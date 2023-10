Nicht von dieser Welt - Benedict Redgroves NASA-Bilder

Der Over-All

400 Kilometer über der Erde bei einer Geschwindigkeit von bis zu 28 163 km/h: So leben Astronauten an Bord der Inter­ nationalen Raumstation ISS. Der EMU­-(Extravehicular Mobility Unit­)-Anzug bildet dort das Lebenserhaltungs­system eines Men­schen. «Wenn man einen Astronauten in ihn hineinsteckt, wird er zum Symbol für alles, was die Mensch­heit ausmacht», sagt Fotograf Redgrove.

Die Kombination aus Mensch und Anzug symbolisiert den Wissensdurst auf die grossen Fragen, wer wir sind, warum wir hier sind, wo wir sind – und ob wir allein sind. Benedict Redgrove

Extravehicular Mobility Unit (EMU) Space Suit © Benedict Redgrove

Der Vogelkäfig

Orion ist ein Raum­schiff, das Menschen im Zuge des Artemis­-Programms der NASA auf den Mond schi­cken und die Erkun­dung des Alls über den Erdorbit hinaus fortsetzen soll. Hier im Bild ist jener Teil zu sehen, in dem die Besatzung auf ihrer Reise zum Mond und zurück leben wird.

Die Orion­-Raum­kapsel, noch ohne Hitzeschild und die Sensoren. © Benedict Redgrove

Der Klassiker

Die Triebwerke der Saturn V, Stufe 1 – zum Zeitpunkt ihres Baus Ende der 1960er-Jahre die grösste und komplexeste Maschine, die je von Menschenhand gebaut wurde.

«Für mich ist sie ein visuelles Vergnügen», sagt Redgrove. «Die Details und Statistiken, die mit diesem Raumschiff verbunden sind, erfüllen mich mit Ehrfurcht und Glückseligkeit.»

Die Saturn-V-Rakete beflügelt immer noch die Fantasie der Menschen. © Benedict Redgrove

Huckepack

Das NASA Shuttle Carrier Aircraft (SCA) war ein wichtiger Bestandteil des Raumfahrtprogramms der NASA und ermöglichte den Transport der Space Shuttles innerhalb der USA. Das SCA war eine modifizierte Version der Boeing 747 und wurde verwendet, um die Space Shuttles (letzter Flug: 2011) von einem Ort zum anderen zu transportieren, insbesondere nach ihren Landungen. «Es ist nicht nur die Beschwörung einer Ära, sondern fasst auch die Funktionsweise der NASA in einem wunderschönen Bild zusammen. Es zeigt, wie die NASA sich selbst aufgebaut hat, indem sie gelernt hat, sich anzupassen und etwas zu erschaffen», sagt Redgrove.

Space Shuttle Carrier Aircraft N905NA © Benedict Redgrove

Himmelsauge

Wir kennen den Grossteil des Universums nicht. Das mutet seltsam an, denn nach all den bekannten Sternen, Gasnebeln und Millionen von Galaxien, die bereits beobachtet wurden, den über 5000 bekannten Exoplaneten und Schwarzen Löchern, die gezählt wurden, sollte man meinen, die Menschheit weiss gut über das Universum Bescheid. Tatsächlich scheint der Kosmos voll von strahlenden Sternen und leuchtenden Gaswolken zu sein, doch das macht nur etwa fünf Prozent der Masse des Universums aus. Es besteht hingegen zu fast 27 Prozent aus anziehender Dunkler Materie und etwa 70 Prozent aus abstossender Dunkler Energie. Was sich dahinter verbirgt, ist unklar.

Am 1. Juli 2023 um 17.12 Uhr startete deshalb eine besondere Weltraummission: Das Weltraumteleskop Euclid – benannt nach dem Mathematiker Euklid von Alexandria, der vermutlich im 3. Jahrhundert v. Chr. tätig war – gelangte mit einer Falcon- 9-Rakete des US-Raumfahrtunternehmens SpaceX ins All. Euclid ist ein Weltraumteleskop der Europäischen Weltraumagentur ESA, gefertigt mit Unterstützung der National Aeronautics and Space Administration, kurz NASA. Von seinem Zielort (1,5 Millionen Kilometer ausserhalb der Erdbahn) aus wird es mindestens sechs Jahre lang über ein Drittel des gesamten Himmels beobachten und die räumliche Verteilung von mehreren Milliarden Galaxien kartieren. Damit wird zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit der Einfluss von Dunkler Materie und Dunkler Energie auf die Entwicklung und grossräumige Struktur des Alls untersucht. Aus den Daten soll die bisher grösste und genaueste 3D-Karte des Universums entstehen.

