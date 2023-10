Nicole sucht die Kreativität

Ist sie gekommen, um zu bleiben? Meine fiese Schreibblockade. Der Cursor blinkt monoton auf der weissen Word-Seite. Aber wie und wo zum Teufel finde ich meine Kreativität? Ein kleines weisses Büchlein auf meinem Schreibtisch markiert den Start meiner Suche. «Musenküsse. Für mein kreatives Pensum geh ich unter die Dusche» heisst es, versammelt Miniberichte über die grössten Künstler des 20. Jahrhunderts und beantwortet die Frage: Wie arbeiteten sie? Unterm Strich kann man sagen: Statt auf Eingebungen beim Waldspaziergang zu setzen, soffen sich diverse Genies durch Tag und Nacht – ob Sartre, Bukowski, Capote oder Highsmith. Irgendwie ernüchternd. Ich frage mich: Waren diese Genies kreativ, weil sie Rauschmitteln zugeneigt waren, oder trotzdem? Und was kann man tun, um das Gehirn in Sachen Innovationsfähigkeit zu tunen? Was sagt die Wissenschaft dazu? (Ach ja, und was tun gegen die Schreibblockade?)

Ich sitze mit diesen Fragen nicht alleine da. Das Gros der Menschheit hat offenbar einen Kreativitätskomplex: Zwei Drittel der Menschen schätzen sich selbst als wenig kreativ ein – vielleicht ja wegen der historischen Genies eingeschüchtert. Gleichzeitig zeigen Studien wie jene der Hirschen Group in Deutschland, dass es primär Kreativität und Innovationskraft sind, die Unternehmen zu wirtschaftlichen Erfolgen verhelfen. Also wo beginnt Kreativität?

Station 1: Nicole sucht den Regisseur ihres Gehirns

Ich google ganz unkreativ die Schlagwörter «Kreativität» und «Gehirnforschung» und lerne so Dr. Shelley Carson kennen. Sie forscht an der Harvard University zum Thema und geht davon aus, dass die kognitive Reizfilterung bei kreativen Menschen weniger ausgeprägt ist als bei nicht-kreativen: Sie nehmen also mehr Sinneseindrücke auf. Ich möchte gern mehr darüber wissen und vereinbare einen Termin mit Andreas Fink, Psychologe am Institut für Psychologie an der Uni Graz, der seit Jahren die kreative Lösungsfähigkeit des menschlichen Gehirns erforscht. Nun auch meines.

Nicole und Psychologe Andreas Fink am Institut für Psychologie der Uni Graz © Nicole Thurn

Bei unserem Treffen finde ich mich rasch in einem weissen, engen Tunnel im MRI-Lab der Uni Graz wieder: umhüllt von Techno-Wummern und Tutgeräuschen, die sich in meine Hirnwindungen brennen, mich dank ihrer Monotonie aber angenehm schläfrig machen. Ich ­erfülle brav, was mir der auf meine Techbrille projizierte Bildschirm via Textbefehl anweist, nämlich alle paar Sekunden mit der rechten Hand eine Faust zu machen und sie wieder zu entspannen. Draussen drängen sich neugierige Studierende an die Computerbildschirme, auf denen der «motorische Kortex» meines 3D-Gehirns aufleuchtet. Heisst: Meine Bewegung der Hand lässt sich im Gehirn abbilden.

Ich frage Forscher Fink, ob und wie sich kreative Eingebungen mit Hirnforschung erklären lassen. «Ein Heureka-Moment lässt sich im Hirnscan nicht erwischen», sagt Fink. Stattdessen prüfen Forscher, wie Probanden schwierige Problemaufgaben lösen. Die Erkenntnis bisher: «Bei der Kreativität kommt es auf das Stadium des Denkprozesses an. Beispielsweise ist beim Fokussieren und Auswählen von Lösungen der Frontalkortex beteiligt, der grösste Teil der Gehirnstruktur, gerne auch als Regisseur im Gehirn bezeichnet», so der Forscher. Wenn ich aber meinen Gedanken freien Lauf lasse, ist der Parietalkortex beteiligt, der dahinterliegt, erklärt er. Und: «Wenn ich mir etwas vorstelle oder tagträume, ist der visuelle Kortex, ein Teil der Grosshirnrinde, aktiv. Das kreative Denken ist also sehr komplex, und es sind unterschiedliche Netzwerke von Hirnregionen beteiligt», sagt Andreas Fink. Ganz schön vielschichtig. Zwei wesentliche Merkmale von Kreativität in der Praxis sind laut dem Psychologen «die Originalität und die Brauchbarkeit samt Effizienz, um ein Problem zu lösen».

