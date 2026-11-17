Über den Autor Phil "@nophilterde" Briel Phil ist der Creator hinter @nophilterde und ehemaliger Esports-Profi in Spielen wie Counter-Strike, Unreal Tournament, Call of Duty, Forza Motorsport und FIFA auf PC und Konsolen. Er war als Redakteur bereits für verschiedene Gaming-Websites und -Magazine tätig. Auf RedBull.com stellt er bereits seit 2016 neue Games vor, liefert Hardware-Kaufempfehlungen, Spiele-Guides und mehr.

Der König ist zurück. Nachdem er 2024 seine Karriere beendet und einen Großteil des Jahres 2026 als Content Creator verbrachte, kehrt Tyson „TenZ“ Ngo zum kompetitiven VALORANT zurück. Er verstärkt T1 für die VCT Pacific 2027, ist aber bei Weitem nicht die einzige große neue Persönlichkeit der Offseason. Frische Aufstellungen, neu formierte Spitzenmannschaften und brandneue Organisationen bereiten sich auf die neue Saison vor. Beim Red Bull Home Ground in Los Angeles gibt es einen ersten richtigen Einblick in viele dieser neuen Aufstellungen.

01 TenZ kehrt mit T1 zum kompetitiven VALORANT zurück

Die südkoreanische Organisation T1 hat eine große Veränderung in ihrem Kader angekündigt und holt vor der neuen Saison ein bekanntes Gesicht zurück. Die Gewinner des Red Bull Home Ground 2024 in Deutschland bestätigten kürzlich, dass TenZ für die VCT Pacific-Saison 2027 in ihren VALORANT-Wettkampfkader aufgenommen wird . Berichte über diesen Wechsel kursierten bereits seit Anfang November, doch mit der Ankündigung wurde es nun endlich offiziell.

Der kanadische Star hatte seit 2020 professionell VALORANT gespielt, bevor er seine Karriere im September 2024 nach seiner Zeit bei den Sentinels beendete. T1 verpflichtete ihn im Mai 2026 als Content-Creator und nun hat er den Sprung vom Content-Team in den aktiven Kader geschafft. Sentinels, die Organisation, mit der er zwei Masters-Titel gewann, spielte diesmal keine Rolle.

TenZ auf einen Blick

Echter Name : Tyson Ngo

Geboren : 5. Mai 2001 in Nanaimo, Kanada

Wichtige Titel : VCT Masters Reykjavík 2021 (MVP des Finales), VCT Masters Madrid 2024, VCT Americas Kickoff 2024

Neues Team : T1

Rolle bei den VCT Pacific 2027 : Noch nicht bekannt gegeben

02 Was TenZ’ Rückkehr für T1 bedeutet

TenZ gehörte zu den ersten Pros in VALORANT © Marv Watson/Red Bull Content Pool

TenZ ist eines der bekanntesten Gesichter in VALORANT. Man kann ihn als das Äquivalent zu Faker im League-of-Legends-Team von T1 betrachten. Er hat sich als außergewöhnlich talentierter Duelist einen Namen gemacht, hat sein Agentenspektrum seitdem aber auf Controller und Initiatoren ausgeweitet. Mit seiner Rückkehr kehrt einer der größten Stars des Spiels auf die Wettkampfbühne zurück.

Sportlich gibt es jedoch Fragen zu klären. TenZ hat seit mehr als zwei Jahren kein offizielles VCT-Match mehr bestritten, daher bleibt abzuwarten, wie schnell er wieder zu seiner Wettkampfform zurückfinden kann. Die VCT Pacific ist zudem ein ganz anderes Umfeld als die amerikanische Liga. T1 hat seit dem Beitritt zur VCT ausschließlich südkoreanische Spieler aufgestellt, was bedeutet, dass die Ankunft eines kanadischen Stars Fragen zur Kommunikation und dazu aufwirft, wie er sich in die Rollen des Teams einfügen wird.

Die potenziellen Vorteile sind jedoch beträchtlich. T1 gewann 2025 die Masters Bangkok, verpasste aber die Masters Toronto, nachdem sie in der ersten Phase der Pacific-Liga ausgeschieden waren. Jetzt bauen sie das Team für den Wettkampfzyklus 2027 und 2028 neu auf, mit Ambitionen, die über regionalen Erfolg hinausgehen. Eine globale Ikone in einen etablierten Kern mit internationaler Siegererfahrung zu holen, sendet eine klare Botschaft. Mit Sacy als neuem Cheftrainer wird TenZ zudem ein bekanntes Gesicht aus seinem Triumph beim Masters Madrid 2024 wiedersehen.

