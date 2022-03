Willkommen im Zentrum des Brainstorms

Steve Jobs klopfte 1980 an die Tür von David Kelley und Dean Hovey. Da führten die beiden Stanford-Absolventen gerade seit zwei Jahren ihr Design- und Ingenieurbüro Hovey-Kelley in einer kleinen Seitenstraße in Palo Alto. «Wir müssen eine Maus bauen», sagte Jobs. «Das klingt interessant», sagte Hovey, der zuerst keine Ahnung hatte, was Jobs meinte. Sie sollten ein Computernavigationsgerät schaffen, das zuverlässiger und radikal kostengünstiger war als alle anderen auf dem Markt.

Niemand weiß heute genau, warum die aufstrebende Apple Inc. ein kleines Start-up für diese saftige Aufgabe anheuerte. «Wir dachten, dass Steve vielleicht nicht genug Fleisch zu essen bekommt», erinnerte sich Designer Jim Sachs später, «aber für 25 Dollar die Stunde hätten wir ihm auch einen solarbetriebenen Toaster entworfen.» Stattdessen entwickelten sie eines der kultigsten und maßgebenden Produkte von Apple. Aus einer Butterdose und einem Deo-Roller. Aber dazu später mehr.

So begann die Erfolgsgeschichte von IDEO , einer der weltweit erfolgreichsten Design- und Innovationsberatungen, die 1991 aus Hovey-Kelley Design hervorging. Seitdem ist viel passiert. Gründerwellen umfluten die Märkte, Geschäftsmodelle veralten rasant. IDEO erschien zu einer Zeit auf der Bühne, als Unternehmen es sich noch leisten konnten, Innovation zu ignorieren. Der globale Wettbewerb nötigt sie heute dazu, sich ständig neu zu erfinden – auch Familien- und Traditionsunternehmen wie Bosch und Ford, deren Kernmärkte heute in China und den USA liegen. Nicht mal ein Marktführer wie Apple kann sich auf seinen Mäusen ausruhen.

IDEO hat sein Angebot der komplexen Umwelt angepasst. Es geht längst nicht mehr darum, einzelne Objekte zu designen. Mit seinen Methoden gestaltet IDEO ganzheitliche Themen- und Erfahrungswelten – für alle Branchen von der Industrie über die Mobilität bis zum Finanzsektor, von Apple bis Zalando.

Und obwohl es immer mehr Firmen gibt, die Verbraucherforschung in Produkte und Dienstleistungen umwandeln, und obwohl Beratung, die auf Designprinzipien basiert, boomt, geht es IDEO nach wie vor bestens – an all seinen acht Standorten auf drei Kontinenten, davon zwei in Europa: London und München. Wie machen die das? Woher kommt ihr Einfallsreichtum? Wie bleibt man der Konkurrenz immer eine Idee voraus? Und wie arbeitet man überhaupt kreativ? Was läge näher, als IDEOs bayerische Zweigstelle um Antworten anzuzapfen.

Das offene Geheimnis

Das Münchner IDEO-Büro befindet sich in einem rostroten restaurierten Fabrikgebäude mit hohen Fenstern. 1893 erfand einer der Vorbesitzer, der Schlossermeister Andreas Schärfl, dort eine patentierte «Hebelblechschere». Ein geistreicher Ort also, an dem das hiesige Team seine Gedanken ausbreiten kann. Ein verzweigter Bau, durch dessen Windungen Marketing-Lead Elisa Meyer führt, vorbei an einer Bibliothek, einer Bongo-Trommel, einer Fotowand mit glücklichen Gesichtern zum «Elephant Room». Dort wartet Axel Unger in einem Stuhl mit Elefantenohren-Lehnen geduldig auf seinen Einsatz. Der 49-Jährige ist Partner von IDEO und seit 1995 fast ununterbrochen Zahnrad der Denkfabrik. Er hat einiges zu erzählen.

