Das Geheimnis von The Tomb in Call of Duty Black Ops 6 Zombies.

Nach Liberty Falls, der Citadelle des Morts und Terminus, konnten wir euch nicht ohne einen neuen Guide für das Geheimnis von The Tomb stehenlassen. Die neue Karte von Call of Duty: Black Ops 6 steckt voller Überraschungen. Wenn euch die drei zuvor veröffentlichten Maps langweilen, dürftet ihr euch an dieser neuen Kreation von Activision richtig austoben. Call of Duty gehört seit jeher zu den besten Multiplayer-Shootern überhaupt – und The Tomb beweist einmal mehr, warum.

Spoiler: Dieses Geheimnis ist besonders komplex. Ihr braucht Geduld und Geschicklichkeit.

Dieser ausführliche Guide begleitet euch Schritt für Schritt, um dieses Geheimnis zu lüften – von der Beschaffung des Eisstabs bis zur finalen Konfrontation mit dem Boss. Für die Erstellung haben wir uns an der hervorragenden Arbeit von Flapix orientiert, der diese Geheimnisse schneller entschlüsselt als sein eigener Schatten.

01 Pack-a-Punch aktivieren

Anders als auf anderen Karten müsst ihr bei „The Tomb“ keinen Strom aktivieren – ihr müsst lediglich die Pack-a-Punch-Maschine erreichen. Folgt dafür einfach den Zielen, die auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Türen öffnen: Schaltet die folgenden Bereiche frei: GRÄBER, SCHREIN DER HIEROPHANTEN und UNTERIRDISCHER TEMPEL. Ätherkristall erreichen: Sobald diese Bereiche zugänglich sind, lokalisiert den Ätherkristall, der euch in den DUNKELÄTHER-NEXUS bringt. Mit dem Kristall interagieren: Interagiert mit dem Kristall, um Zugang zur Pack-a-Punch-Maschine zu erhalten, die sich zu Beginn im DUNKELÄTHER-NEXUS befindet. Beachtet, dass der Standort zwischen dem NEXUS und der AUSGRABUNGSSTÄTTE (Startbereich) wechseln kann.

02 Den Eisstab erhalten

Der Eisstab ist die Wunderwaffe dieser Karte. So erhaltet ihr ihn:

Mit Archibald interagieren : Das ist das Erste, was ihr tun müsst, um den Eisstab zu erhalten. Begebt euch auf die Plattform nordwestlich der Pack-a-Punch-Maschine und stellt euch auf die Steinplatten, um einen Dialog mit Archibald auszulösen. Damit startet ihr die Quest für den Eisstab. Monokel beschaffen : Ihr müsst mehrere Teile sammeln, darunter das Monokel. In Runde 8 erscheint ein Schock-Mimiker: Besiegt ihn, er lässt den begehrten Gegenstand fallen. Ersten Teil des Stabs beschaffen : Zuerst müsst ihr die Dunkeläther-Laterne finden und zerstören. Diese befindet sich in den Gräbern, neben Perception, vor dem Stier-Wandgemälde. Es gibt vier Sockel, auf denen die Laterne erscheinen kann: beim Ausgang Richtung Spawn, neben dem Mystery-Box-Standort, beim Ausgang von Stamin-Up und neben Perception. Einmal zerstört, erscheint die Laterne etwa 30 Sekunden später an einem der drei anderen Standorte. Wenn sie bei Perception steht, erscheinen Symbole (römische Zahlen) auf dem Stier-Wandgemälde. Schiesst die Zahlen in aufsteigender Reihenfolge ab. Ihr habt drei Versuche pro Runde. Sobald das geschafft ist, erscheint eine Kugel zusammen mit vielen starken Zombies. Nach dem Überleben erhaltet ihr einen Maximale-Munition-Drop und den ersten Teil des Stabs. Kopfstück beschaffen : Dieselbe Logik gilt in den neolithischen Katakomben. Die Dunkeläther-Laterne muss in den Raum mit dem Jäger-Wandgemälde verschoben werden. Mögliche Standorte: beim Daiquiri, im Durchgang hinter Daiquiri und im Raum mit dem Gemälde. Steht die Laterne im richtigen Raum, schiesst ihr die römischen Zahlen in aufsteigender Reihenfolge ab, um Gegnerwellen auszulösen. Wenn ihr alle Wellen überlebt habt, könnt ihr das Kopfstück einsammeln. Stab zusammenbauen : Begebt euch in den Dunkeläther-Nexus und interagiert mit der Felsformation in der Nähe der Pack-a-Punch-Maschine. Setzt die Teile ein und achtet auf die Lebensleiste des Stabs links auf dem Bildschirm. Vorsicht vor Zombies mit violetter Aura – sie beschädigen die Wunderwaffe. Sobald ihr alle Wellen überlebt habt, könnt ihr den Eisstab aufnehmen.

