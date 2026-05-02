Cristale De’Abreu: Londons neuer Rap-Star

Rise & Shine: Cristale’s Weg 2020 Erste Studioaufnahme 2021 Unterschrift beim Label 4ZA

Das Video zu ihrem Track «Regular Citizen» zeigt Cristale De’Abreu in einem altmodischen Süsswarenladen, um­geben von bunten Glasgefässen. «Life’s good, but I want more», singt die Rapperin aus South London und legt dann nach: «I love what I have, but I want way more.» Das sind mehr als ehrgeizige Rap-Lyrics. Doch wer um die Atemlosigkeit in Cristales bisherigem Leben weiss, hat wenig Zweifel, dass dieses «more» kommen wird.

Quotation Man prophezeite mir, dass ich mit 17 alleinerziehende Mutter sein würde. Cristale De’Abreu

Mit 25 Jahren hat Cristale De’Abreu Träume verwirklicht, die andere ihr ­Leben lang verfolgen: Sie spielte Fussball, studierte Illustration an der ­University of the Arts London, gewann Poetry Slams und stand vor Netflix-Serien-Kameras. Jetzt ist Musik dran. Und das auf ihre eigene Art: Cristale liefert rasiermesserscharfe Wortspiele und konstruiert komplexe Reimgebilde über harten Londoner Drill genauso selbstverständlich wie über karibischen Dancehall. Toddla T, der Produzent hinter Musikern wie Stormzy oder der Hip-Hop-Formation Kneecap, ­bezeichnete sie letztes Jahr in seinem Podcast als «baby GOAT» und sagte: «Es gibt im Rap eine Richtung, die man kaum noch hört – das reine Handwerk mit ­Sprache. Wenn ich Cristale höre, erinnere ich mich daran, warum ich dieses Genre so liebe.»

Insider begeistert Cristale schon länger. Ein breites Publikum erreichte sie mit ihrer Schauspiel- und Rap-Rolle in der dritten Staffel der Netflix-Hit­serie «Top Boy» (2023) – dort performte sie ihren Track «Roadents» – sowie einer Nominierung als Best Hip Hop Act bei den diesjährigen MOBO Awards, dem wichtigsten britischen Preis für Hip-Hop und Black Music. Jetzt ­be­reitet sie ein Mixtape vor: ihre ­erste grössere Eigenveröffentlichung.

Wortspiele in atemraubendem Tempo zwischen Rap, Dancehall und Grime Musik. © Amanda Fordyce

An einem Dienstag sitzt Cristale in einem Kaufhauscafé in Brixton, schwarzer Trainingsanzug, heisse Schokolade und ohne ihre charakteris­tischen vergoldeten Zahnkappen, den Grills, ihrem Markenzeichen. Niemand würde sie auf den ersten Blick für einen aufgehenden Stern der britischen Rap­szene halten. «Wer mich kennt», sagt sie mit ruhiger, klarer Stimme, «der weiss, dass ich zu viel mehr fähig bin als zu dem, was ich bisher gemacht habe. Es fühlt sich an, als würde ich erst am Anfang stehen. Und als würde etwas viel, viel Grösseres noch kommen.»

Cristale macht ihr Ding. «Ich will mir nicht das Leben von jemand anderem ­anschauen und sagen: ‹Das will ich auch.› Damit verbaue ich mir vielleicht meinen eigenen Weg», sagt sie. Eine kleine Ausnahme von dieser Regel gestattet sie sich dennoch: Cristale hat grossen Respekt vor der Musikerin Little Simz, der einzigen Frau, die in mehr als zwei Jahrzehnten den MOBO Award als Best Hip Hop Act gewonnen hat. Der Respekt beruht auf Gegenseitigkeit: Simz hatte Cristale vor der Award-Verleihung Glück gewünscht – und hinterher gratuliert. «Als ich anfing, habe ich immer gesagt: ‹Little Simz wackelt nicht mit dem Hintern – warum sollte ich das tun?›», erzählt ­Cristale. «Sie hat so viel erreicht, ohne sich zu verstecken. Wer sagt, dass ich nicht genauso weit gehen kann – vielleicht sogar noch weiter –, ohne meine Überzeugungen aufzugeben?»

Drill ist eine härtere Rap-Version. Cristale verleiht ihm eine eigene Note. © Amanda Fordyce

Cristale rappt Drill – eine harte, düstere Version des Rap, die in London gross wurde. Aber sie bringt etwas rein, das in diesem Genre selten ist: Verletzlichkeit. Im Track «Antisocial», den sie bei den MOBO Awards 2024 performte, spricht sie über ihre ziemlich behütete Kindheit, darüber, dass sie nicht zu Black-Lives-Matter-Protesten durfte, und darüber, wie unbeholfen sie sich auf Partys fühlt. Zwischendurch zitiert sie John Steinbeck.

