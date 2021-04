Verborgene Tiefen

Klaus Thymann befindet sich 300 Meter tief in einer Unterwasserhöhle in Mexiko, zehn Meter unter dichtem Dschungel; er manövriert sich durch einen Gang, kaum breiter als er selbst – etwa 60 Zentimeter Platz vom Boden bis zur Decke. Der in Dänemark geborene Fotograf und Höhlentaucher macht Aufnahmen von etwas, das mit hoher Wahrscheinlichkeit prähistorische Menschenknochen sind. Daher muss er in einer geraden Position bleiben, die Arme von sich gestreckt, während er mit der Lunge seine Lage im Wasser kontrolliert. Wenn er auch nur irgendeine Oberfläche berührt, könnte er erstens die Artefakte zerstören und zweitens Schlick aufwirbeln, der ihm jede Sicht nehmen würde.

Unter diesem Druck ist Thymann – der im Zuge seiner Karriere nach eigenen Schätzungen schon mehrere hundert Stunden in solchen Höhlen verbracht hat – so gestresst wie bei noch keinem Tauchgang zuvor. Doch er weiss: Wenn er nicht ruhig bleibt, wird sein Sauerstoffvorrat zu schnell aufgebraucht und die Chance steigt, dass er ertrinkt.

Das ist Höhlentauchen in seiner extremsten Form. Wobei Höhlenforschung eigentlich der passendere Begriff wäre. Denn die meisten der Routen, die Thymann und sein Tauchpartner Alessandro Reato erkunden, sind noch nicht kartiert, was die beiden zu den ersten Menschen der modernen Geschichte macht, die das erspähen, was sich hinter der nächsten dunklen Ecke verbirgt. «In solchen Situationen schreit dein Körper vor Panik», sagt Thymann. «Du bist unter Wasser, im Dunkeln, es ist eng, da ist der Stresspegel hoch. Aber dein Überleben hängt davon ab, dass du ruhig bleibst. Man muss lernen, diese Urangst zu unterdrücken.»

Die Unterwasserforscher zwängen sich geschickt durch Räume, die so klein sind, dass die meisten Menschen Beklemmungen kriegen würden. Mit dabei all das Equipment, das sie im Falle eines Notfalls brauchen. Und der tritt öfter ein als man annehmen würde. «Die Frage ist nicht, ob, sondern wann etwas schief geht, man muss einfach vorbereitet sein», sagt Thymann. «Es gibt keinen Tauchbuddy. Ich quetsche mich oft durch so kleine Lücken, dass ich meinen Kopf seitlich drehen muss, und in dieser Position kann kein anderer Taucher an dich ran.»

«Was die Ausrüstung angeht, haben wir fast alles doppelt. Zwei ist eins, eins ist keins, wie wir sagen. Packen und Vorbereitung erfolgen mit militärischer Präzision – dass nichts schief geht, kann von einer Kleinigkeit abhängen. Ich mag keine Risiken. Ich arbeite methodisch und weiche nicht von meinem Protokoll ab – nur so kann ich das vor mir rechtfertigen. Ich plane, ich bereite mich vor, und ich habe natürlich auch ein umfangreiches professionelles Training absolviert und Erfahrungen gesammelt. Es hilft, dass ich überrational veranlagt bin, daher kann ich in Drucksituationen gut reagieren – sei es am Berg, im Inneren eines Gletschers, tief unter Wasser oder am Rande eines Vulkans.»

In seiner abwechslungsreichen Karriere als Journalist, Fotograf und Entdecker ist der 46-jährige Thymann, der mittlerweile in London lebt, neue Wege gegangen, um die Gletscher von Uganda und Kongo zu erforschen; er war der erste Mensch, der im klarsten See der Welt, dem neuseeländischen Blue Lake, getaucht ist; und er hat Expeditionen auf Bergen auf sechs Kontinenten geleitet – alles mit dem Ziel, das Wissen und das Bewusstsein für die Klimakrise zu erweitern.

Und diese Reise, sagt er, ist ähnlich wichtig: «Es ist eine Expedition mit einem Zweck, und das ist es, was ich interessant finde. Diesen Zweck brauche ich. Jeder Gipfel ist schon bestiegen worden, daher wird jetzt alles mehrfach wiederholt – die Three Peaks Challenge oder was auch immer – das sind künstliche Ziele, um neue Rekorde aufzustellen. Ich habe grossen Respekt vor den Menschen, die dazu in der Lage sind, aber der hundertste Mensch, der auf einem Berg steht, bringt der Welt nichts. Ich versuche, mit etwas zurückzukommen, das der Wissenschaft nützt und uns hilft, fundierte Entscheidungen darüber zu treffen, wie wir uns auf diesem Planeten verhalten.»