Reihenfolge der Symbole © Flapix Youtube

03 Den Eisstab verbessern

Um den Stab zu verstärken, müsst ihr mehrere Prüfungen bestehen. Die Pack-a-Punch-Maschine funktioniert dafür nicht – das wäre ja zu einfach.

Drei Dunkeläther-Laternen in unter 15 Sekunden einfrieren : Insgesamt gibt es fünf Laternen, die sich auf verschiedene Bereiche verteilen. Im Perception-Raum gibt es vier mögliche Standorte, bei Stamin-Up fünf, bei Quick Revive (rotes Portal) sechs, bei Speed-Cola drei und bei Daiquiri drei. Beginnt am besten bei Quick Revive (Richtung Stamin-Up-Eingang), dann Stamin-Up und abschliessend Perception. Rüstet euch mit Marathon aus. Friert drei Laternen innerhalb von 15 Sekunden mit dem Eisstab ein. Bei Erfolg spricht Archibald mit euch. Falls nicht, zerstört die gefrorenen Laternen, um den Vorgang neu zu starten. Symbole auf schwebenden Felsen finden : Im Dunkeläther-Nexus müsst ihr Symbole auf schwebenden Felsen identifizieren und abschiessen. Es gibt drei violette Symbole auf zufälligen Felsen (insgesamt acht mögliche Positionen). Schiesst auf die drei markierten Felsen, damit sie absinken. Merkt euch die darauf eingravierten Symbole. Anschliessend schliesst sich eines der Portale. Ein anderer Teleporter bringt euch dorthin. Rätsel des geschlossenen Portals lösen : Am geschlossenen Portal seht ihr alle acht Symbole. Schiesst mit dem Eisstab auf die drei Symbole, die ihr euch im Nexus gemerkt habt. Das Portal öffnet sich – geht hindurch und interagiert mit der violetten Kugel. Sie lässt euch fallen und bewegt sich durch den Raum. Wenn ihr selbst hinunterfallt, müsst ihr die nächste Runde abwarten, um den Schritt zu wiederholen. Die Kugel eskortieren : Die Kugel ist eine Seelentruhe. Bleibt in ihrer Nähe und besiegt Zombies, um sie mit Seelen aufzuladen. Vermeidet Pausen und entfernt euch nicht zu weit – ein weisser Blitz zeigt das Scheitern dieses Schritts an. In diesem Fall schliesst sich in der nächsten Runde ein weiteres Portal, und ihr könnt es mit denselben Symbolen erneut versuchen. Verbesserung abschliessen : Sobald die Kugel ihr Ziel erreicht hat, interagiert damit, um den verbesserten Eisstab zu erhalten.

Dunkeläther-Laternen © Flapix

04 Die Rituale abschliessen

Nachdem ihr den Eisstab verbessert habt, müsst ihr vier Rituale abschliessen, um zum finalen Kampf vorzudringen. Diese aktivieren sich erst, wenn ihr euch in der Nähe der Zone mit den Gegner-Symbolen befindet. Am richtigen Ort solltet ihr das Wächter-Artefakt (Sentinel-Artefakt) sehen können.

Ritual der Vermine

Standort: Bei der Stamin-Up-Maschine.

Ablauf: Schiesst mit der Kraft der Sekhmet auf den Kristall der Vermine-Statuette am Nexus-Gebäude. So zerbrecht ihr den Kristall und könnt eine Kugel aufsammeln. Legt diese im Zentrum des Spawns auf eine andere Statuette. Verteidigt die Zone und ladet die Statue auf, bevor der Timer abläuft. Bei Erfolg könnt ihr die aufgeladene Kugel einsammeln. Achtung: Das nächstgelegene Portal deaktiviert sich – begebt euch zu einem anderen. Nehmt nicht zu viel Schaden, sonst müsst ihr die Kugel erneut an der aufgeladenen Statue abholen. Platziert die aufgeladene Kugel auf der Vermine-Statuette am Nexus.

Kristall der Vermine-Statuette © Flapix

Ritual des Parasiten

Standort: Bei der Quick-Revive-Maschine.

Ablauf: Ein Kristall erscheint automatisch auf der Parasiten-Statue rechts. Schiesst mit der Kraft der Sekhmet auf den Kristall, sammelt die Kugel ein und geht zu Stamin-Up. Legt die Kugel auf die Parasiten-Statue. Es erscheinen zahlreiche Parasiten – konzentriert euch auf jene mit violetter Aura. Beim Töten erscheint eine violette Kugel, die ihr aufsammeln könnt. Bringt sie zur Statue. Wiederholt dies, bis der Schritt vor Ablauf des Timers abgeschlossen ist. Sammelt die aufgeladene Kugel ein. Das nächstgelegene Portal schliesst sich – bewegt euch zu einem anderen, ohne zu viel Schaden zu nehmen. Platziert die aufgeladene Kugel auf der Parasiten-Statuette am Nexus.