Cristales Single «Ready 2 Go» hat eine spielerische, unaufgeregte Energie. «I drink San Pellegrino», rappt sie trocken. «If life gimme lemons, I’ll make a mojito.» 2023 wurden sie und die ebenfalls aufstrebende MC TeeZandos im Internet als Rivalinnen aufgebaut. Dass die Szene von Männern dominiert wird, mag dabei eine Rolle gespielt haben. Doch anstatt das Konkurrenz-Narrativ zu bedienen, entschied sich Cristale zur ­Zusammenarbeit. «Man hat versucht, uns gegeneinander auszuspielen», sagt sie. «Wir haben uns eines Tages getroffen und sind ins Studio gegangen, einfach um sicher­zugehen, dass alles cool ist – und daraus ist etwas richtig Starkes entstanden.» Das gemeinsame Freestyle-Video für die YouTube-Reihe «Plugged In» wurde über zwölf Millionen Mal angesehen. «Ich habe keine Clique in der Musik», sagt Cristale. «Ich gehe meinen Weg allein. Manchmal fühlt sich das nach Aussen­seiterin an – aber ich bin daran gewöhnt.»

Quotation Ich sage immer: ‹Little Simz wackelt nicht mit dem Hintern – warum sollte ich das also tun? Cristale De’Abreu

Cristale wuchs in Brixton auf, einem Londoner Stadtteil mit starker afrokaribischer Community, in einem Haushalt mit karibischen Wurzeln – Dancehall, US-Hip-Hop und UK-Grime liefen im Hintergrund. Mit drei Jahren brachte ihr ein Onkel das Rappen bei. Er schrieb ihr erste Zeilen. Sie lauteten «My name’s Cristale but I haven’t had a sip», Cristale gewann damit mehrere Schultalentshows. Doch eigentlich wollte sie ja Fussballerin werden. Mit 14 wurde sie von Crystal Palace FC gescoutet, trainierte mit Profi-Ambi­tionen in den Nachwuchsteams der 16- und 18-Jährigen. Dann der Querpass ins akademisch-künstlerische Fach: Sie studierte Illustration an der University of the Arts London. «Viele Leute haben meiner Mutter und mir gesagt, ich würde nie ­etwas erreichen», sagt sie. «Wegen meiner Herkunft aus Brixton. Man prophezeite mir, dass ich mit 17 alleinerziehende Mutter sein würde. Tatsächlich habe ich mit 17 meine A-Levels (die britische Maturität, Anm.) gemacht.»

Eine vorübergehende Trennung von ihrem langjährigen Freund zu Beginn der Oberstufe brachte sie zu ihren ersten Freestyles. Sie legte ihre Zeilen über Drakes Track «From Time» und postete das Ergebnis auf Instagram. Sie nahm ­erste Tracks im Studio auf und drehte ­Videos für YouTube – übrigens auf Anraten ihres Vaters. Die Szene wurde schnell ­aufmerksam. Als Erster meldete sich der Rapper Temz aus Leeds für eine Kolla­boration, kurz darauf kam das Angebot, bei 4ZA zu signen, einer neuen britischen Label-Partnerschaft zwischen Sony Music und Black Butter Records.

Cristale filmt im Gym ein Video, plötzlich hat «Bong Bing» 100 000 Klicks. © Amanda Fordyce

Anfang 2022 nahm sie mit dem ­jamaikanischen Dancehall-Star Laa Lee den Track «Bong Bing» auf – und rappte erstmals im jamaikanischen Patois statt in ihrem eigenen Londoner Akzent. Cristales Freund ist Tänzer. Bei einer Spätnacht-Gym-Session improvisierten sie ein paar einfache Moves zum Song und nahmen das Ganze in wenigen Video-Takes auf. Cristale postete den Clip beiläufig am nächsten Tag, während sie ihrer Grossmutter die Haare flocht. Als sie das nächste Mal auf ihr Handy blickte, hatte das Video 100 000 Aufrufe. ­Cristales erster viraler Hit entstand zwischen Gym und Haareflechten.

Das halbe Internet begann, eigene ­Versionen des Tanzes hochzuladen – von einem Pärchen vor einer ägyptischen ­Pyramide bis zu US-TV-Star Raven-­Symoné in ihrem Wohnzimmer. Influencer posteten «Bong Bing»-Dance-Tuto­rials. Bis heute wurde der Track in mehr als einer halben Million TikTok-Videos verwendet und hat über elf Millionen Streams auf Spotify. «Es war so crazy», sagt Cristale. «Dieser Song hat mein ­Leben verändert. Bis dahin habe ich an mich geglaubt – aber nicht daran, dass andere das auch tun würden.»