Wir spielen keine Solos, wir sind ein Orchester. Und wir teilen unsere Noten und Instrumente gerne mit anderen. Axel Unger über die Unternehmensphilosophie von IDEO

Die Menschen aus dem IDEO-Kosmos werden ständig nach dem kreativen Geheimnis ihres Unternehmens gefragt. Dabei machen sie gar kein Geheimnis daraus. IDEO teilt sein Wissen und seine Methoden freizügig auf diversen Kanälen, online und gedruckt. «Der Unterschied zu klassischen Beratungsfirmen ist, dass wir nicht möglichst viele Projekte verkaufen wollen, sondern Innovation verinnerlichen», sagt Unger und legt frei nach Konfuzius nach: «Wir geben den Leuten nicht einfach einen Fisch. Wir zeigen ihnen, wie man fischt.» Nobel, aber: Schafft sich IDEO damit nicht selbst ab?

«Unser Ziel ist es im Grunde, uns durch die Arbeit mit dem Kunden für diesen überflüssig zu machen», bestätigt Unger. IDEO muss aber auch nicht um seine Existenz fürchten. Ständig poppen neue Märkte auf, nicht zuletzt neue gesellschaftliche Herausforderungen wie der Klimawandel.

Es herrscht genug Bedarf an innovativen Lösungen für zunehmend komplexere Probleme. IDEO hilft Unternehmen und Orga­nisationen, in einer Welt des Über­flusses relevant zu bleiben – durch «Innovation Labs» als Werkzeug, aber vor allem, indem IDEO allen Beteilig­ten langfristig Innovationsgeist ein­haucht. Es reicht einfach nicht, ein Instagram-­Profil zu erstellen und auszusitzen, ob das die Zukunft beeindruckt. Oder eine externe «Future Task-­Force» zu chartern, die nach Wochen im Elfenbeinturm einen Ordner mit Ideen auf den Tisch knallt, mit denen der Kunde nichts anfangen kann. Wie bringt man ein ganzes Unternehmen dazu, auf Dauer innovativ zu sein?

Kleine Kreativ-Helfer dürfen bei keiner Brainstorming-Session fehlen. © Urban Zintel

Innovations-Infusionen

Auf den Namen «IDEO» kam Mit­gründer Bill Moggridge, als er ein Wörterbuch durchblätterte. Ideen liegen oft so nah – aber nur, wenn man ihnen nahe kommt und dann richtig hinsieht. Deshalb involviert IDEO bei jedem Projekt auch die Mit­arbeiter eines Kunden in den Innova­tionsprozess, holt gerade die CEOs aus ihren Führungsetagen auf den Boden zu den Zielgruppen. Top­ Manager lässt IDEO auch mal Holz­klasse fliegen oder in Lingerie­-Stores shoppen, damit sie den Eindruck ihrer Passagiere oder Käuferinnen gewinnen. Den verlieren Vorstände im Eifer von Meetings und Business­-Dinnern nämlich oft aus den Augen.

Der Wurm muss dem Fisch schme­cken, nicht dem Angler. Und während der Kunde diverse Köder ausprobiert, den richtigen vielleicht sogar selbst entdeckt, implementiert sich der Reformgeist bereits. «Viele Menschen sprechen sich Kreativität ab», so Unger. «Dabei wird jeder Mensch mit einer Veranlagung zur Kreativität ge­boren, sie muss aber bewegt werden, wie ein Muskel.» Stattdessen wird sie im Bildungssystem oft erdrückt und auch im Berufsalltag nicht eben gefördert. IDEO feuert sie an: «Vor ein paar Jahren wollte die Lufthansa ihren Business­-Class­-Service ver­bessern und den fünften Stern bei der Rating-Agentur Skytrax erreichen», erzählt er. «Viele Ideen kamen letztlich von Lufthansa-Leuten» – und, Spoiler: Sie erreichten den Stern.

