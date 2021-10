Routiniert sagt sie zu, vertröstet, switcht Termine. Die Zürcherin ist Gründerin, Unternehmerin, Speakerin, Buchautorin, war eine der deutschsprachigen «Forbes 30 under 30». Und sie hat gelernt, das zu delegieren, was Fokus kostet. Heute testet sie einen neuen Assistenten. Seine Aufgabe: Zeit sparen, Probleme lösen, Alltag managen. Sein USP: Er ist ein Auto. Ein Arbeitstag mit dem Q4 e-tron, dem kompakten

448. Die Zahl am Display macht Sunnie Groeneveld gute Laune: So viele Kilometer, wie der Akku verspricht, verfährt sie nur an den seltensten Tagen. «Ich pendle oft nach Basel, in die Ostschweiz oder nach Liechtenstein, dafür reicht die Reichweite locker», sagt sie.