Als Reato voriges Jahr Thymann kontaktierte, um ihm von seiner Entdeckung eines antiken Skeletts zu erzählen, war der Däne sofort Feuer und Flamme. «In diesem Fall ging es nicht nur um Knochen und die faszinierenden Einblicke in die Vergangenheit, die sie uns geben können, sondern auch um den ökologischen Zweck, die unterirdischen Flüsse zu kartieren, um sie zu schützen», sagt Thymann. «Die Höhlen hier in Mexiko sind einzigartig; sie sind das grösste unterirdische System der Welt und wir müssen sie erhalten – für den Lebensraum, für das Riff, für das, was es bietet, und einfach, weil es eine riesige archäologische Stätte ist.»

«Selbst die meisten Leute, die Spass am Höhlentauchen haben, würden nicht an einem Stück Seil in ein Loch im Dschungel kriechen, durch das sie sich kaum durchquetschen können, nachdem sie kilometerweit durch dichten Urwald gelaufen sind. Aber wir mögen die Orte, die noch wirklich wild sind, und um diese Grenzbereiche zu erreichen, muss man sich anders mit der Natur auseinandersetzen. Tauchen in unerforschten Höhlen ist sicher nicht jedermanns Sache – was wir machen, bedeutet ein ganz neues Level von Klaustrophobie. Mit Alex habe ich jedoch das Gefühl, einen Seelenverwandten gefunden zu haben.»

Bei seiner Ankunft in Tulum, um mit Reato in den Dschungel zu gehen, war Thymann – wie immer – bestens vorbereitet. Aber egal, wie oft er sich in die Tiefen der Unterwasserhöhlen der Halbinsel Yucatán wagt: Es wird nie zur Routine. «Bevor ich in die Höhle ging, fühlte ich eine Mischung aus extremer Aufregung, aber auch Unglauben», sagt Thymann. «Ich dachte: ‚Das sind prähistorische Menschenknochen und das ist etwas unglaublich Besonderes.' Man spürt diese Ehrfurcht. Es macht einen in gewisser Weise demütig. Man schaut nur auf ein winziges Teil eines sehr großen Puzzles. Und das ist manchmal eine sehr gesunde Art, die Dinge zu betrachten. Es erinnert dich daran, dass dein kleines Leben nicht so bedeutend ist.»

«Wir wussten, dass wir den genauen Fundort der Knochen für uns behalten müssen», sagt Thymann. «Häufig war es nach einem archäologischen Fund, den man ja nicht mit Stacheldraht umzäunen kann, so: Als wir zurückkamen, war alles weg. Ich finde das befremdlich. Ich verstehe es nicht. Auch wenn es wahrscheinlich eine absolute Minderheit ist, die Fundorte plündert, stellt sie ein unverhältnismässig grosses Risiko dar. Das passiert überall auf der Welt; es gibt einen Schwarzmarkt für Artefakte. Wir wussten also, dass wir vorsichtig sein müssen – und schnell.»

«Höhlentauchen mache ich seit weniger als zehn Jahren, getaucht bin ich aber mein ganzes Leben lang. Ich erinnere mich an das Freitauchen als Kind, als ich im Mittelmeer mit einem Netz Tintenfische gefangen habe. Ich mag die Herausforderung beim Höhlentauchen; ich mag es, Dinge zu tun, die kompliziert sind und die niemand zuvor gemacht hat. Wenn ich mir mal was in den Kopf gesetzt habe, gebe ich nicht auf. Das Tauchen in den Unterwasserflüssen fühlt sich an, als wäre man in einer Zeitkapsel; nichts von aussen stört – kein Tageslicht, kein Lärm, nur das Geräusch des eigenen Atems. Während wir durch das Wasser schwimmen, erleben wir, was seit Hunderten und Tausenden von Jahren niemand mehr gesehen hat. Trotzdem muss man die Zeit im Auge behalten, um zu überleben – und die eigenen Grenzen kennen.»

«Die Erforschung der Unterwasserhöhlen in Yucatán begann erst in den 1980er Jahren. Damals flogen vor allem amerikanische Höhlentaucher mit einmotorigen Flugzeugen über den Dschungel, um Cenoten aus der Luft zu entdecken, und warfen dann etwas ab, um die Stelle zu markieren. Danach liefen sie durch den Dschungel, um die Markierung zu finden. Heutzutage haben wir Drohnen und GPS, aber es wurde noch keine Technologie entwickelt, die die Komplexität der Kartierung unter Wasser übernehmen kann.»

