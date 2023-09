Biohacking: Schlaf wie ein Pharao

Wir Biohacker nützen manchmal allerneueste Hightech, um unser Leben zu verbessern – aber manchmal sind es auch uralte mythische Traditionen. Heute geht es definitiv um Zweiteres. Denn die Idee, schräg zu schlafen, ist vermutlich fast so alt wie das Bett selbst: Archäologen haben festgestellt, dass bereits die Ruhestätten der Pharaonen im alten Ägypten am Kopfteil um etwa fünf Grad nach oben geneigt waren – und das ist immerhin rund 5000 Jahre her.

Wir Biohacker nützen manchmal allerneueste Hightech, um unser Leben zu verbessern – aber manchmal sind es auch uralte mythische Traditionen. Heute geht es definitiv um Zweiteres. Denn die Idee, schräg zu schlafen, ist vermutlich fast so alt wie das Bett selbst: Archäologen haben festgestellt, dass bereits die Ruhestätten der Pharaonen im alten Ägypten am Kopfteil um etwa fünf Grad nach oben geneigt waren – und das ist immerhin rund 5000 Jahre her.

Wir Biohacker nützen manchmal allerneueste Hightech, um unser Leben zu verbessern – aber manchmal sind es auch uralte mythische Traditionen. Heute geht es definitiv um Zweiteres. Denn die Idee, schräg zu schlafen, ist vermutlich fast so alt wie das Bett selbst: Archäologen haben festgestellt, dass bereits die Ruhestätten der Pharaonen im alten Ägypten am Kopfteil um etwa fünf Grad nach oben geneigt waren – und das ist immerhin rund 5000 Jahre her.