The Last of Us Part II Vorschau - düster, erwachsen, emotional

Mit einem der emotionalsten Intros der Gaming-Geschichte und einer packenden Story erkämpfte sich das Action-Adventure The Last of Us 2013 einen Platz in der Videospiel Hall of Fame. Jetzt, ziemlich genau sieben Jahre später, steht uns mit The Last of Us Part II der Nachfolger ins Haus. Kurz vor dem Generationswechsel auf die PlayStation 5 will TLoU 2 ähnliche Wellen schlagen, wie sein Vorgänger. Aber ist das Überhaupt möglich? Wir verraten es euch in unserer The Last of Us Part II Vorschau .

The Last of Us Part II: Willkommen in Seattle

Vorsichtig schließen wir die Tür zu einem heruntergekommenen Theater in der US-Westküstenmetropole Seattle und treten heraus. Es regnet, es ist kalt und Nebelschwaden ziehen über die grasbedeckten Straßen, auf denen sich einstmals ein PKW an den vorangegangenen drängte.

Ellie ist allein. Ihr ist kalt und sie hat Angst. Doch wir haben eine Mission vor uns. Unser Ziel für den rund zweistündigen Abschnitt , der etwa zur Mitte der Story von The Last of Us Part II spielt, ist ein Krankenhaus, in dem wir eine gewisse Nora finden sollen. Was es mit der Dame auf sich hat und welche Rolle sie in der Story spielt, wollen wir an dieser Stelle allerdings nicht verraten.

Nur so viel: der Auftrag ist eilig. Also Kapuze aufziehen und hinaus auf die Straßen. The Last of Us 2 spielt mehrere Jahre nach den Geschehnissen des ersten Teils, dementsprechend hat die Natur die einstmals blühende Großstadt langsam wieder zurückerobert.

Zwischen tiefen Kratern im Asphalt erstrecken sich blühende Graslandschaften , Schmetterlinge spielen in der Luft, währen es sich zwei Krähen auf einem Straßenschild gemütlich gemacht haben. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Per Knopfdruck holen wir die zusammengefaltete Karte aus der Tasche. Immer Highway 5 nach, das sollte uns direkt zum Krankenhaus bringen. In der Theorie, ganz so einfach macht es uns das Game dann aber doch nicht.

Auf dem Rücken unseres Pferdes erreichen wir Seattle © Sony Interactive Entertainment

Größer, besser, schöner – die Spielwelt von The Last of Us 2

The Last of Us war anno 2013 ein herausragendes Game zum Ende der PlayStation 3. Doch aufgrund der Hardwarelimitierungen fiel die Spielwelt noch äußerst linear aus. Diese Zeiten sind mit The Last of Us 2 endgültig vorbei: die Level im Nachfolger fallen deutlich größer und abwechslungsreicher aus als noch in Teil 1.

Da sich Ellie im Vergleich mit Joel auch wesentlich agiler spielt , ergeben sich im The Last of Us 2 Gameplay ganz neue Möglichkeiten. Immerhin sind wir jetzt in der Lage, über Abgründe zu springen, Hindernisse zu erklimmen oder uns mithilfe eines Seiles über Straßenschluchten zu schwingen.

Springen, klettern und schwimmen - Ellie hat mächtig dazugelernt © Sony Interactive Entertainment

Kurz nach dem Beginn unserer Reise müssen wie von den neuen Fähigkeiten auch schon Gebrauch machen, denn wir erreichen einen Kontrollpunkt, dessen Tor verschlossen ist. Über Autowracks klettern wir aufs Dach und springen auf nahegelegene Vordächer. Wer die horizontal wie vertikal deutlich angewachsene Spielwelt mit einem offenen Auge erkundet, wird im Action-Adventure von Naughty Dog reichlich belohnt.

Überall finden wir nützliche Items, Munition, Medi-Kits oder Crafting-Materialien , die wir ähnlich wie im Vorgänger zu verschiedenen Gegenständen zusammenschustern – dazu zählen beispielsweise selbst gebastelte Schalldämpfer, Granaten oder Upgrades für unsere Nahkampfwaffen. Die deutlich offenere Architektur von The Last of Us Part II lädt zum Erkunden ein und wir können uns erst wieder auf unseren eigentlichen Weg machen, wenn wir wirklich jeden Winkel der Gebäude am Straßenrand abgesucht haben. Das gefällt.

Dank neuer Möglichkeiten legt das Gameplay spürbar zu © Sony Interactive Entertainment

Mehr Beweglichkeit, mehr Möglichkeiten

Auf unserer Suche finden wir zudem immer wieder Notizen, die uns mehr über die Welt beziehungsweise die Geschehnisse in den vergangenen Jahren verraten. Das ist nicht nur äußerst spannend, sondern liefert uns mitunter auch nützliche Hinweise auf Geheimverstecke oder Codes für nahegelegene Safes , die mit besonders hochwertiger Ausrüstung locken.

Wie bereits im Vorgänger können wir mithilfe der richtigen Materialien neue Fähigkeiten in verschiedenen Talentbäumen erlernen oder an der Werkbank unsere Waffen mit Upgrades ausstatten.

Während sich das Gameplay von The Last of Us Part II grundsätzlich an dem des Vorgängers orientiert, haben die Entwickler die Spielerfahrung um etliche Details erweitert, die dem Spielspaß spürbar zugutekommen.

An einer Stelle kommen wir an ein Gebäude, in dem es vor Clickern nur so wimmelt. Doch die Türen sind verschlossen. Unsere einzige Möglichkeit hineinzugelangen liegt darin, die Fensterscheiben mit einem Backstein oder unserem Messer einzuschlagen. Blöd nur, dass danach etliche Gegner auf uns zugerannt kommen. Was also tun?