Seitdem überschlagen sich die Ereignisse. Im Juni 2022 erschien Cristales ­Debüt-EP «What It’s Like to Be Young», es folgten Festivalauftritte in London, New York und Jamaika, Ende des Jahres eine MOBO-Nominierung als Best New­comer. Und dann kam das Kino: Sie spielte im dystopischen Thriller «The Kitchen», ­inszeniert von Oscarpreisträger Daniel ­Kaluuya. Und dann «Top Boy»: Der Music Supervisor der Netflix-Serie lud sie ein, einen Track zu schreiben. Cristale ging in ihr Zimmer, spielte einen Loop auf dem Laptop ab und kam mit einem harten, schnellen Track voller Wortspiele ­heraus – «es war einer der härtesten, die ich je gemacht habe». «Roadents» lan­dete in Episode zwei der dritten Staffel. Heute kennt das Publikum bei Live-­Auftritten ­jeden Text auswendig. «Das erste Mal, als das passierte», sagt sie, «war ich geschockt.»

Quotation Mein Erstes Mixtape ist ziemlich persönlich, Keine Features. Nur ich. Es geht um eine Reise zur Klarheit. Cristale De’Abreu

«Mein jüngeres Ich würde das alles meinem heutigen Ich nicht glauben», sagt Cristale. «Sie würde nicht glauben, dass sie Grills hat. Sie würde nicht glauben, dass sie auf Plakatwänden zu sehen ist und eine Million Follower auf TikTok hat. Sie würde nicht glauben, dass sie Musik machen kann.»

Fünf Jahre im Musikgeschäft haben Cristale eines gelehrt: wie schwierig es ist, sich selbst treu zu bleiben, wenn der Erfolg früh kommt. Im April letzten Jahres trennte sie sich von ihrem Label, ­sicherte sich die Rechte an ihren unver­öffentlichten Master-Aufnahmen und ­veröffentlicht seitdem unabhängig. Die Association of Independent Music nominierte sie prompt für den «One to Watch»-Award 2025.

Gemanagt wird sie jetzt von ihrer Mutter Marsha, die sie ins Studio, auf internationale Shootings und über rote Teppiche begleitet. «Wenn meine Mum nicht dabei wäre, hätte man mich wahrscheinlich schon ein Dutzend Mal übers Ohr gehauen», sagt sie. «In dieser Branche kann man niemandem vertrauen.» Mutter und Tochter wohnen noch immer zusammen in dem Brixtoner Haus, in dem Cristale aufgewachsen ist.

Cristale hat grosse Pläne. Sie sagt aber: «Man muss geduldig sein.» © Amanda Fordyce

Das Tempo in Cristale De’Abreus Leben bleibt atemberaubend hoch. 2025 trat sie beim Red Bull Culture Clash auf und steuerte einen Track zu einer Kollaboration mit dem amerikanischen DJ Drama bei. Ihr Debüt-Mixtape soll noch im heurigen Jahr erscheinen. «Es ist ziemlich per­sönlich», sagt Cristale. «Keine ­Features. Nur ich. Es geht um eine Reise zur Klarheit, darum, das eigene Leben auf die Dinge auszurichten, die einen wirklich weiterbringen.»

Cristale will vieles: vor 100 000 Menschen auftreten, mehr schauspielen, ­wieder Fussball spielen, ein Bildungs­programm für junge Menschen in Brixton aufbauen. «Can’t say nothing could never be me», rappt sie in «Regular Citizen», «’cause when life starts lifing, anything’s possible.»

Als Cristale ihre heisse Schokolade austrinkt, sagt sie: «Man muss geduldig sein. Und bereit. Solange du dich selbst kennst und jeden Tag kreativ bist, kommt alles andere von selbst.»

Vier Tracks, die Cristal geprägt haben

Chip: Coward (2015)

«Die Instrumentation und diese Art, sich im Rhythmus zu bewegen – das hat mich schon als Kind fasziniert.»

Buju Banton: Bogle (1992)

(1992) «Meine Mutter hörte diesen Song schon, bevor ich geboren war. Man kann sagen: Als ich ‹Bong Bing› gemacht habe, wusste ich unbewusst, wie man einen Tanzsong baut.»

Busta Rhymes: Put Your Hands Where My Eyes Could See (1997)

«Der Rhythmus, die Energie, der Flow, wie die Atmung bei dem Song kontrolliert wird – alles daran ist wahn­sinnig inspirierend.»

Lauryn Hill: Nothing Even Matters (feat D’Angelo) (1998)

«The Miseducation of Lauryn Hill» ist mein Lieblingsalbum aller Zeiten. Dieser Track erdet mich komplett.»