Wie wurde Bitpanda das erfolgreichste Start-up Österreichs?

Einzig Demuth hat so etwas wie Erfahrung in einem Betrieb, allerdings eher einem – wie soll man sagen – speziellen. Zwei Jahre ist der Norddeutsche im Maschinenraum eines Schiffs zur See gefahren. «Ich wollte Nautik studieren», erzählt er. «Das habe ich dann schnell sein lassen. Aber die Zeit will ich nicht missen, ich habe viel gelernt.» Geblieben sind die heissgeliebten Rollkragenpullis – und die direkte Feedback-Kultur des Norddeutschen. Bis heute fungiert Demuth als Sprachrohr der Firma. Medien, Partner, Konkurrenten – sie kommen zu ihm, denn auch Klanschek ist kein Fan von Öffentlichkeitsarbeit.