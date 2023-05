Klein, kompakt & kühn

Wolle man ein ernsthaft nachhaltiges Fahrzeug bauen, reiche es also nicht, eine Batterie in dessen Boden zu klemmen. Ein ganzheitlicher Lösungsansatz müsse her, sagt Citroën – einer, der wie Oli auf Zurückhaltung setze. Der stylishe Elektro-Crossover ist mit einem Gewicht von 1000 Kilogramm nämlich nur halb so schwer und mit zehn Kilowattstunden Durchschnittsverbrauch nur halb so «durstig» wie derzeit marktübliche E-Autos. Für eine Reichweite von 400 Kilometern genügt ihm eine 40-Kilowattstunden-Batterie (anstelle einer mit 80 kWh) – mit allen Vorteilen, die sich daraus ergeben: halber Rohstoffverbrauch in der Herstellung; weniger CO²-Emissionen im Gesamt-Lebenszyklus; schnelleres Laden an der Ladesäule. Dass man trotz Zurückhaltung im Oli auf nichts verzichten muss, ist dem cleveren Gesamtkonzept geschuldet. Ein gutes Beispiel sind die Sitze: Die sind aus nur drei Teilen und extrem leichten, recycelten Materialien gefertigt. Ergibt unterm Strich rund 80 Prozent weniger verbautes Material als bei herkömmlichem Gestühl. Zudem sorgt das Design der Rückenlehnen aus luftigem Netzgewebe für mehr Licht im Inneren des Fahrzeugs – ein wichtiger Citroën-typischer Faktor für mehr Wohlbefinden an Bord.