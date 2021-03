Nachhaltig überrascht

«Pläne sind nutzlos, aber Planung ist unersetzlich.» Dieser Satz wird meist US-Präsident Dwight D. Eisenhower zugeschrieben. Vermutlich ist er schon viel älter. Er stimmt aber nach wie vor. Wer Pläne macht, wer Szenarien entwirft, wer also in Möglichkeiten denkt, der ist gezwungen, sich mit der Zukunft und ihren verschiedenen Varianten auseinanderzusetzen. Manche Entwicklungen erscheinen fast sicher, andere wirken unwahrscheinlicher. Doch selbst beim Nachdenken über die unwahrscheinlichen lässt sich etwas lernen – schon allein, weil Zusammenhänge sichtbar werden, von denen man vorher vielleicht nicht wusste. Denn jede Veränderung hat weitere Konsequenzen, zieht andere Umwälzungen nach sich. Hier habe ich ein paar der überraschenderen Folgen grosser möglicher Veränderungen rund um das Thema Nachhaltigkeit zusammengestellt.

1. Mehr E-Autos, weniger Raucher