Euclid Space Telescope in the Thales Alenia Space Anechoic Facility © Benedict Redgrove

Das vollständig fertig­ gestellte Euclid­-Welt­raumteleskop stand bis zu seinem Start im Juli 2023 aufrecht in der schalltoten Test­kammer der Anlage Thales Alenia Space in Cannes an der französischen Riviera. Anschliessend wurde das Teleskop in die USA verschifft. Dieses Foto schoss Red­grove, als er Euclid das letzte Mal vor seinem Start sah.

Das Euclid-Teleskop wird Milliarden Galaxien in einer Entfernung von bis zu zehn Milliarden Kilometern beobachten – und eine dreidimensionale Karte des beobachtbaren Universums erstellen.

Der Spiegel

Das zentrale Element des Euclid-Teleskops ist dessen Hauptspiegel, der neben zwei Instrumenten untergebracht ist – einem für die Aufnahme von Bildern des Universums im sichtbaren Licht und einem für Beobachtungen im nahen Infrarot.

Dieser 1,2 Meter breite Spiegel ist aus Siliziumkarbid gefertigt und mit Silber beschichtet. Seine glatte Oberfläche ermöglicht es ihm, das Licht von Galaxien aus dem gesamten Universum effektiv einzufangen.

Hauptspiegel des Euclid-Teleskops © Benedict Redgrove

Terminator

«Stell dir vor, du betrittst das Labor der NASA und vor dir steht in einer Glasvitrine eine Roboterhand, die aussieht wie eine Requisite aus ‹Terminator›», sagt Redgrove. Die Hand ist Teil des Projekts Robonaut, das menschenähnliche Roboter für den Einsatz im Weltraum entwickelt.

Die Robonautenhand soll die Geschicklichkeit und Mobilität menschlicher Hände nachahmen, dafür verfügt sie über Finger und Gelenke, die komplexe Bewegungen ermöglichen.

NASA Robonaut Hand © Benedict Redgrove

Atlantis

Die Space Shuttles, welche die NASA von 1981 bis 2011 betrieb, prägten mit ihren ikonischen Designs eine eigene Ära der Raumfahrt.

Space Shuttle Atlantis © Benedict Redgrove

Das Space Shuttle Atlantis (hier im Bild Nase und Cockpit) besteht aus 2,5 Millio­nen Teilen, darunter fast 370 Kilometer Kabel, über tausend Ventile und Anschlüs­se, 1400 Strom­unterbrecher und 24 000 Isolierkacheln aus Siliziumdioxid­ Verbundstoff.

«Es ist atemberau­bend schön, verstärkt durch die Narben, die es auf seiner gekachelten Haut trägt“, sagt Redgrove. «Jede Markierung er­zählt eine Geschichte – von den Trümmern, die aufgewirbelt werden, wenn die Raketentriebwerke das Raumschiff von unserem Planeten in den Weltraum heben.»

«NASA: Vergangenheit und Gegenwart – Träume von der Zukunft»

So heisst das Buch des britischen Fotografen und Filmemachers, der seit jeher von Innovation und Technik fasziniert ist. An seinem Projekt über die amerikanische Raumfahrtbehörde arbeitete er über neun Jahre lang und erhielt währenddessen bei­ spiellosen Zugang zu Fahrzeugen, Labors und Forschungseinrichtun­gen. Redgrove wollte die emotionale und spiritu­elle Wirkung der Objekte zeigen. «Ich wollte sie erforschen und eine Verbindung herstellen, sodass die Menschen erkennen, was diese Wunderwerke der Tech­nik für uns bedeuten.»

Redgrove - «NASA: Vergangenheit und Gegenwart - Träume von der Zukunft» © Benedict Redgrove