Techno-Wummern, mein Hirn brennt. Doch dann macht mich die Monotonie beim Brain-Scan angenehm schläfrig. Autorin Nicole Thurn legte sich für uns in den Gehirnscanner

Beides braucht man sogar im Fussball, um überraschende Tore zu erzielen. Finks derzeitiges Forschungsprojekt zu kreativer Lösungskompetenz beim Kicken scheint auch bisherige Erkenntnisse zu bestätigen: «Sport kann die Problemfixiertheit lösen und die kreative Lösungsfindung verbessern», sagt Fink. Regelmässiges Laufen könne chronischen Stress reduzieren – der wiederum ein Kreativitätskiller ist. Bewegung macht Menschen umgekehrt aber noch nicht zu Kreativgenies: «Wir wissen noch nichts über Dosis und Wirkung – und es gibt auch andere Ansätze, die ebenfalls gut wirken», betont Fink. Wichtig sei, sich mit anderen über Ideen auszutauschen, viel zu recherchieren und Kreativmethoden und -techniken anzuwenden.

Station 2: Nicole sucht nach dem kreativen Gruppenerlebnis

Nur: Welche Kreativitätstechniken sind tatsächlich wirkungsvoll? Ich stosse im Netz auf das Handbuch «Creability», geschrieben von Martin Eppler, Kommunikationsprofessor an der Universität St. Gallen, gemein­sam mit Kollegen. Alle darin beschriebenen Übungen und Methoden haben die Autoren in ihren Kreativ- und Innovationstrainings in Unternehmen jeder Grösse getestet. Einige haben sie selbst erfunden, andere adaptiert (die besten Techniken siehe creability.ch).

Kreativität habe nichts mit begnadeten Genies zu tun, sagt Martin Eppler. «Sie ist eine Frage des Habitus, der Praktiken und Routinen, die man etabliert hat.» Er will den Menschen die Ehrfurcht vor dem Thema nehmen: «In unseren Trainings gibt es immer dieselbe Barriere: Die Teilnehmer sagen, sie seien nicht kreativ. Dieses falsche Selbstverständnis hebeln wir schon mit den ersten Einstiegsübungen aus», sagt Eppler.

Brainstorming als klassischer Motor der Geisteskraft? Irrtum! «Es ist ein Tool zur Pseudokreativität», sagt Kommunikationsforscher Martin Eppler. «Bei introvertierten Menschen führt es zur Selbstzensur.»

Als wohl schlechteste Kreativitätsmethode bezeichnet er die weltweit gängigste: das Brainstorming, aus Epplers Sicht ein Tool zur Pseudo­kreativität. «Spontanes Brainstorming in der Gruppe hemmt die Diversität der Gruppe und erzeugt gerade bei introvertierten Menschen eine Selbstzensur. Und: Man kann schlecht gleichzeitig anderen zuhören, ihre Ideen beurteilen und dann noch selbst eigene Ideen entwickeln», sagt Eppler. Viel besser sei der Prozess «Think – Pair – Share»: «Allein Ideen sammeln, zu zweit weiterentwickeln und erst dann im Team besprechen.» Er rät ausserdem zu kreativen Aufwärmübungen, ehe man sich ans Ideenentwickeln macht.

Diverse Studien zeigen laut Martin Eppler: Überdurchschnittliche Kreativität entsteht, indem eine Idee immer weiter entwickelt wird. «Manchmal muss man Ideen auch zerstören können», sagt er. Auch das üben die Teilnehmer in seinen Trainings: Sie arbeiten 15 Minuten lang an einer Idee, präsentieren sie vor der Gruppe – und müssen sie dann buchstäblich in der Luft zerreissen. «Das verhindert, dass sich die Leute zu sehr in die eigene Idee verlieben.»