«Die Hauptnavigationsmethode ist immer noch dieselbe: eine durchgehende Nylonschnur vom offenen Wasser bis zu der Stelle, wo wir in die Höhle eintauchen. Bei der Erkundung von Höhlen bleibt das Seil, an dem an jeder Kreuzung Pfeile Richtung Ausgang zeigen, die ganze Zeit unter Wasser. Jeder Höhlentaucher weiss, dass er sich an der Schnur festhalten und die Pfeile ertasten muss, um sich völlig blind orientieren zu können.»

«Beim Höhlentauchen ist alles kompliziert. Die Kommunikation unter Wasser wird erschwert, weil man nicht sprechen kann, also benutzt man Zeichensprache. Aber in Höhlen kann man oft auch nichts sehen, daher kommuniziert man mit Lichtsignalen. Wenn wir komplexere Aufgaben lösen müssen, benutzen wir eine Schreibtafel, auf der wir mit einem Bleistift schreiben können. Höhlentauchen an sich ist schon anstrengend; die Hauptfaktoren, die man überwachen muss, sind Zeit, Tiefe, Sauerstoffverbrauch und Navigation. Wenn man dann noch etwas Komplexes hinzufügt, wie zum Beispiel Photogrammetrie (Vermessung und Kartierung) oder Fotografie unter Wasser, ist das extrem schwierig.»

«Ich muss wissen, wo jedes Teil der Ausrüstung ist, und zwar nach Gefühl, damit ich es auch bei null Sicht erreichen kann, wenn ich es brauche, und ich muss wissen, wie ich es sofort ausklinken und losmachen kann. Zum Beispiel hat mein Bleistift ein Bungee-Seil, das wie ein Armband um mein Handgelenk liegt. Wenn ich schreibe, ist das ein Werkzeug, das ich für die Neuberechnung des Sauerstoffs und auch für die Navigation brauchen könnte, also ist dieser Bleistift wahnsinnig wichtig. Aber ich habe auch einen Ersatzbleistift in meiner Tasche. Und ein Messer, um ihn gegebenenfalls unter Wasser anzuspitzen.»

«Nachdem ich Hunderte Meter in die Höhle hineingeschwommen bin, befinde ich mich in einem Nebenteil und schwebe über prähistorischen Knochen. Der Raum ist so eng, dass zwischen der Wölbung des Gehäuses der Unterwasserkamera und den Schädelteilen mit losen Zähnen unter dem feinkörnigen Schlick weniger als eine Ellenbogenlänge liegt. Jede falsche Bewegung würde diese archäologische Fundstätte stören und beschädigen. Ausserdem würde der aufgewirbelte Schlamm die Sicht auf Null reduzieren, was ein wirklich schlechtes Szenario wäre. Es ist so eng, dass ich nicht einmal schwimmen kann, also bleibe ich gerade und strecke Arme und Beine aus. Ich werde von Alex gelenkt, der mich an den Knöcheln festhält und mich manövriert. Zum Navigieren signalisiere ich mit den Händen – Zeigefinger nach vorne und Alex schiebt mich langsam in die Richtung.»

«Während ich versuche bei diesem Höhlen-Yoga entspannt zu bleiben, schlägt Alex auf die Oberseite meines Beins. Wir haben das geprobt und ich weiss, was zu tun ist. Ich lasse ein winziges bisschen Luft aus meinen Lungen und gehe etwa 5 cm nach unten, gerade genug, um einem tiefhängenden Teil des Höhlendachs auszuweichen. Jede kleine Bewegung hier ist ein Kunststück für sich. Wir bewegen uns jeweils um ein paar Zentimeter über ein imaginäres Raster, um alles zu dokumentieren. Ständig kontrolliere ich meine Manometer, um sicher zu sein, dass ich nicht zu viel Luft verbrauche und es noch nach oben schaffe. Die ganze Aktion dauert 70 Minuten. Ich schiesse etwa 500 Bilder von dem Bereich, in dem sich der Schädel befindet. Diese werden in ein digitales Geländemodell gespeist, damit sich die Wissenschaftler auf einem Computerbildschirm durch die Höhle navigieren können.»

«Kartieren ist ein grosser Teil meiner Arbeit. Ob es um die Vermessung von Gletschern oder neuen Trekking-Routen in Uganda geht, ich versuche, neues Terrain zu kartieren, sowohl auf konzeptionelle, als auch auf ganz praktische Art und Weise. Diese unterirdischen Flusssysteme sind mit die einzigen Orte auf der Welt, von denen es noch keine Karten gibt. Das macht es sehr spannend. Es gibt viele Risiken – die Ausrüstung kann versagen, die Höhle kann einstürzen, man kann bei der Höhlenforschung unter Wasser einen Herzinfarkt erleiden oder sich in einer Schlammwolke verirren – in Wahrheit passieren die meisten Todesfälle beim Höhlentauchen durch Navigationsfehler.»

