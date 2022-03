Come back later! Dieser King of Fighters-Moment brachte den meisten Hype

Mit dem Release von The King of Fighters XV fokussiert sich die Fighting Game Community natürlich auf den aktuellen Teil der Reihe. Wir wollen heute aber zurück blicken auf einen Moment, als King of Fighters vermutlich auf dem Höhepunkt seiner globalen Popularität war. Als zwei Titanen in einem Finale aufeinander trafen und einen ganzen Saal zum kochen brachten.

Und es sind solche Momente, die Spielern in Erinnerung bleiben. Es ist diese Art von Hype, der das Genre der Fighting Games antreibt und Offline-Events so besonders macht. Darum war es zum Beispiel für die Konzeption von Red Bull The Pit extrem wichtig diese Energie der Menge und Spieler zu nutzen. Was auch hier blieb, sind grossartige Erinnerungen.

The King of Fighters XIII hatte es in diesem Jahr als Teil des Main-Line-Ups auf die grosse Bühne geschafft. Die Top 8 wurde am finalen Turniertag, direkt vor den damals grössten Spielen, Marvel vs. Capcom 3 und Street Fighter 4, ausgetragen. Der Saal war dementsprechend gut gefüllt.

Dies war auch das vorletzte Mal, dass es The King of Fighters in den EVO-Samstag geschafft hatte. Nach 2013 wurde der Reihe dieser Platz verwehrt.