Human Centered Design nennt IDEO seinen holistischen, integrativen Ansatz, bei dem alle am Projekt Beteiligten die Perspektive des Konsumenten einnehmen und sich auf dessen Bedürfnisse konzentrieren. Vielleicht tragen deshalb so viele Mitarbeiter (IDEOer) eine Brille, weil sie so nah an Probleme rangehen, dass man sie eben nicht mit der Nase auf Lösungen stoßen muss.

«Das Ergebnis muss nicht schön sein, sondern funktionieren, damit die Menschen es in ihr Leben integrieren können und wollen», sagt Unger, der eine Brille mit transparentem Gestellt trägt, und entzaubert die hartnäckige Annahme, Design müsse immer optisch etwas hermachen. Zukunft bedeute auch nicht automatisch künstliche Intelligenz: Eine Lösung muss Sinn ergeben, nicht zwanghaft heißer Hightech-Shit sein.

Im Kopf des Kreativen

Was ist überhaupt Kreativität? Wie ist man kreativ? Der individuelle geistige Schaffensprozess ist schwer, wenn nicht unmöglich begreif- oder messbar – höchstens am ökonomischen Erfolg der Innovation, die aus ihr entsteht. Die Design-Forschung durchleuchtet seit den 1960er-Jahren die Köpfe von Kreativen, um zu entschlüsseln, wie sie denken, Ideen zünden, Aufgaben angehen. Als Quintessenz destillierte sie das Design Thinking, das David Kelley später mit IDEO prägte und mit eigenen Methoden wie dem Human Centered Design als Konzept vermarktete. Design Thinking ist kein strikter Ablauf, keine Liste zum Abhaken, vielmehr ein organischer Ansatz, der sich schrittweise an kreativen Phasen orientiert.

Das Gehirn braucht Pausen. Deshalb stehen u.a. Musikinstrumente bereit. © Urban Zintel Jede Innovation ist mit Misserfolgen gepflastert. Und je früher sie passieren, desto besser. Axel Unger, Partner bei IDEO

Das Ende bleibt offen, denn «starre Ziele sind nicht zielführend», weiß Unger, auch wenn es heute oft heißt: «Ich will genau das, und zwar sofort.» IDEO nimmt sich für jedes Projekt erst mal Zeit. Das erfordert Mut und Überzeugungskraft, ist aber erforderlich. Viele Unternehmen tun sich anfangs schwer mit den Grundprinzipien des Design Thinking – Wie kann etwas ohne Garantie erfolgversprechend sein? –, bis sie merken, wie viel effizienter, effektiver und profitabler sie danach arbeiten. Außerdem sind Kunden oft überrascht, wie schnell IDEO neue Projekte realisiert. Das liegt daran, dass man dort schneller scheitert.

Wie alles begann

David Kelley (*1951) studierte Elektro­technik und nennt sich selbst einen lausigen Ingenieur. In den 70er­ Jahren arbeitete er dennoch unter ande­rem bei Boeing in der Entwicklung und ent­warf das Besetztzeichen für die WCs der 747-­Jumbo­Jets. Da reizte ihn der neue Studiengang Produkt­design an der Stanford­ Universität deutlich mehr, 1978 machte Kelley darin seinen zweiten Abschluss und gründete im selben Jahr mit seinem Kom­militonen Dean Hovey das Design­ und Inge­nieurbüro Hovey-­Kelley im Innovations­-Hotspot Silicon Valley.

David Kelley ist der Gründervater von IDEO. © IDEO

Nach Hoveys Abgang 1991 tat Kelley sich mit den Designstudios von Bill Moggridge (Designer des ersten Laptops) und Mike Nuttall zusammen. Zu dritt entfalteten sie zwischen Post­its, einem Xylofon und einem Vintage­-VW-­Bus die Design­ und Inno­vationsberatung IDEO, die heute insgesamt acht Standorte hat, darunter in San Fran­cisco, Shanghai, Tokio, London und München.

