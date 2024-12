Manege frei im Circus Bösch

Die Idee dazu entstand in Fabians Kopf: mehrere kleine Tricks, aneinandergereiht in einem Setting, das ebenso Schneelandschaft wie Zirkusarena ist. Damit ging Fabian zu HelvePark, einem Spezialisten, der Snowparks für Skigebiete plant und baut. Gemeinsam wagten sie sich auf dem Schilthorn an ein Freestyle-Projekt, das es so noch nie gab. Mit Tricks, die noch niemand versucht hatte, weil es nirgendwo auf der Welt die Möglichkeit dazu gibt.