Station 3: Nicole sucht nach der Inspiration der Kunst

Aber wie sieht das Thema Kreativität eigentlich eine echte Künstlerin? Ich treffe Adia Trischler bereits beim Aussteigen aus der U-Bahn, lachend nimmt sie die Airpods ab: «Ich höre gerade einen afrikanischen Beat, der meine Kinder auf die Palme bringt.» Adia Trischler ist Stylistin, Art Director, Videoregisseurin und Drehbuchautorin, sie gestaltet eine YouTube-Serie über Wiener Plätze – und sie war sogar persönliche Stylistin von Hip-Hop-Ikone Lauryn Hill.

Nicole (r.) mit Art Director und Regisseurin Adia Trischler. © Nicole Thurn

Im Wiener Museumsquartier erzählt Adia Trischler, dass sie sich kürzlich eine Farm mit 40 Hektar Land in New Mexico gekauft hat: «Ein magischer Ort, an dem ich mich zuhause fühle. Ich will mich dort mit der Natur verbinden und Künstler-Retreats organisieren.» Trischler wurde in Chicago geboren, wuchs in New York auf, ehe sie der Liebe wegen nach Wien ging. Zwei Kinder und eine Scheidung später wird sie sich demnächst als Dorfeinwohnerin Nummer 97 zwei Ziegen mit ihrem Nachbarn, einem Freund, teilen. Ich bekomme Lust, abzuhauen und es ihr gleichzutun, frei, wild, raus aus dem Alltag.

Was sie mir auch erzählt: Sie ist ein «wandelnder Kreativitäts-Genpool». Adia wurde adoptiert und vor einem Jahr nach einem DNA-Test von ihrer leiblichen Tante kontaktiert. So lernte sie ihre Eltern kennen, die, kurz bevor Adia geboren wurde, ein wildes Partyleben als Künstler geführt hatten. Ihr Vater war auch Art Director. Sie selbst ist in einem streng christlichen Elternhaus gross geworden, gegen das sie als junge Frau rebellierte. Der Zauber liegt also in der Genetik? «Definitiv», sagt Adia. Und glaubt gleichzeitig: «Jeder Mensch ist kreativ. Als kleine Kinder wollen wir Neues erschaffen, spielen und ausprobieren. Dieser Teil wird irgendwann von uns abgeschnitten. Künstler haben es geschafft, damit verbunden zu bleiben.»

«Ich bin ein wandelnder Kreativitäts-Genpool», sagt Regisseurin Adia. Ihr Tipp: «Bleib stets mit deinem inneren Kind verbunden.»

Derzeit arbeitet Adia Trischler an einem Filmprojekt über den Schönheitsfaktor Haar. Dabei streicht sie sich über ihren Zehn-Millimeter-Afro-Buzz-Cut und grinst: «It’s too long, I have to shave it.» Ich fühle mich von Adias erfrischender Art belebt, schwebe inspiriert von dannen und spinne noch tagelang Ideen über exotische Orte, an denen ich arbeiten und leben könnte. Bali, Galapagos oder doch New Mexico?

Station 4: Nicole sucht nach dem Motor der Natur

Es muss ja nicht gleich der Umzug in ein anderes Land sein. Manchmal hilft auch ein Ortswechsel, der Urlaub und Arbeit miteinander verbindet: «Workations» sind seit der Pandemie im Trend. Ganz entspannt dort arbeiten, wo andere Urlaub machen, das soll die Synapsen entlüften. Ich beschliesse, meine Kooperationspartnerin Julia zu besuchen. Sie ist Community & Location Managerin beim österreichischen Start-up Emma Wanderer, das im August am Rande des Nationalparks Gesäuse in Hieflau einen Workation Campus eröffnet hat. Hierher kommen Teams und Führungskräfte, um mitten in der Natur Kreativworkshops und Strategiemeetings abzuhalten. Das Ziel: Erholung, Auslösung neuer Impulse, neuer Ideen, dabei am Lagerfeuer und auf Wanderungen als Team zusammenwachsen.

