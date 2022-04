David Morales: «Musik hat mein Leben gerettet»

Vor tausenden Fans auflegen, fette Privatjets und Millionen Euro Gage: Das Phänomen der Superstar-DJs tauchte in den 1990ern auf. Einer der bekanntesten ist der gelernte Koch David Morales, der als Produzent für seine dynamischen House-Tracks bekannt wurde und es 1998 als «Remixer of the Year» bis zu einem Grammy schaffte. Er hat unter anderem Alben für Michael Jackson, Madonna und Jamiroquai produziert und remixt.

