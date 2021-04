dariadaria: Die Welt braucht mehr Ehrlichkeit

läuft gut. Modefirmen zahlen dafür, dass sie deren Produkte bewirbt. Dann stürzt in Bangladesch die Textilfabrik Rana Plaza ein. Mehr als tausend Menschen sterben. Fast zeitgleich sieht Madeleine die Doku «Gift auf unserer Haut» über Missstände in der Lederindustrie. Die Wienerin beschliesst: Schluss mit Billigmode und Lifestyle-Blabla. Ab sofort will sie sich für Themen einsetzen, die ihren Moral- und Ethikvorstellungen besser entsprechen.

Es kommt der Zeitpunkt, da kannst du deine innere Stimme nicht länger ignorieren. 2013 ist für Madeleine Alizadeh so ein Punkt. Und das ging so: Ihr privater Blog

Was man aus diesem kurzen Lebenslauf lernen kann? Erstens: Grosse Veränderungen sind machbar, wenn man sie wirklich will. Zweitens: Madeleine Alizadeh erreicht viele Menschen, weil sie vorlebt, dass man auch als Aktivistin keine Heilige sein muss. Es geht beides: Engagement und Fehler. Konsumkritisch und konsumfreudig sein. Wütend und optimistisch.