Das Produkt, mit dem alles ins Rol­len kam: 1980 be­auftragte Apple ... © IDEO ... IDEO mit der Ent­wicklung einer Computer­-Maus. © IDEO

Schneller scheitern

Am Anfang eines Projekts wird gebrainstormt. Bei IDEO ist der Storm eher ein Hurricane mit bis zu hundert Ideen pro Stunde, die besten nehmen fix Form an. Das Mausprojekt von Apple ist Paradebeispiel für IDEOs Rapid Prototyping. David Kelley zerschnitt den Schaltknüppel seines BMW, als er mit Formen experimentierte. Dean Hovey zerlegte zu Hause seinen Kühlschrank, streifte durch Apotheken und Haushaltswarenabteilungen, um Teile zu sammeln. «Wir haben nur versucht, fertig zu werden, damit Steve Jobs uns nicht verkloppt», sagte Kelley später, aber es steckte schon System dahinter.

«Prototypen sind das Lern­vehikel, an dem man sich orientiert und entlangtestet», erklärt Unger. Wenige Tage nach dem ersten Tref­fen mit Jobs legte Hovey­-Kelley den ersten Prototyp vor: Ein Deoroller­-Ball diente als Mauskugel, der Plastikdeckel einer Butterdose als Gehäuse. Dabei blieb es bekannter­maßen nicht – alle Schlüsselkom­ponenten der Maus wurden bis zur gummierten Ballbeschichtung ver­feinert. Die ersten Prototypen eines Projekts werden geboren, um zu sterben, sie fallen zwangsläufig dem Denkprozess zum Opfer.

«Jeder Weg zur Innovation ist unter anderem auch von Misserfolgen ge­pflastert», weiß Unger. Je früher sie passieren, desto besser - natürlich nur, wenn man auch daraus lernt. Sonst steht man nach Monaten des Hirnwindens vor vollendeten Tat­sachen und merkt zu spät, wie un­vollendet diese sind. In München gibt es sowohl eine analoge Werk­statt mit Drehbank wie auch eine digitale mit 3D­-Drucker. Dort ent­stehen aber nicht etwa Miniatur­modelle oder technische Skizzen für Konferenztischsitzungen, die das Vorstellungsvermögen aller An­wesenden strapazieren. Die Teams stellen je nach Projekt maßstabs­getreue Prototypen her und realitäts­getreue Situationen nach. Inzwischen kann ein Prototyp alles sein: Hard­ware wie die Kugelmaus, digital wie App und Website des Mobility­-Start­-ups Wirelane oder eine Dienstleis­tung wie für Lufthansa.

Befreiung des Geistes

Mit rund 700 IDEOern weltweit, allein 100 in Europa, dürften IDEO die Ideen nicht allzu schnell ausgehen, prophylaktisch bietet das Unternehmen seinen Teams alles, was das Hirn begehrt und nicht blockiert: außer Zeit viele weitere Freiheiten. Im Großraumbüro München bezieht ein Team für die Dauer seines Projekts einen von sechs schließbaren Räumen. Dort brütet es aber nicht wochenlang über Flipcharts und hält sich mit Protokollen und Hypothesen auf. Die meiste Zeit sind IDEOer unterwegs, um Informationen und Inspiration zu sammeln.

Wer im Museum geistig aufblüht, geht dorthin, ohne zuvor Freigang beantragen zu müssen. Die Suche nach ansprechenden Erfahrungen für das Lufthansa-Projekt führte IDEOer bis nach Tokio zu einer Teezeremonie, zurück ins Münchner Büro, wo das Team mit einem Prototyp aus mehreren Business-Class-Sitzen die Service-Situation nachstellte, und in eine Halle in Frankfurt, um einen Zehn-Stunden-Flug zu simulieren. «Einmal durften wir einen Operationssaal samt Instrumenten neu gestalten und haben uns hierfür im Motorsport beim Boxenstopp inspirieren lassen», erzählt Unger. «Dort arbeitet man ähnlich präzise und unter Druck.» Keine Idee ist zu irrwitzig; man weiß nie, ob etwas funktioniert, solange man es nicht versucht hat. Womöglich stellt sich heraus, dass man Fische am besten mit Mixtapes von Lionel Richie und Sachertorte fängt – oder auf veganen Fisch umsteigen sollte.

