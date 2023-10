America’s Cup: Partner für die Bestzeit

Es ist der Gipfel des Segelsports, ein Duell der Giganten zwischen einem Titelverteidiger und einem Herausforde­rer. Etwa alle vier Jahre werfen sich die besten Segelteams der Welt in die Jagd um den ultimativen Preis: den America’s Cup. Aber hinter all dem Glamour und Drama, all der Action und Emotion steckt noch mehr.

«Es ist ein Wettbewerb der Innova­tionen», sagt Adolfo Carrau, Designkoordinator bei Alinghi Red Bull Racing, dem Schweizer Team, das nächstes Jahr am 37. America’s Cup in Barcelona ins Rennen geht wird.

Es ist nicht die erste Teilnahme von Alinghi am America’s Cup. 2003 und 2007 siegte das Team, aber die Partner­schaft mit Red Bull Racing – dem in der Formel 1 führenden Motorsportteam – ist neu. Zwei Institutionen ihres Sports finden hier zusammen. Im August des nächsten Jahres entfalten sie gemeinsam ihre Kräfte, wenn die Challenger Selec­tion Series darüber entscheidet, welches Team den amtierenden Titelverteidiger, Emirates Team New Zealand, heraus­ fordern darf. Der America’s Cup wird oft als Formel 1 des Wassers bezeichnet; Alinghi Red Bull Racing arbeitet auch eng mit den Kollegen auf Rädern zusammen: Man tauscht sich über technische Erkenntnisse aus und lässt Teile in den­ selben Werkstätten fertigen.

«Wir müssen unsere Grenzen ständig neu verschieben», so Carrau. «Es gibt nicht viele Sicherheitsvorschriften, das heisst, wir können echt coole neue Technologien ausprobieren. Und es geht ziemlich schnell mit den Neuerungen – wenn man den Segelsport mit der Flugzeug- oder der Automobilindustrie vergleicht. Darum arbeiten auch so viele Techniker gerne bei uns.»

Beiden Partnern ist es wichtig, dass sie den hohen Anspruch an Detailreichtum, Präzision und Innovation teilen. Als Alinghi Red Bull Racing eine offizielle Armbanduhr für die Teammitglieder suchte, kam daher schnell nur ein Name infrage: Tudor. Der Schweizer Uhrenhersteller blickt auf eine lange Geschichte als Hersteller von Tauchuhren zurück. Seine Pelagos FXD, ursprünglich für Spezialeinheiten der französischen Marine entworfen, gilt als Klassiker.

Die bis 200 Meter Tiefe wasserfesten Pelagos FXD verfügen über eine leicht lesbare Zahlenscheibe mit klar ab- gesetzten quadratischen Stundenmarkierungen und Tudors legendären «Snowflake»-Zeigern. «FXD» steht dabei für «fixed» und bezieht sich auf die robusten Textilbänder, die fest in die Gehäusehalterungen eingearbeitet sind und ausschliessen, dass das Uhrband sich unerwartet löst. In vieler Hinsicht ist die Pelagos FXD ohnedies schon die perfekte Uhr für die Besatzung einer rasenden AC 75, aber sie diente – nicht unähnlich dem Foiling-Boot für den America’s Cup – als Vorlage für etwas ganz Neues: die Tudor Pelagos FXD «Alinghi Red Bull Racing Edition».

