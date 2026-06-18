Arvid Lindblads ungewöhnlicher Weg an die Spitze des Motorsports

Arvid Lindblad geht durch die Boxengasse zur Startlinie. In 16 Minuten startet der Grosse Preis von Australien, und der 18-Jährige muss für die Nationalhymne in der Mitte in der ersten Reihe stehen. Als die Musikerin Kita Alexander «Advance Australia Fair» anstimmt, wird Arvid von Nico Hülken­berg auf der einen und Lewis ­Hamilton auf der anderen Seite flankiert. Er blickt zu Boden und wird sich der Bedeutung des Moments bewusst. «Ein Schild mit dem ­Namen Arvid Lindblad, direkt darüber das F1-Logo. Ich wurde fast emotional: Wow, das bin ich, ich bin hier! Endlich ist es wahr.»

Die Reise hatte 15 Jahre zuvor begonnen. «Ich war drei­einhalb, mein Vater sass auf dem Sofa und schaute Formel 1, ich setzte mich neben ihn und war hin und weg. Das muss 2011 gewesen sein, also waren es Seb Vettel, Jenson Button und Lewis ­Hamilton. Ich dachte nur: ‚Wow, das ist so cool.‘ Ich fragte meinen Vater: ‚Kann ich das später auch einmal machen?‘»

Die Grosseltern indisch, der Vater schwedisch, die Lizenz britisch: Arvid. © Elliott Morgan

Eltern kennen das: In der einen Woche wollen ihre Kinder Polizist werden, in der nächsten Arzt, Pilot oder Astronaut. ­Lindblad blieb bei Rennfahrer. Im Jahr darauf nahm ihn sein schwedischer Vater Stefan, der in seiner Jugend Motocross gefahren war, erstmals zum Grand Prix von ­Grossbritan­nien in Silverstone mit. Das war Schritt zwei auf dem Weg, der 2026 auf dem Grid in Melbourne seinen bisherigen Höhepunkt finden sollte.

Erster Schritt in die Praxis: Stefan schaffte seinem Sohn ein Kart an. «Als ich das erste Mal auf der Strecke war, wollte ich nicht mehr weg. Jedes Mal, wenn ich im Kart sass, dachte ich an die Formel 1», sagt Lindblad. Die Wochenenden wurden zu Ausflügen zu den Strecken in der Nähe des heimatlichen Hauses in Virginia ­Water, Surrey. Die Destinationen lauteten Sandown in Esher, Bayford Meadows in Kent und Rye House in Hertfordshire, «wo Lewis angefangen hat».

Quotation Ich komme aus einem multikulturellen und multireligiösen Umfeld und das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Arvid Lindblad

«Für mich war es nie nur ein Hobby», sagt Arvid. «Vielleicht hat das mein Vater so gesehen, weil er gemerkt hat, wie viel Spass ich hatte. Aber ich stellte mir auch immer die Frage: ‚Wie kann ich besser werden? Wie kann ich dazulernen?‘»

Vorübergehend zog die Familie nach Norden, genauer nach Bolton, zu Arvids indischen Grosseltern mütterlicherseits. Heimstrecke wurde Hooton Park, eine kleine, unscheinbare Kartbahn fünfundvierzig Minuten entfernt, am Ufer des Flusses Mersey in der Nähe von Liverpool gelegen. «Das war der Sommer, der alles veränderte», erinnert sich Arvid. «Mein Vater und ich fuhren jeden zweiten Tag hin. Ich habe trainiert und es geliebt.

In den ersten vier Rennen der heurigen Saison holte Arvid vier WM-Punkte. © Getty Images

Meine Grosseltern kamen und brachten indisches Essen. In den Pausen habe ich Nanis Rajma, ein Kidneybohnen-Curry, und dazu Chapatis, das Fladenbrot, hinten im Auto gegessen.»

Arvid Lindblad ist stolz auf seine ­Herkunft. «Ich komme aus einem multi­kul­turellen, multireligiösen Umfeld, und das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Meine anderen Gross­eltern leben immer noch in Schweden, in Knivsta, wo mein Vater aufgewachsen ist. Wir haben sie jedes Jahr besucht. Und wir haben viel Zeit mit Mamas Eltern in ­Bolton verbracht. All das waren wichtige Teile meiner Erziehung. Diese Werte – harte ­Arbeit, Bescheidenheit, immer sein Bestes zu geben –, die alle drei Kulturen verbinden, haben mich geprägt.»

Eins nach dem anderen

Im Lauf der Zeit wurde die Konkurrenz härter. Ein probater Weg, um sich im Kart­sport nach vorn zu boxen, ist finanzieller Einsatz: Ein besserer Motor bringt fast ­automatisch bessere Ergebnisse. Doch Stefan Lindblad ging einen anderen Weg: Sein Sohn sollte lernen, das Maximum aus unterlegenem Material herauszuholen. Dazu kam ein Glücksfall: Mit Oliver Rowland trat ein Mann auf den Plan, der 2015 auf dem Weg zum Formel-­Renault-3.5-Titel war und heute amtierender FIA Formula-E-Champion ist.