Parasiten-Statue © Flapix

Ritual des Doppelghast

Standort: Hinter dem Nexus-Gebäude.

Ablauf: Ihr kennt die Logik inzwischen: Schiesst mit der Kraft der Sekhmet auf den Kristall, sammelt die Kugel ein und bringt sie zu Speed-Cola. Platziert sie auf der Doppelghast-Statue. Besiegt eine bestimmte Anzahl Doppelghasts, um die Statue aufzuladen. Achtung: Die Statue platziert Angriffszonen am Boden – der Kreis befindet sich am Ende des ausgesendeten Strahls. Weicht aus! Nach dem Säubern der Zone nehmt ihr die aufgeladene Kugel auf und begebt euch direkt zu einem offenen Portal. Platziert die Kugel auf der Doppelghast-Statuette am Nexus.

Doppelghast-Statue © Flapix

Ritual des Amalgams

Standort: Im Unterirdischen Tempel.

Ablauf: Rechts neben der Doppelghast-Statue findet ihr die Amalgam-Statue. Der Kristall liegt darauf – zerstört ihn, sammelt die Kugel ein und begebt euch zu Quick Revive. Legt die Kugel auf die Amalgam-Statue. Es erscheint ein rotes Amalgam. Schiesst darauf, bis sein Schild erscheint, der von Zombies aufgeladen wird. Tötet diese Zombies, um ihn zu entwaffnen, und fügt ihm dann Schaden zu. Sammelt die aufgeladene Kugel ein und begebt euch zu einem offenen Portal. Platziert die aufgeladene Kugel auf der Amalgam-Statuette am Nexus. Folgt dem Strahl zum Bereich mit den Gegner-Symbolen. Interagiert mit dem Sockel in der Mitte – es bildet sich eine Brücke, die euch in die Boss-Arena führt.

Amalgam-Statue © Flapix

05 Kampf gegen den Endboss

Wichtig vorab: Dieser Kampf ist extrem schwierig. Möglicherweise braucht ihr mehrere Anläufe, um das Wächter-Artefakt (Sentinel-Artefakt) zu besiegen. Rüstet euch gut aus, bevor ihr euch in diesen Kampf stürzt. Fans epischer Call-of-Duty-Story-Momente wissen: Geduld zahlt sich aus.

Sobald ihr bereit seid, aktiviert das Wächter-Artefakt, um diesen epischen Kampf zu starten!

Phase 1

Das Artefakt feuert einen Strahl ab, der zwei Funktionen hat: Er verursacht grossen Schaden und blockiert euch temporär. Je nach Position könnt ihr dem Strahl ausweichen, zum Beispiel durch Ducken. Ihr könnt auch überleben, indem ihr mit dem Eisstab auf den Boden vor euch schiesst, um nicht ausweichen zu müssen. Alternativ könnt ihr euch hinter Hindernissen verstecken.

Nach einer Weile wird sich der Strahl auf eine Statue fixieren – das ist euer Moment! Schiesst so viel wie möglich auf das Artefakt. Wenn die Kugel die Statue erreicht, ist die Mission gescheitert: Die entsprechenden Gegner tauchen auf. Verschwendet keine Zeit – feuert ohne Unterlass mit dem GPMG oder ASG auf das Artefakt.

Gut zu wissen: Die Lebensleiste des Artefakts sinkt erst, wenn ihr in einer Runde genug Schaden zugefügt habt. Sinkt sie, ist das ein gutes Zeichen! Es erscheint dann ein Munition Max Drop und ein zweites Artefakt – Phase abgeschlossen.

Phase 2

Wie zuvor müsst ihr überleben, bis der Strahl des zweiten Wächter-Artefakts auf die Statue der Vermine und der Parasiten fixiert ist. Schützt euch erneut mit dem Eisstab und schiesst so schnell wie möglich auf eines der beiden, um es zu zerstören – dann auf das zweite. Wenn ihr beide zerstört, erscheinen zwei weitere Artefakte.

Zur Erinnerung: Wenn eine der Kugeln die Statue erreicht, spawnen die entsprechenden Zombies. Ausserdem: Sobald ihr ein Wächter-Artefakt zerstört habt, werden die beiden anderen automatisch immun.

