Tipps, Tricks und Frauenpower

Daria Suvorova ist die Gründerin und Gastgeberin des Women Authors of Achievement (WAA) Podcasts, in dem sie die Geschichten erfolgreicher Frauen aus allen Bereichen des Lebens erzählt. Zudem arbeitet sie als Launch Managerin für das europäische Fintech Klarna und lehrt als Gastdozentin an der Popakademie Baden-Württemberg. Thema: Power of Podcasting. Den Women Authors of Achievement Podcast gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen zu hören.