Swiss Talents : Le Zeste, écorce multidisciplinaire

S’en suivront plusieurs années à apprivoiser le graffiti et ses codes sur diverses surfaces dans les rues de Fribourg. Désireux de continuer sa carrière artistique de manière professionnelle, Le Zeste décide de suivre une formation d’Interactive Media Designer à l’eikon, école d’art appliqués : « J’ai mis le graff en second plan pendant mes 3 années d’études pour découvrir d’autres médiums et éviter les embrouilles. Je me souviens que mon pote

se précipitait d’aller peindre directement après les cours, moi j’étais davantage en introspection artistique on va dire. » En parallèle de sa formation, Le Zeste cofonde avec ses potes

, collectif pluridisciplinaire fribourgeois qui regroupe leurs talents respectifs en matière de hip-hop. Fort de nombreuses skills acquises à l’école ainsi que via son crew, l’artiste va progressivement diversifier son travail sur d’autres supports que le bitume. Planche de skate, fanzine, stickers, textile, céramiques, peluches, patches et même billets de 50 francs arborent ainsi sa patte. Une tonne de projets un peu à l’image de leur créateur, inclassables et uniques.