Gemeinsam ins Feld

Solche Meta-Erkenntnisse schöpfen IDEO-Teams nicht, indem sie online empirisch eine Zielgruppe X befragen. Sie studieren Konsumenten in deren natürlichen Lebensräumen. «Wenn du eine Software verbessern willst, musst du nur ihre User beobachten. Sobald sie das Gesicht verziehen, weißt du, wo’s hakt», sagte David Kelley einmal. Er erweiterte den Blickwinkel von Anfang an, indem er auf inter- und multidisziplinäre Teams setzte: auf IDEOer mit verschiedensten Backgrounds, von Industriedesign und Software-Entwicklung bis Psychologie und Anthropologie.

«Wir wollen nicht Leute, die wie wir sind. Wir wollen als Kultur wachsen», sagt Unger und erzählt von Rheumatoider Arthritis: «Wir haben einmal eine ältere Dame besucht, um zu sehen, wie sie ihre Therapie im Alltag umsetzt. Sie meinte, sie komme zurecht – wir ließen es uns trotzdem zeigen: Sie holte die Pillenschachtel mit der Kindersicherung und öffnete sie mit einem Messer. Das war völlig normal für sie.» Solche Feinheiten für optimierte Lösungen findet man nicht mit Fragebögen heraus. Man muss zur Forschung ins Feld – und muss Antennen für die Bedürfnisse anderer Menschen haben, um die richtigen Fragen zu stellen.

«Der Erfolg unseres Unternehmens hängt von Menschen ab, die nicht nur klug und talentiert sind, sondern eine große emotionale Intelligenz besitzen», schreibt IDEO-Chairman Tim Brown auf seinem Design-Thinking- Blog. Diese ist nicht nur im Feld von Vorteil. IDEOs Grundwerte sind in einem kleinen roten Buch verewigt und in München an eine Wand tätowiert. Im Mittelpunkt steht: Teamwork.

IDEO lebt vom «Wir». Ein isoliertes, sozial auffälliges Genie braucht sich hier nicht zu bewerben. Narzisstische Persönlichkeiten sind hier ebenso falsch. Hinter jedem Erfolg steht ein Team. Und das «buildet» IDEO nicht mit einer Rafting-Tour durchs Ötztal, sondern indem es zukünftige IDEOer sorgfältig aus der Ellbogengesellschaft pflückt: die Sorte, die anderen die Leiter zum Erfolg hält, anstatt sie runterzutreten. Bei IDEO erwartet sie dafür etwas, was ausgerechnet bei vielen Führungspersonen verkümmert ist: Respekt.

Lauter gute Ideen

Projekt Zalando

Eine Brainstorming-Wand für das Projekt Zalando © IDEO Der Online-Versandhändler wuchs rasant, kannte seine Kunden aber lange nicht. Wer kauft diese Mengen an Kleidung eigentlich? Mit IDEOs Hilfe eröffnete Zalando ein internes Innovation-Lab, um neue digitale Produkte, Dienstleistungen und Erfahrungen zu entwickeln.

Projekt Lufthansa

Beim Projekt Lufthansa wurde eine neue Service-Strategie konzeptioniert. © IDEO Um den Service in der Business Class zu opti­mieren, stellte sich die Frage: Was bedeuten guter Service und Luxus heute? Was ist Reisenden wichtig? Leute von IDEO, Lufthansa und Endkunden fanden gemeinsam heraus: Vielreisende möchten Kontrolle über ihre Zeit und wünschen sich persönlichen Ser­vice. Sie wollen ihre Essenszeit selbst be­stimmen und persönlich angesprochen statt fließ­bandartig abgefertigt werden. Die Crew nimmt Bestellungen nun wie im Restaurant auf – und nicht wie angedacht via Tablets, sondern auf schlichten Papierblöcken, die intimer als Tech-­Tools sind.

