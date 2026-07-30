Tennis: die Unterschiede zwischen den Platzbelägen

Während Wimbledon in vollem Gang ist, lugen die US Open bereits mit der Netzspitze hervor. Vom 23. August bis 13. September empfängt Flushing Meadows die besten Tennisspielerinnen und Tennisspieler der Welt, darunter einen von seiner Handgelenksverletzung genesenen Carlos Alcaraz. Doch da Matteo Berrettini vom Londoner Rasen auf den New Yorker Hartplatz wechseln muss: Worin unterscheiden sich eigentlich die Beläge der Tennisplätze? Oberfläche, Geschwindigkeit, Rutschen, Absprung … wir erklären alles.

01 Wimbledon und sein Rasen

Wie gesagt: Derzeit bewegen sich die Superstars des gelben Filzballs durch die Anlagen und vor allem über die Courts im Südwesten Londons. Wer am ältesten Tennisturnier der Welt teilnimmt, muss sich an gewisse Traditionen halten – etwa eine fast ausschliesslich weisse Kleidung zu tragen und auf einem besonderen Belag zu spielen: frisch geschnittenem Rasen.

Strenge Vorgaben

In England macht man bei Rasenflächen keine halben Sachen. In Wimbledon erhält dieses Klischee seine volle Bedeutung. Das ganze Jahr über wird ein äusserst präziser Prozess durchgeführt und rigoros eingehalten.

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Nach einer Ausgabe werden einige Courts bis auf den Boden abgetragen, andere mit Dampf sterilisiert, um mögliche Parasiten zu beseitigen. Anschliessend wird neu eingesät. Im Winter lassen die Teams die Pflanzen eine Höhe von 13 Millimetern erreichen. Je näher das Turnier rückt, desto stärker wird der Rasen schrittweise gekürzt, bis die vorgeschriebenen 8 Millimeter erreicht sind.

Die Auswirkungen des Rasens auf das Spiel

Rasen ist die schnellste Oberfläche im Tennis. Der Ball verliert beim Aufprall nur wenig Geschwindigkeit und springt relativ flach, manchmal auch unregelmässig ab. Das begünstigt starke Aufschläge, kurze Ballwechsel und ein offensives Spiel am Netz. Gleichzeitig ist der Untergrund rutschig und verlangt den Spielerinnen und Spielern schnelle Reaktionen und eine besonders präzise Beinarbeit ab.

Wie Matteo Berrettini zu Beginn seiner Saison auf diesem Belag selbst zugab: «Jedes Mal, wenn sie vorbei ist, bin ich froh.» Als Wimbledon-Finalist, Halbfinalist bei den Australian Open und den US Open sowie Viertelfinalist in Paris lässt er sich von solchen Überlegungen allerdings kaum aus der Ruhe bringen.

02 Der Hartplatz der US Open

De Dominic Thiem in Aktion © Samo Vidic/Red Bull Content Pool

Wir orientieren uns am ATP-Kalender. Nach England wird die Tenniselite im Big Apple erwartet. Dort spielen die Athletinnen und Athleten auf «Hartplatz». Ganz einfach gesagt bezeichnet dieser Begriff einen Belag aus Beton, Harz und anderen relativ harten Materialien. Da nur wenig Pflege nötig ist, um ihn in gutem Zustand zu halten, handelt es sich sowohl auf Amateurplätzen als auch bei Turnieren um die am weitesten verbreitete Oberfläche.

Hinweis: Im Gegensatz zu den Courts von Wimbledon, die mit ihrem erfrischenden Grün sofort zu erkennen sind, ist der Belag im Arthur Ashe Stadium blau.

Die Auswirkungen des Hartplatzes auf das Spiel

Heute spielen die Profis auf Laykold, einer Mischung aus Asphalt, Beton, Kautschuk, Siliziumdioxid und Harz. Dieser Belag ermöglicht ein etwas langsameres Spiel als DecoTurf, sein Vorgänger auf den amerikanischen Courts. Einfach zusammengefasst: Der Hartplatz liegt zwischen Rasen und Sand.

03 Die Australian Open

Die Australian Open finden zu Beginn des Jahres statt und sind somit der erste grosse Termin der Saison. Wie die US Open wird auch dieses Grand-Slam-Turnier auf Hartplatz ausgetragen. Trotz dieser gemeinsamen Bezeichnung gibt es Unterschiede.

Konkret setzen die Australian Open auf einen synthetischen Belag namens GreenSet, der auch beim Rolex Paris Masters, dem Masters-1000-Turnier der französischen Hauptstadt, verwendet wird. Wie alle Hartplätze wird GreenSet als mittelschneller Belag eingestuft – eine Eigenschaft, die Novak Djokovic offenbar liegt: Im Land der Kängurus holte er bereits zehn Titel.

04 Der Sandplatz von Roland Garros

De Matteo Berrettini am Masters 1000 in Rom © Gabriele Seghizzi/Red Bull Content Pool

Kommen wir zum Grand-Slam-Turnier an der Porte d’Auteuil. Neben Wimbledon handelt es sich zweifellos um einen Wettbewerb, der auf den ersten Blick zu erkennen ist.

Hinter der charakteristischen ockerfarbenen Oberfläche steckt ein Aufbau aus mehreren Schichten. Unter einer dünnen Lage aus gemahlenem Ziegel befinden sich Kalkstein, Schlacke, Kies und grössere Steine. Diese Konstruktion sorgt für die typischen Eigenschaften des Sandplatzes und ermöglicht zugleich den notwendigen Wasserabfluss.

Die Auswirkungen des Sandplatzes auf das Spiel

Sand ist der langsamste der drei wichtigsten Beläge. Der Ball wird beim Aufprall stärker gebremst und springt höher ab. Dadurch dauern die Ballwechsel länger, und Ausdauer, Geduld sowie taktisches Geschick spielen eine besonders wichtige Rolle.

Auch der Spin kommt auf Sand stärker zur Geltung. Gleichzeitig können die Spielerinnen und Spieler kontrolliert in ihre Schläge hineinrutschen – eine Technik, die auf diesem Belag ebenso spektakulär wie entscheidend sein kann.

Thiem am Netz © Alexander Schwarz/Red Bull Content Pool

05 FAQ

Wie gross ist ein Tennisplatz?

Ein Tennisplatz ist 23,77 Meter lang und 8,23 Meter breit. Im Doppel beträgt die Breite 10,97 Meter.

Welche Arten von Tennisplatzbelägen gibt es?

Insgesamt gibt es vier Arten von Tennisplatzbelägen: Rasen, Hartplatz, Sand und sogenannte «Carpet Courts» beziehungsweise Teppichplätze. Letztere werden im Profisport nicht mehr verwendet, gehörten jedoch zu den schnellsten Belägen – direkt hinter dem Rasen von Wimbledon.

Welcher Belag ist beim Tennis am schnellsten?

Rasen ist der schnellste Belag.