sich dagegen eher Richtung Norden zu den sanfteren Peaks. Bei Flut verschwindet der Sand am Strand vollkommen unter den Wassermassen. Am besten paddelst du also bei Mid-Tide oder Ebbe hinaus ins Line-Up. Die

bietet Gruppen- und Einzelunterricht an. Bei viel Wind zieht der Spot auch Wind- und Kitesurfer an.