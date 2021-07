Making of Red Bull The Edge – So kam das Matterhorn nach Luzern

Das Panorama hat «X Studio» aus den Daten von topographischen Karten erstellt. All die Berge rund um das Matterhorn, die die Besucher sehen, wenn sie auf dem Gipfel ankommen. David sagt: "

ist nicht einfach ein Videospiel. Wir haben eine reale Landschaft abgebildet, eine berühmte noch dazu. Diese wollten wir so authentisch wie möglich erfassen und dabei die physischen Anforderungen an die Alpinisten erlebbar zu machen. So wird das Matterhorn zugänglich, was in der Realität nur unter Gefahr und Risiko möglich ist."