Der Workation Campus im Nationalpark Gesäuse. © Tim Ertl

Julia, die eigentlich in Wien wohnt und den Campus im Sommer als Managerin interimistisch übernahm, hat eine Veränderung an sich bemerkt: «Mein Stresslevel ist heruntergefahren – und das, obwohl ich hier viel weiterbringe und mit tausend Sachen beschäftigt bin», erzählt sie mir über einem Teller Kasnocken im urigen Dorfwirtshaus. Ich habe am Vortag mein Tiny House bezogen: weiss geöltes Holz, modernes Bad und Küche, eine Glasfront gibt den Blick auf Bäume und Büsche frei. Hier schreibe ich an meinen Texten, halte Calls mit Kunden und Interviewpartnern ab.

Licht, Grün, und in der Pause stehe ich einfach im Wald. Alles ist hier so geruhsam – doch die Gedanken fliessen wie ein Gebirgsbach.

In der Pause bin ich mit wenigen Schritten im Wald, vorbei am hölzernen Haupthaus mit den Meetingräumen und dem Coworking Space; ich atme die glasklare Luft fernab der drückenden Schwüle in Wien, lasse mich auf einem bemoosten Felsen nieder und notiere meine Ideen zu einem Event-Konzept in mein Smartphone. Etwas später wandere ich durch mannshohes Gras, vor mir erheben sich Berge als Einstieg in den Nationalpark Gesäuse. Zurück im Tiny House, klopfe ich weiter mein Konzept in meinen Laptop. Dann lehne ich mich zufrieden zurück und blicke hinaus ins Grüne. Ich habe mein Tagwerk vollbracht, gefühlt ohne Anstrengung. Tatsächlich ein wenig wie Urlaub.

Station 5: Nicole sucht nach der Kraft der Entspannung

Workations sind schon toll, aber nicht ständig möglich. Was, wenn wir Stress im Job reduzieren und den Freiraum im Kopf ausweiten, indem wir einfach weniger arbeiten? Mir fällt die Firma eMagnetix ein – die Vorzeigefirma hat bereits im Jahr 2018 die 30-Stunden-Woche unter dem Hashtag ­#30hsindgenug eingeführt. Ich kontaktiere CEO Klaus Hochreiter und vereinbare mit ihm einen Termin für einen Lokalaugenschein.

Bad Leonfelden ist ein beschaulicher Ort nahe Linz, ein Marktplatz mit Eiscafé und steinerner Kirche. Dass dort ums Eck auch einer der innovativsten Arbeitgeber Österreichs samt «Great Place to Work»-Auszeichnung beherbergt ist, würde man nicht vermuten. Dank Home­office stehen einige Arbeitsplätze bei eMagnetix leer, ausser mittwochs, da ist Bürotag für alle. Hochreiter hat hier 2018 mit seinem Team die 30-Stunden-Woche eingeführt – bei vollem Lohnausgleich. «Wir haben Zeitfresser im Unternehmen identifiziert und unsere Arbeitsprozesse zum Teil digitalisiert», erzählt er. Die Mitarbeiter arbeiten flexibel, mit einer Gleitzeit von 9 bis 22 Uhr, und können wöchentlich neu entscheiden, ob sie eine Vier- oder Fünf-Tage-Woche wollen. Die Produktivität hat laut begleitender Studie um bis zu 34 Prozent zugenommen, ebenso die Zufriedenheit der Mitarbeiter.

Kreativität ist kein Urknall, kein planbarer Kunstgriff. Kreativität ist ein Puzzle mit unzähligen Teilchen, die unsere Denkmuster aufbrechen.

Und: «Auch die kreative Problemlösungskompetenz, die wir als Digitalagentur täglich brauchen, ist gestiegen», sagt Hochreiter. Die besten Ideen hat er selbst auf seinen nachmittäglichen Radtouren. Möglich ist das durch viel Freizeit: Zu Beginn seines Unternehmertums hatte Klaus Hochreiter rund 100 Stunden die Woche gearbeitet, heute sind es 35 bis 40 Wochenstunden. «Beim Radfahren und Laufen komme ich auf so viele Ideen, die ich unter Druck am Schreibtisch niemals hätte», sagt er. Seine Frau nennt ihn liebevoll «Diktato»: «Weil ich – zurück vom Sport – meine Ideen sofort ins Smartphone diktiere», erzählt er.

