Swiss Talents: Tones, Funky Fresh Graffiti

„Roll With Me" ist eine Ode an die Entdeckung seiner Lieblingskunst und unterstreicht auch die Entwicklung der Hip-Hop-Bewegung, die Tones in seinen Kreationen immer wieder feiert. Von den Mauern der Stadt Calvins zu den Fassaden Miamis, vom kambodschanischen Asphalt zum New Yorker Pflaster, Skizze eines Künstlers, der von der Suche nach dem ultimativen Stil beseelt ist.

1995. Michael Jordan feiert in der laufenden Saison sein Comeback bei den Chigaco Bulls, die amerikanische Hip-Hop-Szene ist ebenso in Aufruhr wie die Graffiti-Bewegung.

. kennengelernt habe“. Er hat uns eine viel puristischere Art des Graffitis gezeigt, ein Schooling nach amerikanischem Vorbild.“ Als Schüler des OG Genf beginnt Tony, unermüdlich zu üben, bevor er an der Seite von Zoma seinen ersten Schriftzug an einer Wand in Les Avanchets anbrachte. Tones war geboren: „Viele beginnen diese Kunst ohne künstlerische Grundlage, ich hatte aber bereits als Kind eine Leidenschaft fürs Zeichnen. Aber selbst dann, wenn du zeichnen kannst, macht das aus dir noch keinen guten Graffiti-Künstler und umgekehrt. Das Graffiti hat es mir ermöglicht, meine Identität öffentlich auszuleben. Es gibt einen ganzen Weg, Etappen, die man durchlaufen muss, es ist ein echtes Handwerk, bei dem das Wissen von Mentor zu Schüler weitergegeben wird, ähnlich wie bei den grossen Malern der Renaissance - nur dass es sich hier um Wildstyles und Burners handelt. Im Gegenteil zur Streetart handelt es sich beim „Stylewriting“ um die Kunst, sein Pseudonym stilisiert zu schreiben und sich das Alphabet als Ausdrucksform neu anzueignen. Die Codes beim Stylewriting sind so spezifisch, dass du sie dir ohne Praxis nicht aneignen kannst. “

Das erste Graffiti in Les Avanchets an der Seite von Zoma

Als er zu EDK (Esprit de Karton) stösst, einem Team, das 1990 von seinem Mentor gegründet wurde, ist sich Tones der Herausforderungen, die ihn erwarten, bewusst: „Als Rey mich zum ersten Mal mit zum Team brachte, war ich ein 21 Jahre alter Rocky, die anderen waren 10 Jahre älter als ich und wurden als OG angesehen. Durch die Verbindungen von Ray wurden unsere Graffitis direkt in die Staaten geschickt, und das, lange bevor es soziale Netzwerke gab. Das war der Moment, an dem ich mir sagte, okay, der richtige Wettbewerb beginnt mit EDK.“ Viele Jahre lang wird Tones unermüdlich Tags, Throw ups, einfache Buchstaben sprühen, um die Grundlagen seines Könnens zu beherrschen: „Von 2004 bis 2008 war ich in der Lehre, meine Arbeit entwickelte sich durch ständige Wiederholungen. Wie Rey sagt, Graffiti ist wie Kampfsport, wo der Meister sein Wissen an den Schüler weitergibt. Er war der Stylemaster und ich, ein Schüler des Stils, der seine Katas wiederholte. Nachdem ich das visuelle Vokabular erlernt hatte, habe ich ein eigenes Universum aus meinen erlebten Erfahrungen geschaffen und meine Begabung als Illustrator miteinbezogen. Ich bin bei Weitem nicht der beste Writer, noch der beste Zeichner, und bleibe vor allem ein Schüler dieser Kunst. Aber die Ausgewogenheit zwischen den beiden Ansätzen definiert mich und unterscheidet mich. Diese Mischung aus Yin und Yang, von Fun und Funk ergibt den Funky fresh Tones Touch. “

