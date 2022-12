Aniol Serrasolses Spanish kayaker Aniol Serrasolses enjoys being lost in nature, having a great time with his friends and pushing the limits of the sport he loves.

Wer an den Río Futaleufú reist, erlebt ein Paradies. Und Wildwasser-Fans wähnen sich am südlichsten Zipfel Südamerikas, 75 Kilometer östlich der berühmten Fernstrasse «Carretera Austral» und hart an der Grenze zu Argentinien, überhaupt im Himmel. Es gibt wohl nur wenige Flecken auf der Welt, an denen man sich so dringend ein Boot und ein Paddel wünscht. Und ganz viel Zeit, um die Stromschnellen zu erkunden. Einer hat das gründlich gemacht, ist an den Futaleufú («grosser Fluss») ausgewandert und hat sogar sein Haus dort gebaut: Der gebürtige Spanier Aniol Serrasolses lebt in Patagonien und zeigt sein Zuhause den Gästen auf dem Trip der

Generationen von Athleten waren vor ihm an dieser Stelle gestanden und hatten davon geträumt, den 35 Meter hohen Wasserfall zu befahren. Einer hat es dann durchgezogen: Aniol selbst. Über seine aktuelle Heimat sagt er: «Der Futaleufú macht einen anderen Menschen aus dir. Ich war 2009 zum ersten Mal hier. Seither ist die Zeit für mich stehen geblieben. So wie hier muss es in Europa früher einmal gewesen sein: ungeteerte Strassen, entspannte Menschen, uralte Bäume. Die Einheimischen nennen das Land ‹die Gegend, die Gott gemalt hat›.»