Projekt Innova

Bei „Innova“ geht es u.a. um die Verbesserung des Schulsystems in Peru. © IDEO Seit mehr als zehn Jahren realisiert IDEO Projekte mit Intercorp (einem Konglomerat multinationaler Unternehmen in Peru) – unter anderem im Gesundheits-, Finanz- und Bildungswesen. Beispiel «Innova»: Hierbei geht es um die Verbesserung des Schulsystems, um die vom Abstieg bedrohte urbane Mittelschicht zu stärken. Der Plan, kostenlose Schulen anzubieten, war schnell passé – denn Gratisschulen werden dort als wertlos betrachtet. Stattdessen wurden die Schulgebühren gesenkt, die Schulen besser ausgestattet und Lehrkräfte ausgebildet. Mittlerweile gibt es über 80 Innova-Schulen in Peru, Mexiko und Kolumbien.

Einer für alle

Wir erinnern uns an den Physik­unterricht: Die Energie aus Kartoffelstärke erzeugt Strom, um Lichter aufgehen zu lassen. Man hätte sich den Kopf von IDEO nicht besser aus­denken können. David Kelley sieht aus wie ein Fleisch gewordener Mr. Potato Head, nur ohne das Extra­paar «wütende Augen». «Kopf» ist auch das falsche Wort: Kelley ist das freundliche Gesicht des Unterneh­mens und wie das Kultspielzeug nur mit all seinen Einzelteilen vollstän­dig. Die meisten Vorstände kennen ihre Angestellten mindestens so schlecht wie ihre Zielgruppe. IDEOer duzen sich und wissen: Die genialste Methode ist nichts ohne geniale Menschen, die sie umsetzen.

Deshalb hegt und pflegt, fördert, unterstützt und befähigt IDEO seine kreativen Talente, um sie zu halten. Menschen wollen gesehen werden. Bei IDEO München wird regelmäßig eine Büh­ne ausgeklappt, um Teams und ihre Projekte zu feiern. Seit kurzem testet IDEO die „Collective Rest Week», eine Woche bezahlten Extraurlaub für alle IDEOer weltweit, damit de­ren Birnen nicht durch­ und sie selbst ausbrennen. IDEO scheint verstanden zu haben, woran viele Unternehmen mangeln und daher irgendwann zerbröseln: wie elementar Wertschätzung und Vertrauen sind, damit Menschen treu bleiben und ihren Geistreichtum teilen.

Wer zuletzt lacht ...

Natürlich kann einem dieses har­monieorientierte und gelassene Auftreten von IDEO suspekt sein, und man mag sich über die eigentümli­chen, mitunter planlos wirkenden Methoden, bunten Post­it-Papp­wände, Tischkicker und die Bongo­ Trommel lustig machen. Ist halt ein billiges Lachen, verhallt schnell. Viele Kunden haben ausgesprochen Spaß an der Zusammenarbeit mit IDEO und deren unkonventionellen Techniken, mit denen IDEOer Ideen freisetzen.

Unterschätze nie das in­nere Kind. Bodystorming, Unfocus Groups, Quick and Dirty Prototyping – das klingt irre. IDEO steht offen zu seinen Schwächen, zuweilen ins kreative Chaos abzudriften und von seiner kindlichen Neugier in den Wahnsinn getrieben zu werden. IDEO ist mehr als die Summe seiner Methoden und Agenturklischees.

Wer ist Axel Unger?

Axel Unger (*1972) ist halb Schwede, halb Österreicher, studierte Produktdesign an der Rhode Island School of Design in den USA, lebte und arbeitete danach in England und Italien. Jetzt spricht er fünf Sprachen mit leichtem österreichischen Akzent. 1995 startete er bei IDEO in Boston, machte nach fünf Jahren einen Abstecher in die Wirtschaft und kehrte 2004 zu IDEO zurück.

