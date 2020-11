The Moon Park: Benny Urban baut sich seinen eigenen Snowpark

Die Motivation und Idee kam vor allem durch den Mangel an guten Parks und coolen Orten zum Snowboarden bei uns in den Alpen. Wir haben zwar tolle Berge und unendliche Möglichkeiten, aber es gibt scheinbar kaum Leute die selber coole Parks bauen oder Projekte umsetzen. Meine Inspiration für den Moon Park kommt ganz klar aus den USA, wo es beispielweise in Brighton Projekte wie die „Bonezone“ oder den „Spot“ von JP Walker und Jeremy Jones gibt.