03 TenZ’ Weg: Vom CS:GO-Wunderkind zum VALORANT-Superstar

TenZ war während seiner VALORANT-Wettkampfkarriere praktisch unschlagbar © Todd Gutierrez/Red Bull Content Pool

Tyson Ngo wuchs in Nanaimo auf Vancouver Island, Kanada, auf. Im Alter von 18 Jahren schloss er sich 2019 dem Counter-Strike: Global Offensive-Team von Cloud9 an und etablierte sich schnell als eines der vielversprechendsten jungen Talente Nordamerikas . Das Team hatte jedoch zu kämpfen und im Oktober desselben Jahres wurde er auf die Ersatzbank versetzt. Im Januar 2020 konzentrierte er sich fortan voll und ganz auf die Erstellung von Content.

Der Wechsel zu VALORANT : Als Riot Games im April 2020 die VALORANT-Beta startete, ließ TenZ CS:GO hinter sich und wurde Cloud9s erster professioneller VALORANT-Spieler . Es war ein Wagnis, auf einen völlig neuen Shooter zu setzen, aber es zahlte sich schnell aus. Seine außergewöhnliche Treffsicherheit und sein technisches Können machten ihn bald zu einem der bekanntesten Spieler des Spiels.

Die Jahre bei den Sentinels : Im Januar 2021 zog er sich aus dem Profispiel zurück, um sich auf das Streamen zu konzentrieren. Die Pause dauerte jedoch nur ein paar Monate. Nach Sinatraas Sperre verlieh Cloud9 TenZ im April 2021 an die Sentinels. Er bestritt die ersten beiden Etappen der VCT 2021 aus Kanada heraus. Am 30. Mai 2021 besiegten die Sentinels Fnatic im Finale der Masters Reykjavík (dem ersten internationalen VALORANT-Turnier) mit 3:0, wobei TenZ zum MVP des Grand Finals gekürt wurde. Anschließend kauften die Sentinels im Juni 2021 seinen Vertrag bei Cloud9 ab. Berichten zufolge belief sich der Wert des Deals auf zwischen 1,25 und 1,5 Millionen US-Dollar.

Das Warten auf einen weiteren Pokal : Nach ihrem Triumph in Reykjavík blieben die Sentinels fast drei Jahre lang ohne weiteren Titel. TenZ wurde im April 2023 wegen einer Krankheit und einer Handverletzung vorübergehend auf die Bank gesetzt. Nachdem er im Januar 2022 nach Los Angeles gezogen war, etablierte er sich zudem als einer der größten Streamer in der Gaming-Szene. Zu seinen Erfolgen außerhalb des kompetitiven VALORANT-Sports gehörten der Gewinn des „Gamer of the Year“-Titels bei den Streamer Awards 2022 und der „Competitive Gamer“-Award bei den Streamys 2023.

Ein zweiter Masters-Titel : Am 24. März 2024 besiegten die Sentinels Gen.G im Finale der Masters Madrid mit 3:2. TenZ war damit erst der zweite Spieler, der zwei Masters-Trophäen gewann, und der erste, dem dieses Kunststück mit derselben Organisation gelang.

Rücktritt und die Jahre als Content-Creator : Am 14. September 2024 gab TenZ nach vier Jahren im Wettkampf seinen Rücktritt vom professionellen VALORANT bekannt. Er blieb bei den Sentinels als Content-Creator, wurde im April 2025 Markenbotschafter für Wooting und wechselte im Mai 2026 als Content-Creator zu T1. Damals verriet er, dass er als Notfall-Ersatzspieler für den Kader gelistet war. Sechs Monate später ist aus dem Ersatzspieler ein Stammspieler geworden.

04 T1s neuer VALORANT-Kader für 2027

TenZ wird bei T1 von „Crashies“ unterstützt © Marv Watson/Red Bull Content Pool

Mit TenZ, der wieder im Wettkampfgeschehen steht, stellt das südkoreanische Spitzenteam T1 einen neu formierten Kader mit großen Ambitionen zusammen. Die Organisation hat iZu, stax und BuZz behalten und neben TenZ auch crashies verpflichtet . Meteor, Munchkin und DH haben das Team alle verlassen. Stax wechselt Berichten zufolge von der Rolle des Initiators zum Controller und übernimmt zudem die Führungsrolle im Spiel.

Es gibt noch eine weitere wichtige Neuigkeit: Sacy kommt als Cheftrainer zu T1. Der LOUD-Weltmeister und Gewinner der Masters Madrid übernimmt seine erste professionelle Trainerrolle und trifft damit nach ihrem gemeinsamen Triumph in Madrid im Jahr 2024 wieder auf TenZ.

