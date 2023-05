Kann dieser Mann Atomkraft sicher machen?

Das grauweisse Metall wurde 1828 in Norwegen entdeckt und ist nur gering radioaktiv. Benannt ist es nach dem nordischen Gott des Donners, Thor. Laut IAEA-­Schätzungen gibt es weltweit sechs bis elf Millionen Tonnen Thorium. Das Vorkommen in Kärnten soll 25.000 bis 100.000 Tonnen umfassen – und wäre somit das grösste Mitteleuropas. Mit 2,6 Kilo ­Thorium in einem ADES-Reaktor könnten 10.000 Haushalte ein Jahr lang mit Energie versorgt werden. Rechnerisch liessen sich mit bestehenden Vorkommen also sämtliche Haushalte der EU hunderte Jahre lang versorgen.