Auf der Suche nach der nächsten Sprosse auf der Karriereleiter waren die Lindblads nämlich an die Racing Steps Foundation herangetreten, eine Organi­sation, die britischen Talenten den Aufstieg in der Motorsportwelt erleichtern sollte. Rowland, selbst Alumnus, wollte helfen – und es sollte eine der prägendsten Beziehungen in Lindblads Karriere werden. Aus gelegentlichen Ratschlägen wurde ­regelmässiges Coaching – und dann gebar Rowland die Idee eines gemeinsamen Kart-Teams.

Doppelt so stark wie ein Formel-2-Auto: Arvids VCARB 03 © Getty Images/Red Bull Content Pool

«Bevor wir uns versahen, hatten wir ­einen Sprinter-Van mit Aufstellzelt. Ollie, mein Mechaniker Alex Tee und ich tingelten damit durchs Land und lernten richtig viel», erzählt Lindblad. Die Karriere nahm Fahrt auf und weckte das Interesse einer weiteren entscheidenden Person: Helmut Marko. Dem damaligen Chef des Red Bull-Nachwuchsprogramms gefielen Lindblads Leistungen, und er bot ihm ­einen Platz an.

Neue, vielversprechende Wege taten sich für Arvid auf – vorausgesetzt, er erreichte Zwischenziele, gewann Rennen und holte Titel. «Es war aufregend», sagt er. «Helmut hatte Sebastian Vettel und Max Verstappen in die F1 gebracht, und nun glaubte er an mich. Welche Chance, meinen Traum zu verwirklichen! Extra-Druck fühlte ich nicht: Ich selbst wollte Leistung bringen, weil mein Ziel die F1 war.» Arvid war als Teenie in einem sehr erwachsenen Geschäft gelandet. Die Tage mit Rajma und Chapatis aus dem Kofferraum waren vorbei.

Lernkurve de luxe

«Rennfahren zwang mich, rasch erwachsen zu werden», sagt er. «Schon im Alter von neun, zehn Jahren bin ich mit dem Zug durch ganz Grossbritannien gereist und, sobald ich konnte, allein geflogen. Das zwingt zur Selbständigkeit. Aber es gab auch Phasen, die wenig Spass gemacht haben. Familienleben und soziales Umfeld haben gelitten, die Schule ebenso. Es gab eine Zeit, in der ich von der Renn­strecke nach Hause kam und einfach nur mit Freunden abhängen wollte. Ich war vierzehn oder fünfzehn, als ich bemerkte: ‚Ich weiss ­eigentlich gar nicht, wem ich schreiben soll.‘ Heute habe ich zum ersten Mal wirklich gute Freunde: Da sind ein oder zwei Jungs, die ich anrufen und mit denen ich über alles ­reden und lachen kann. Sie sind für mich als Mensch da.»

Sportlich ging es weiter bergauf. Lindblad wechselte vom Kart in sein erstes Rennauto, wurde prompt Dritter in der italienischen F4 und gewann seine Kategorie beim legendären Macau Grand Prix. Dann stieg er in die internationale F3 auf, fuhr im Vorprogramm der F1, gewann gleich bei seinem Debüt in Bahrain – eine Premiere in der Serie – sowie beide Heimrennen in Silverstone. Endergebnis: Platz 4 in der Meisterschaft. Arvid schien unaufhaltsam. Doch dann kam die Formel 2.

Gute Figur: Arvid beim Shoot für The Red Bulletin in London. © Elliott Morgan

Rückblickend sagt er: «Die Formel 2 war eines der härtesten Jahre überhaupt. Es gab viele Fragen, auf die ich nie wirklich eine Antwort fand.» Seine Form schwankte. Zwar gewann er in Dschidda mit 17 Jahren und 254 Tagen als Jüngster der Geschichte in dieser Kategorie und siegte in Barcelona erneut. Aber es gab auch Kollisionen, Disqualifikationen und Strafen. An manchen Wochenenden sah er wie ein künftiger Star aus, an anderen lief gar nichts. Er war 17 Jahre alt, hatte ein Jahr F4 und ein Jahr F3 hinter sich und versuchte, in einer Kategorie zu bestehen, in der Erfahrung die halbe Miete ist.

«Ich hatte Schwierigkeiten, mich gut ins Team einzuarbeiten», sagt er. «Es lief nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte, und ich verkrampfte mental. Wenn alles zusammenpasste, war ich schnell, aber da ich so rasch aufgestiegen war, gab es ­Lücken, Dinge, die ich noch nicht erlebt hatte. So musste es fast zwangsläufig zu Phasen kommen, in denen es gar nicht gut lief.»

Willkommen in der Formel 1, Arvid! © Getty Images Die Fans haben Arvid schon ins Herz geschlossen. © Getty Images

Hatte man dem jungen Mann zu viel zugemutet? Seine Mentoren im Red Bull Junior-Programm sahen das anders. Als Isack Hadjar nach nur einer Saison bei den Visa Cash App Racing Bulls zu Red Bull Racing wechselte, wurde beim designierten Nachwuchsteam ein Platz frei. Die Formel 1 winkte! Die entscheidende Frage war, ob und wie Lindblad die Höhen und Tiefen seiner Rookie-Saison in der F2 verarbeitet haben würde. War er reif genug für die grösste Bühne im Motorsport?