Wir wechseln die Straßenseite und finden im ersten Stock ein Seil , das wir kurzerhand über einen Stahlträger werfen , um uns auf die andere Seite zu schwingen. Von dort aus zerstören wir mithilfe der Backsteine die Scheiben auf der anderen Seite und locken die Feinde nach draußen. Ohne dass sie uns in erhöhter Position überhaupt erreichen könnten.

Mit Pistole, Gewehr oder dem brandneuen und geräuschlosen Bogen sind die Clicker und Runner dann kein Problem mehr. Ganz anders hingegen die Stalker , auf die wir wenig später treffen.

Intensive Kämpfe in einer bedrohlichen Atmosphäre

Wenig später bahnen wir uns den Weg durch ein stockdunkles Großraumbüro, lediglich die Taschenlampe weist uns den Weg. Plötzlich hören wir hinter uns ein Geräusch und drehen uns um. Aber nichts und niemand sind zu sehen. Was war das? Panik macht sich breit, unser Herz klopft wild vor Aufregung . Wir drehen uns um, um weiterzuschleichen, als sich plötzlich von hinten blitzschnell mehrere Stalker nähren.

Sie lauern in den Schatten und schlagen genau dann zu, wenn wir ihnen den Rücken zudrehen. Das ist besonders gemein, denn der aus Teil 1 bekannte Lauschmodus ist uns beim Aufeinandertreffen keine allzu große Hilfe. Hier lässt The Last of Us 2 die Atmosphäre-Muskeln spielen und erinnert fast schon an ein waschechtes Survival-Horror-Game .

Tatsächlich legt der Titel nicht nur grafisch oder spielerisch, sondern auch hinsichtlich der Atmosphäre deutlich zu. In Kombination mit den wunderschönen, verwinkelten Umgebungen und der beeindruckenden Vertonung ergibt sich so eine besonders intensive Stimmung .

Die Kämpfe spielen sich unglaublich intensiv © Sony Interactive Entertainment

Ein weiteres Beispiel dafür zeigt sich nur wenig später. Durch einen überfluteten U-Bahn-Tunnel gelangen wir in einen Park, der mittlerweile von riesigen Bäumen und meterhohen Farnen überwuchert wird und fast schon an einen Urwald erinnert.

Plötzlich trifft uns ein Pfeil mitten in die Schulter , während ein schriller Pfiff die Stille durchbricht. Wir gehen in Deckung und es dauert nicht lange, bis sich eine bedrohliche Fackel langsam unserer Position nähert.

Die Mitglieder der Seraphiten-Sekte (auch Scars genannt) haben es mächtig in sich. Im Halbdunklen schleichen wir wie Sam Fisher oder Solid Snake in ihren besten Tagen durch das hohe Gras und entledigen uns nach und nach einer Gefahr nach der anderen.

Dank der neuen Bewegungen von Ellie spielt sich The Last of Us 2 nicht nur flüssiger, sondern auch deutlich realistischer als der Vorgänger. In den Gefechten eröffnet uns das Spiel ganz neue Möglichkeiten. Zumal die Wahl der Vorgehensweise jederzeit bei uns liegt: wagen wir den offenen Kampf , greifen wir lautlos an oder schleichen wir komplett um unsere Widersacher herum ? Alles ist möglich.

Die Flucht ist manchmal aber nicht bloß eine Option. Manchmal führt kein Weg an ihr vorbei, denn die Gegner agieren mittlerweile deutlich klüger. Nicht nur, dass wir im trügerischen Dickicht eben nicht komplett unsichtbar werden, auch im Versteck unter LKWs sind wir nicht sicher. Immerhin schauen unsere Kontrahenten regelmäßig nach und wenn sie uns entdecken, wird’s brenzlig.

Brutal, erwachsen, emotional

The Last of Us 2 richtet sich ganz klar an Erwachsene, der dargestellte Gewaltgrad ist stellenweise nichts für schwache Nerven. Das passt aber wiederum hervorragend zum Survival-Setting des Spiels, das nicht nur im Gameplay, sondern auch der Story sowie den Zwischensequenzen allgegenwärtig ist.

TLoU 2 ist kein schnöder Rachefeldzug, in dem das Feindbild klar definiert ist. Die Geschichte dreht sich um Ellies Entwicklung und darum, was man bereit ist zu opfern und wie weit man geht, um seine Ziele zu erreichen. Entmenschlichung oder Besessenheit sind zentrale Themen, die das Spiel in einer emotionalen und erwachsenen Story verpackt.

Besonders Protagonistin Ellie, die vom aufgewecketen Mädchen zu einer waschechten Lebenskünstlerin herangereift ist, ist den Entwicklern hervorragend gelungen. Ellies Handeln, ihre Mimik und ihre Gewissensbisse spiegelt das Spiel exzellent wider und so erschreckt die Teenagerin mitunter vor ihren eigenen Taten. Naughty Dog hat es halt einfach drauf, vielschichtige Charaktere zu etablieren und diese gekonnt in Szene zu setzen.

Ellie ist einer der am stärksten geschriebenen Charaktere seit Jahren © Sony Interactive Entertainment

Wenn der Rest des Spiels die Qualität unseres Vorschau-Abschnittes beibehält, dürfte The Last of Us 2 auch hinsichtlich der Story den Vorgänger in den Schatten stellen . Rein spielerisch hat Teil 2 zumindest schon jetzt die Nase vorne.