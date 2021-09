Red Bull Dance Your Style: Triff die Popping Queen Glory!

Glory: 2014, als ich zum ersten Mal eine Popping Stunde bei Popping Mike nahm, hat er mich direkt in seinen Bann gezogen! Eine neue Tür öffnete sich für mich und ich entdeckte eine Welt, die mich bis heute in all ihren Facetten inspiriert. Von diesem Moment an war für mich klar: Egal wohin er geht, dorthin gehe ich auch.