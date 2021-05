Fabio Wibmers Bike-Playlist: Songs, auf die ich abfahre

Mötley Crüe? Echt jetzt? Diese langhaarigen Heavy-Metal-Typen, die das Rock-’n’-Roll-Klischee zum Prinzip erhoben haben? Ja, Fabio liebt «Kickstart My Heart», und wer reinhört, erkennt sofort, warum. Erstens spielt Gitarrist Mick Mars ein Intro, das klingt, als würde ein Motorradfahrer sehr flott hochschalten. Und zweitens macht die energiegeladene Nummer einfach irren Spaß. Wer’s nicht glaubt, nimmt sich fünf Minuten und zehn Sekunden Auszeit und schaut sich das «Official Video» auf YouTube an. Echt jetzt.

Mötley Crüe? Echt jetzt? Diese langhaarigen Heavy-Metal-Typen, die das Rock-’n’-Roll-Klischee zum Prinzip erhoben haben? Ja, Fabio liebt «Kickstart My Heart», und wer reinhört, erkennt sofort, warum. Erstens spielt Gitarrist Mick Mars ein Intro, das klingt, als würde ein Motorradfahrer sehr flott hochschalten. Und zweitens macht die energiegeladene Nummer einfach irren Spaß. Wer’s nicht glaubt, nimmt sich fünf Minuten und zehn Sekunden Auszeit und schaut sich das «Official Video» auf YouTube an. Echt jetzt.

Mötley Crüe? Echt jetzt? Diese langhaarigen Heavy-Metal-Typen, die das Rock-’n’-Roll-Klischee zum Prinzip erhoben haben? Ja, Fabio liebt «Kickstart My Heart», und wer reinhört, erkennt sofort, warum. Erstens spielt Gitarrist Mick Mars ein Intro, das klingt, als würde ein Motorradfahrer sehr flott hochschalten. Und zweitens macht die energiegeladene Nummer einfach irren Spaß. Wer’s nicht glaubt, nimmt sich fünf Minuten und zehn Sekunden Auszeit und schaut sich das «Official Video» auf YouTube an. Echt jetzt.

The Offspring – The Kids aren't alright (1999)