Seit den 80er Jahren interessiert sich die Welt des Profisurfens für künstliche Wellen. Das erste Event dieser Art, die Inland Surfing Championships, fand in einem Wellenpool in Allentown, Pennsylvania, USA, allerdings unter schwierigen Bedingungen, statt. Unternehmer und Investoren brannten in den 1990er und frühen 2000er Jahren für diese „revolutionäre" neue Technologie, die schließlich viel weniger (künstliche) Wellen schlug als erwartet.

Michel Bourez in Kelly Slaters Wellenpool © Kelly Cestari/World Surf League

Typhoon Lagoon, ein 13,6 m langer Wellenpool in Disney World , Florida, USA, machte eine Zeit lang eine gute Figur. Seit Jahren zieht er viele Neugierige an: gleichermaßen Profi-Surfer und Amateure. In der Folge entstanden von Malaysia über Teneriffa (Spanien) bis zu den Vereinigten Arabischen Emiraten viele weitere Pools mit vielen Features. Mit natürlichen Wellen hat das natürlich nicht annähernd etwas zu tun.

Am 18. Dezember 2015 sorgte dann das Video einer atemberaubenden künstlichen Welle für Aufsehen in den sozialen Netzwerken. Kelly Slater , 11-facher Weltmeister, gleitet darin durch die hohlen Wellen in einem riesigen Wellenpool.

Für den Rest meines Lebens würde ich mich auch zum Surfen in einen Wellenpool zurückziehen.

Es hatte sich schon über Jahre herumgesprochen, dass die Kelly Slater Wave Company dabei war, neue Meilensteine zu setzen. Slater und sein Team hielten sich bedeckt und machten gegenüber der Presse nur vage Andeutungen. Die "Surf Ranch" - wie dieses Wellenbad bald genannt wurde — war ein Durchbruch. Es fand dort sogar der WSL Freshwater Pro 2019 statt. Das war der Beginn des Rennens um die Wellenpooltechnologie des 21. Jahrhunderts.

Die Debatte über Wellenpools und die Entfernung vom Ursprung des Surfsports erreichte ihren Höhepunkt. Surfer mit unterschiedlichen Hintergründen lieferten Argumente dafür und dagegen. Der dreifache WSL-Weltmeister Mick Fanning , erklärt in unserer neuesten Folge von Just Sayin‘, dass für ihn das Meer immer das Größte sein wird. „Da ist mir schnell langweilig", sagt er, wenn er auf seine Erfahrungen in Wellenpools zu sprechen kommt. „Aber zum Trainieren ist es da super." Jamie O'Brien ist da weniger dezidiert: „Für den Rest meines Lebens würde ich mich auch zum Surfen in einen Wellenpool zurückziehen.“

Zeitgleich mit der Eröffnung des Surf Ranch durch Slater arbeitete man andernorts an der Entwicklung vielversprechender Technologien. Die langen Linien von Wave Garden in Spanien ähnelten natürlichen Wellen sehr. Wave Garden eröffnete schnell zwei weitere Pools in Großbritannien: Surf Snowdonia und The Wave .

In den Vereinigten Staaten sah sich Slater plötzlich großer Konkurrenz gegenüber. Zuerst in Austin, dann in Waco. Der dortige Wellenpool BSR konnte es ohne Probleme mit der Surf Ranch aufnehmen. Statt langer Point Breaks wie bei der Kelly Slater Wave Company entschied sich BSR für Beach Breaks und damit mehr Abwechslung und Spannung. Professionelle Surfer strömten schnell zum BSR, um mehr zu performen als nur Aerial-Manöver.

„Es gibt eine große Surf-Community in Texas", sagt O'Brien. „Niemand käme auf die Idee, einen Wellenpool in Waco zu bauen!"

Dass das weit vom Meer entfernte Texas ein sehr beliebter Surf-Spot geworden ist, wird im Kultfilm North Shore von 1987 deutlich: Ein Surfer namens Rick Kane gewinnt einen Surfwettkampf in einem Wellenpool in Arizona und reist kostenlos zum Oahu's North Shore in Hawaii, dem Surf-Mekka schlechthin. Nach einem Trainings-Winter gewinnt Kane eine Competition auf der berühmtesten Welle der Welt, der Banzai Pipeline.

In den letzten Jahren sind in Australien, der ultimativen Surfnation, viele hochwertige Wellenpools entstanden, was niemanden wirklich überrascht. In Melbourne eröffnete Wave Garden seine neueste, und beste, Location: URBN Surf , mit vielen Wellen, die nach rechts und links brechen.

Aaron Trevis’ Wellenbecken in Yeppoon, Queensland © Surf Lakes

Der beste Beweis dafür, dass die Wellenpooltechnologie noch ganz frisch ist, findet sich wahrscheinlich in Yeppoon, Queensland. Dort gibt es den seltsamsten und faszinierendsten Wellenpool überhaupt: Surf Lakes. Mit einer Art Riesenpumpe, die Millionen von Litern Wasser in Sekunden bewegen kann, erzeugt Surf Lakes verschiedene Arten von Wellen.

Schau Dir die Diskussion zwischen den beiden Surfern im Video am Anfang des Artikels an und erfahre mehr!