«Das Sprichwort mag alt sein, aber es stimmt: Aus schwierigen Tagen lernt man mehr als aus guten», sagt er. «Ich habe aus dem letzten Jahr viel mitgenommen, kenne meine Bedürfnisse besser und weiss, wie ich die Rennwochenenden angehen muss.» Der Sprung von der F2 in die F1 ist ge­waltig. Während ein Pilot in der F2 in der Regel mit 15 bis 20 Leuten arbeitet, mit ­einem Ingenieur spricht, technisch nur beschränkt Einfluss nehmen kann und ein Auto mit etwas mehr als 600 PS fährt, explodiert in der Formel 1 jeder einzelne Faktor: 60 Leute umschwirren dich und dein Auto, dazu kommt Personal für Marketing, Kommunikation und Hospitality. Die Möglichkeiten, das Auto abzustimmen, sind dramatisch höher, desgleichen die Motorleistung. Allein auf dem Lenkrad befinden sich fast 50 Schalter, Drehregler, Kippschalter, Tasten und Wippen; und ­jeder einzelne hat eine Funktion. Es ist, als würde man einen Taschenrechner gegen einen Supercomputer tauschen, ­einen Doppeldecker gegen eine Rakete. «Auf­regend, überwältigend … völlig ­anders als alles, was ich gewohnt war», ­beschreibt Lindblad den Umstieg. «Es fühlte sich wie eine andere Sportart an.»

Und gleich Vollgas

Wie sehr sich auch sein Leben verändert hatte, wurde ihm bei den Pre-Season-Tests in Bahrain bewusst. «Ich sass bei meiner ersten Pressekonferenz – noch vor meinem ersten Rennen –, und der Raum war voll. Bislang war ich eher eine schwache Handvoll Journalisten gewohnt. Da dachte ich nur: ‚Wow, okay.‘»

Rennfahrer klappen das Visier zu und blenden die Geräusche von aussen aus. ­Genau das tat Lindblad. Bei seinem F1-Debüt in Melbourne vertraute er auf das, worauf ihn die frühen Morgenstunden im Hooton Park und die ewigen Runden mit unterlegenen Karts vorbereitet hatten. «Sobald die Ampeln ausgingen, nutzte ich jede Lücke, die ich finden konnte, und stürzte mich ins Getümmel. Ich schob mich zwischen Lando Norris und Lewis Hamilton, und bevor ich mich versah, lag ich auf Position 4. Später kämpfte ich mit Isack und Lewis Rad an Rad», sagt er, immer noch ein wenig überwältigt, denn: «Lewis war ein wichtiger Grund, warum ich mich in diesen Sport verliebt habe.»

Mit 18 Jahren ist Arvid der jüngste Brite, der je F1-Punkte sammeln konnte. © Elliott Morgan

Seinen ersten Grand Prix beendete er auf Platz 8 und war somit der jüngste ­Brite, der je F1-Punkte sammeln konnte. Nach seinen Duellen gegen die Weltmeister Norris und Hamilton bezeichnete ihn die Presse als «furchtlos». Zu Recht? «Ich habe enormen Respekt vor verdienten ­Fahrern wie Max, Lewis oder Fernando. Aber werde ich sie auf der Strecke anders behandeln? Nein. Ich werde hart, aber fair gegen jeden fahren. Und wenn sich eine Chance bietet, werde ich sie nutzen.»

Quotation Als würde man einen Doppeldecker gegen eine Rakete tauschen: So fühlt man sich in der Formel 1. Arvid Lindblad

Seine ersten Monate in der F1 sind erst der Beginn einer weiterhin steilen Lernkurve. «In Japan bin ich von Platz 10 ­gestartet und lag am Ende der ersten Runde auf Platz 8. Ich war fast ein bisschen überfordert, in dem Sinne, dass ich weiter vorn liege, als ich sollte. Hinter mir sind schnellere Autos; ich ver­suche, meine ­Position zu verteidigen. Das ist mental anstrengend.»

Wieder etwas, das er lernen muss, ein weiterer Schritt auf dem Weg. Das ist ­Arvid Lindblads neue Welt – aber es ist auch eine, die er sehr gut kennt, denn sonst wäre er nicht da, wo er heute ist. «Motorsport ist seltsam», sagt er und ­lächelt. «Man arbeitet, um den nächsten Schritt zu tun, doch sobald der getan ist, fängt man wieder ‚unten‘ an.»

Wann immer aktuell Hürden auf­tauchen – was im (zwei)wöchentlichen Match gegen die Besten der Welt zwangsläufig der Fall sein wird –, kann er sich ­jenen Moment in Melbourne vergegenwärtigen, die Start­aufstellung, das Schild mit seinem Namen darauf – «Arvid Lindblad, F1-­Pilot» – und sich vorsagen: «Ich konzentriere mich auf mich selbst und auf das, was ich ­beeinflussen kann. Ich weiss nicht, was die kommenden Monate bringen werden, aber ich freue mich ­darauf. Ich lebe ­meinen Traum.»