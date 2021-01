Christina Hotzy: Weil ich richtig hart für meinen Traum gekämpft habe – um so weit zu kommen, um gemeinsam mit zwei Kollegen ein eigenes Studio in Wien zu haben. Und weißt du: Ich bin eigentlich schon eine grundsätzlich nervöse Person, wenn es um Prüfungssituationen und Präsentationen in der Schule gegangen ist. Aber beim Tätowieren, wo ich für das Gelingen des Tattoos allein verantwortlich bin, bin ich komplett ruhig. Ich fühl mich so extrem sicher und weiß, ich mache genau das, was ich am besten kann. Sogar bei meinem allerersten Tattoo, das ich jemals gemacht habe – ich war total entspannt, weil ich für mich wusste, dass das mein Metier ist. Und das ist ein richtig gutes Gefühl, wenn man weiß, dass man gerade zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist. Tätowieren ist mein Talent – und ich liebe es!