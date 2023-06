Swiss Freeski Tour : Recap

Dem Schweizer Freeski geht es gut und das sieht man. Während Mathilde Gremaud und Andri Ragettli an der Weltmeisterschaft in Bakuriani brillierten, sorgten die Schweizer Nachwuchstalente in Davos für ein Spektakel und sicherten sich beim ersten Europacup der Freeski Tour gute Resultate und viel Vertrauen.