Das Gespräch löst in mir Entschei­dungen aus. Erstens: meine Arbeitsprozesse weiter zu automatisieren, um Zeit zu sparen. Und mein schlechtes Gewissen zu begraben, wenn ich zwischendurch Pause beim Sport oder in der Natur mache – einfach weil Erholungsphasen ähnlich wie bei Athleten Teil der Arbeit sind. Die Kraft der Entspannung sozusagen.

Station 6: Nicole sucht nach der Magie des Moments

Zurück in Wien, lasse ich meinen Ideen Taten folgen und gehe in ein Meditationszentrum, begebe mich in die Obhut von Mona Schramke. Monas Worte schwappen wie sanfte Wogen in den weissen unendlichen Raum zwischen meinen Ohren. Sie spricht vom Boden, der als Fundament Ordnung schafft, und vom luftigen Chaos, in dem auch Freiheit steckt. Ich dehne mich im weissen Raum aus, Stille.

Jetzt höre ich von weither Klangschalen-Sounds an mein Ohr wabern. Dann zischen plötzlich meine Gedanken in den Raum wie bunte Pfeile. Ich denke, dass ich das Denken stoppen muss. Nach der Meditation fühle ich mich entspannt, ein bisschen entrückt. Der Trance-Effekt ist in der Gruppe, samt angeleiteter Meditation, deutlich stärker als bei meinen morgendlichen Meditationen zu Hause. Aber auch dort merke ich: Gedanken fügen sich wie von selbst, Texte fliessen später leichter. Wichtig ist: Ich darf nicht sofort ins denkstarke Tagesgeschäft überwechseln, dann ist der Effekt rasch verpufft.

Nicole Thurn, leicht entrückt, aber hoch inspiriert im Meditationszentrum. © Julie Brass

Die ausgebildete Schauspielerin Mona Schramke kam zur Meditation, weil sie ihre Präsenz auf der Bühne verbessern wollte. Mit ihrem Bekannten, einem Psychotherapeuten, machte sie sich 2011 auf die Suche nach säkularen Meditationskursen in Wien – und fand nichts. Also beschlossen die beiden, selbst Kurse abzuhalten. 2011 gründeten sie ihr Meditationszentrum, das heute Meditas heisst, nahe dem Stephansdom in Wien. Mona legt Wert auf den Begriff «säkular». Es geht darum, wahrzunehmen und anzuerkennen, was gerade ist. «Unsere Kreativität finden wir, wenn wir uns mit unserer Schöpfungskraft verbinden», sagt sie. Und die finden wir immer nur im Moment. «Nur sind wir meist mit den Gedanken entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft», sagt sie. Teilnehmer Johannes erzählt, dass er regelmässig an den Gruppenabenden teilnimmt, «um mehr Klarheit zu bekommen. Dadurch werde ich auch kreativer.» Ich beschliesse, demnächst wieder vorbeizukommen.

Operation Ooom: Begleitet vom Sound der Klangschalen zischen meine Gedanken wie bunte Pfeile.

Denn was mein Experiment zeigt: Egal welche Wege zu mehr Kreativität es sind, sie alle haben ihren Sinn und sind kleine Puzzleteile, die das Leben, das Denken und die Arbeit kreativer machen können. Die eine Lösung gibt es nicht – es sind viele Aspekte, die unsere Denkmuster aufbrechen können; und Inspiration wartet hier tatsächlich an jeder Ecke. So, ich geh dann wieder meditieren und nach der Arbeit laufen. Und ­danach entsteht dieser Text. Ohne Umwege, ohne Blockaden.

Nicole Thurn ist Journalistin, Consultant und Gründerin des Portals newworkstories.com . Wenn die 43-jährige Steirerin und Wahl-Wienerin nicht gerade neue Arbeitstrends recherchiert oder irgendwas Verrücktes testet, findet man sie am ehesten im Wienerwald, am Attersee oder am Meer.