Der Eisstab ist euer bester Freund © Youtube Flapix

Wenn du alle vier Artefakte in der Mitte hast, wird es logischerweise vier rotierende Strahlen geben. Es tut mir leid, dass ich dir das sagen muss, aber das ist der Punkt, an dem es wieder kompliziert wird. Um zu überleben, verstecke dich hinter Hindernissen und schütze dich mit dem Eis-Stab.

Du hast noch eine letzte DPS-Phase auf einem der Artefakte: Schieße auf den Strahl, der auf die Amalgam-Statue zielt, um ihren Spawn zu verhindern.

Wenn du all diese Schritte befolgt hast, sollte logischerweise ein Zombie mit einem gelben Artefakt erscheinen. Achte gut auf ihn, denn er hat viel Leben und schlägt sehr hart zu. Töte ihn, während du allen anderen Bedrohungen auf der Map ausweichst. (Vergiss nicht den Eisstock). Sobald der Zombie getötet wird, lässt er ein Sentinel-Artefakt fallen. Um es zu zerstören und zu verhindern, dass es auf einem anderen Zombie erscheint, schieße so oft wie möglich auf ihn. Hast du ihn erwischt? Glückwunsch, du hast eine neue Phase abgeschlossen.

Phase 3 und 4

Diesmal trägt ein Doppelghast das gelbe Artefakt. Gebt alles, um ihn zu töten – achtet dabei auf den Zombie mit einem transparenten Artefakt. Lasst euch nicht täuschen: Dieser ist für den weiteren Verlauf unwichtig und dient nur dazu, euch das Leben schwer zu machen. Dieselbe Logik gilt für die nächsten Schritte. Wenn ihr den Doppelghast nicht schnell genug tötet, erscheint ein neuer mit dem Artefakt.

Als Nächstes erscheint ein EMP-Imitator mit einem gelben Artefakt auf der Karte. Konzentriert euch auf ihn, aber passt weiterhin auf die nutzlosen, aber aggressiven Geister-Artefakte auf. Tötet den Imitator, damit er das Artefakt fallen lässt, und schiesst genug darauf, um es zu zerstören und die Phase zu bestehen.

Danach kommt das Amalgam mit seinem gelben Artefakt. Tötet es, damit es das Artefakt fallen lässt, und zerstört es. Nochmals: Zögert nicht, euch mit dem Eisstab zu schützen, indem ihr auf den Boden vor euch schiesst – besonders in diesen hektischen Momenten.

Schiesst ohne Unterlass auf das finale Artefakt © Youtube Flapix

Finale Phase

Im Idealfall habt ihr alle Artefakte besiegt: vom Zombie, Doppelghast, Imitator und Amalgam. Ist das der Fall, laden alle Wächter-Artefakte ein neues in der Mitte der Karte auf. Dieses bewegt sich über die Tür im hinteren Teil der Boss-Arena. Jetzt ist der Moment, alles zu geben! Schiesst ohne Unterbrechung darauf. Wenn ihr nicht genug Schaden verursacht, ist die Partie vorbei – ein Ende, das ihr unbedingt vermeiden wollt! Bevor es verwundbar wird, schützt euch mit dem Eisstab, um sicher zu bleiben!

06 Belohnungen

Wenn ihr es zerstört habt, ist das Geheimnis gelüftet – HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH! Ihr könnt nun das Wächter-Artefakt in der Mitte einsammeln, um die Zwischensequenz auszulösen. Danach habt ihr die Wahl, ob ihr die Partie fortsetzen möchtet oder nicht. Entscheidet ihr euch weiterzuspielen, erhaltet ihr: alle Extras, eine Rail Gun, Pack-a-Punch-Kristalle, legendäre Äther-Werkzeuge, legendäre Waffen und Munitionsmods. Ausserdem bekommt ihr 5’000 XP, einen Wächter-Artefakt-Anhänger und den Skin Eispickel X91 für den Eisstab.

Wir hoffen von Herzen, dass euch dieser Guide geholfen hat. Wir haben versucht, jedes Detail so genau wie möglich zu beschreiben, damit ihr bei den kleinen Schritten dieses Geheimnisses nicht steckenbleibt. Falls euer erster Versuch scheitert – gebt nicht auf! Nicht jeder lernt so schnell, aber mit etwas Ausdauer bekommt ihr den Dreh raus und erreicht die höchsten Runden im Zombies-Modus von Black Ops 6.

Fazit

The Tomb ist eines der anspruchsvollsten Geheimnisse in Black Ops 6 Zombies – aber genau das macht den Reiz aus. Ob solo oder im Team: Der Eisstab ist euer bester Freund und der Schlüssel zum Erfolg. Für noch mehr Gaming-Highlights, Guides und Koop-Spiele-Empfehlungen schaut im Red Bull Gaming Hub vorbei.