Euer Tekken 8 Story-Rückblick: Die Mishima-Saga geht weiter

Kaum jemand wird die ikonische Eröffnungsszene von Tekken vergessen, in der wir sehen, wie Heihachi Mishima, der Chef des Mishima Zaibatsu-Konzerns, seinen Sohn von einer Klippe geworfen wird. Diese schockierende Szene setzt die Rivalität zwischen Kazuya und seinem Vater in Gang. Nachdem dieser den Sturz überlebt hat, trainiert er 20 Jahre lang in der Hoffnung, seinem Vater im Kampf gegenübertreten zu können.

Er bekommt seine Chance, als Heihachi das erste "King of Iron Fist"-Turnier abhält, aus dem Kazuya dank der übernatürlichen Kraft des Teufelsgens als Sieger hervorgeht - dieselbe Kraft, die ihn den tödlichen Sturz in der Eröffnungsszene überleben ließ. Heihachi blieb jedoch nicht lange am Boden und kehrte in Tekken 2 zurück, um seinen Sohn zu besiegen - dieses Mal warf er ihn zur Sicherheit in einen Vulkan.

In Tekken 3 lernen wir Kazuyas Sohn Jin kennen, der in Zukunft der Protagonist der Serie sein wird. Von seinem Vater getrennt aufgewachsen, wendet sich Jin, nachdem seine Mutter Jun verschwand, auf der Suche nach Kraft und Antworten an Heihachi. Dieser ist aber nach wie vor einer der schlimmsten Elternteile im Spiel und wendet sich in den letzten Momenten des Spiels gegen seinen Enkel, um das Teufelsgen zu zerstören, das auch Jin in sich trägt. Zum Glück für Jin erlaubt ihm diese Kraft aber zu entkommen und seinen Kampf ein anderes Mal weiter zu führen.

The devil gene runs strong in the Mishima family

In Tekken 6 wird die Welt in einen schrecklichen Krieg gestürzt, der von Jin angezettelt wurde. Er hat seine Gründe, diesen Krieg zu beginnen: Er will den Dämon Azazel, den Ursprung des Teufelsgens, hervorlocken. Jin glaubt, dass die Vernichtung des Wesens die Welt vom Teufelsgen befreien wird. Aber er irrt sich und sein gerechter Krieg hat die Welt in Trümmer gelegt.