05 VALORANT-Kaderwechsel: Die größten Veränderungen vor 2027

G2 wird mit einem neuen Kader antreten © Colin Young-Wolff/Red Bull Content Pool

Die Partnerteams für die Saisons 2027 und 2028 stehen fest, mit jeweils acht Organisationen pro Region. Das Transferfenster wurde am 2. November geöffnet und die Offseason hat bereits jede Menge Überraschungen gebracht. In der kompetitiven VALORANT-Szene gab es jede Menge Bewegung, und einige der neuen Aufstellungen werden beim Red Bull Home Ground 2026 ihr Debüt geben .

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Aurora Gaming ist vielleicht die größte Überraschung der Offseason. Die serbische Organisation wagt ihren ersten Vorstoß in die Wettkampf-Titel von Riot Games und hat einen fünfköpfigen Kader vorgestellt, bestehend aus Derke, Boo, trexx, B1SK und chiwa. Derke hat Vitality verlassen, um sich dem neuen Projekt anzuschließen, woraufhin Vitality jawgemo von G2 als seinen Ersatz verpflichtet hat.

Gen.G hat nach einem enttäuschenden Jahr MaKo und Dambi unter Vertrag genommen. Cloud9 hat unterdessen OXY und Zellsis verloren und baut das Team nun um GLYPH, alym, Derrek und nightz sowie FireBallOps herum neu auf. NAVI hat seinen gesamten Kader und den Cheftrainer entlassen und wird vorerst mit seinem Juniorenteam antreten. FURIA und Global Esports haben beide die Szene verlassen.

Sentinels haben OXY von Cloud9 als ersten Neuzugang verpflichtet. Brawk, canezerra und Zellsis folgten, während johnqt bei der Organisation bleibt. Jerrwin, JonahP, cortezia und reduxx haben alle den Verein verlassen. Das bedeutet einen kompletten Neuaufbau für die Organisation, die TenZ berühmt gemacht hat.

G2 Esports haben ihren In-Game-Leader valyn verloren, außerdem verlassen BABYBAY und jawgemo das Team. Sato und kiNgg sollen Berichten zufolge von LEVIATÁN kommen und auch HYUNMIN soll angeblich auf dem Weg sein. Trent und leaf werden voraussichtlich bleiben.

Fnatic hat sich von crashies, Alfajer und Boaster getrennt. Laut Sheep Esports sollen valyn, marteen und Minny zum Team stoßen, wobei ANGE1 das Amt des Cheftrainers übernimmt. Kaajak und Cloud bleiben im Team.

Selbst die amtierenden Weltmeister sind von den Umwälzungen in der Offseason nicht verschont geblieben. LOUD gewann die Champions 2026 , verlor aber kurz nach dem Pokalgewinn lukxo. Berichten zufolge könnte erde folgen. Paper Rex hat sich ebenfalls von Jinggg und d4v41 verabschiedet, während PatMen angeblich zurückkehren soll.

06 Red Bull Home Ground 2026: Ein erster Blick auf die neuen Kader von VALORANT

Das Red Bull Home Ground World Final findet 2026 in LA statt © Colin Young-Wolff/Red Bull Content Pool

In Los Angeles laufen alle Fäden der VALORANT-Offseason zusammen: Red Bull Home Ground erobert vom 10. bis 13. Dezember 2026 Los Angeles, wobei die Spiele im Shrine Auditorium und in den WePlay Studios stattfinden. Zehn Teams kämpfen um einen Preispool von 100.000 US-Dollar. Und eine Prmiere: Es ist das erste Mal, dass das Turnier an der US-Westküste ausgetragen wird.

Die Gruppenphase findet am 10. und 11. Dezember statt, gefolgt von der K.o.-Phase am 12. Dezember. Das große Finale ist für den 13. Dezember angesetzt. Die letzten beiden Tage des Turniers sind für Live-Zuschauer zugänglich und können online über Twitch und YouTube verfolgt werden.

Zu den eingeladenen Teams gehören G2, NRG, Sentinels, Fnatic, T1, ZETA DIVISION, 100 Thieves und LOUD; die verbleibenden Plätze werden über eine offene Qualifikationsrunde vergeben. Das bedeutet, dass TenZ’ T1, die neu formierten Aufstellungen von Sentinels und Fnatic sowie ein neu zusammengestelltes G2-Team ihre ersten gemeinsamen Spiele bei diesem Event bestreiten könnten – nur wenige Wochen vor Beginn der Saison 2027.