7

Mal wurde der Start von «Avatar: The Way of Water» verschoben. Ursprünglich hätte der Film 2014 in die Kinos kommen sollen.

2154

ist das fiktive Jahr, in dem der erste «Avatar»-Film (Premiere: 2009) auf dem Mond Pandora spielt. Die Fortsetzung setzt mehr als zehn Jahre danach ein.

3

weitere «Avatar»-Filme sollen bis 2028 im Zweijahrestakt ins Kino kommen und andere Mitglieder des Na’vi-Clans in den Mittelpunkt stellen.

25

Jahre nach «Titanic» (1997) ist Kate Winslet in «Avatar: The Way of Water» wieder in einem James-Cameron-Film zu sehen.

237

Millionen Dollar betrug das Budget für den ersten «Avatar»-Film. Die gemeinsam gedrehten Teile 2 und 3 kommen auf mehr als 500.

5

Prozent vom Gewinn von «Avatar: The Way of Water» gehen an Sam Worthington – zu den 10 Millionen Dollar Gage.

31

Länder bekamen «Avatar» im Herbst 2022 noch einmal in den Kinos zu sehen – das spülte über 30 Millionen Dollar in die Kassen.

2.880.033.102

Dollar hat «Avatar» seit 2009 eingespielt und ist damit der kommerziell erfolgreichste Film, den es je gab.

1

Petabyte (das sind 1.000.000.000.000.000 Byte) an Daten – umgerechnet 500 volle 2-Terabyte-Festplatten – waren 2009 die Basis für die Computergrafiken von «Avatar».

3.400.000

Liter Wasser fasst das Spezialbecken, in dem die Unterwasseraufnahmen für «Avatar 2» gedreht wurden.

3

der kommerziell erfolgreichsten Streifen («Avatar», «Avengers: Endgame», Avengers: Infinity War») hat Zoe Saldana in ihrer Filmografie stehen.

148,6

Millionen Mal ist der Trailer zu «Avatar: The Way of Water» binnen der ersten 24 Stunden aufgerufen worden.