Axel Unger ist kreativer Kopf hinter vielen IDEO-Projekten. © Urban Zintel

Heute arbeitet er für das Unternehmen in München. Als Partner hat Unger zahlreiche Innovationen mitgedacht. Stolz mache ihn der Erfolg des IDEO-Schulprojekts in Peru, sagt er, weil es dabei nicht um ein Wachstum der Wirtschaft gehe, sondern um eines von Menschen – letztlich eines ganzen Landes. «Wir wollen mit unserer Arbeit die Gesellschaft weiterbringen, nicht eine reiche Minderheit.» Unger mag Gartenarbeit.

Zukunftskurs halten

So also bleibt IDEO innovativ. Wie aber bleibt eine Innovationsberatung progressiv? Dazu wird wohl kaum die Boston Consulting Group engagiert. IDEO verfolgt seit jeher das hehre Ziel, Positives in der Welt zu bewirken – «impact through design» –, und bemüht sich auch um Projekte außerhalb der freien Wirtschaft: Mit den Innova-Schulen und den Avida-Kliniken entwarf IDEO in Peru bereits ein neues Bildungs- und Gesundheitssystem. Deutschlands Schulsystem und -modell reformieren? «Ein Traumprojekt, das könnte unglaublich werden!», sagt Unger.

Auch der Politik könnte mehr Weitblick über den Bundestag hinaus und Citizen Centered Design guttun, «leider ist die Zusammenarbeit mit Regierungen bisher überschaubar». Um sich im Wettbewerb weiter abzugrenzen, will IDEO die Welt inzwischen ohnehin nicht mehr nur verändern, sondern retten. Überspitzt gesagt: «Lösungen müssen mehr können, als Menschen und Unternehmen zu nützen. Sie müssen auch nachhaltig sein», so Unger. Rechts vor dem «Elephant Room» hängt ein vertikales Pflanzenregal, daneben beleuchtet ein Bildschirm IDEOs Projekt mit dem rasend wachsenden Berliner Start-up «Infarm», das Landwirtschaft für frische Lebensmittel ohne Pestizide und lange Transportwege in den urbanen Raum verlegt. «Wir können uns nicht mehr nur auf den Endkunden konzentrieren», betont Unger noch einmal. Quasi Human and Nature Centered Design: Der Planet streut nun bei jedem Projekt grüne Post-its ein. Denn ohne Fische wird man niemandem mehr das Angeln beibringen können.

Für kreative Ideen gibt es unterschiedlichste Ansätze. © Eduardo Alvarez Lucas

Vom Gedanken zum Design

«Wir sind Experten für den Prozess, wie man Dinge entwirft. Man kann uns anheuern, um einen Automaten, eine Matratze, eine App oder ein Space Shuttle zu bauen, es macht keinen Unterschied», sagte David Kelley einmal. Design Thinking ist das Fundament von IDEO, aber nur ein Element von vielen, um ganze Erfahrungs- und Themenwelten zu erschaffen.

Design Thinking : Menschen unterschiedlicher Disziplinen arbeiten in einem inspirierenden Umfeld zusammen und entwickeln Konzepte, die mehrfach auf Nutzen, Umsetzbarkeit und Marktfähigkeit geprüft werden. Entwickler und Vertreter sind die Stanford-Professoren Terry Winograd, Larry Leifer und David Kelley.

Human Centered Design : Der iterative Lösungsansatz beginnt beim Endnutzer und endet mit innovativen, auf dessen Bedürfnisse zugeschnittenen Lösungen. Nicht immer nämlich erfordert Fortschritt fette Investitionen. Oft reicht es schon, sich einfach gründlich der Zielgruppe zu widmen.

Rapid Prototyping : Der in Stanford gelehrte Ansatz soll den Einfallsreichtum fördern und ist seit jeher ein Markenzeichen von IDEO. «Innovation bedeutet schnelles Experimentieren», so Unger, und möglichst früh erste Lösungen, Szenarien oder Prototypen zu entwickeln, um diese mit relevanten Endnutzern zu testen.